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Спустя 20 лет: Linkin Park выпустили песню Lost с голосом Честера Беннингтона

Спустя 20 лет: Linkin Park выпустили песню Lost с голосом Честера Беннингтона

Автор:
10 февраля 2023 09:21
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Linkin Park   Метеора   Музыка   Честер Беннингтон   видео   интересное   спустя 20 лет   
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Группа LinkinPark выпустила старый-новый трек, который был записан ещё в 2003 году. Вокалист группы Честер Беннингтон был тогда ещё жив. Трек входит в новый альбом группы Meteora, в котором будет ещё 13 неизданных треков.

Трек Lost был записан в 2003 году для альбома Meteora, но не вошёл в него. 7 февраля 2023 года музыканты поделились отрывком трека, на котором звучит голос покойного Честера Беннингтона.

Позже в сети появился полный трек и клип на песню Lost в стиле аниме.

Полный альбом Meteora (20th Anniversary Edition)., состоящий из 14 треков выйдет 7 апреля. В нём будут все треки, которые не вошли в альбом 2003 года.

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Метки: Linkin Park   Метеора   Музыка   Честер Беннингтон   видео   интересное   спустя 20 лет   
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2  комментария
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44k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 5 минут назад
понравилась песня !
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1k
Hello 12 минут назад
Ждем теперь новых альбомов Нирваны и Мишы Джексона.
(Кобзона не предлагать)
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
325485



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