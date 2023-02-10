Спустя 20 лет: Linkin Park выпустили песню Lost с голосом Честера Беннингтона

Группа LinkinPark выпустила старый-новый трек, который был записан ещё в 2003 году. Вокалист группы Честер Беннингтон был тогда ещё жив. Трек входит в новый альбом группы Meteora, в котором будет ещё 13 неизданных треков.
Трек Lost был записан в 2003 году для альбома Meteora, но не вошёл в него. 7 февраля 2023 года музыканты поделились отрывком трека, на котором звучит голос покойного Честера Беннингтона.
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Позже в сети появился полный трек и клип на песню Lost в стиле аниме.
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Полный альбом Meteora (20th Anniversary Edition)., состоящий из 14 треков выйдет 7 апреля. В нём будут все треки, которые не вошли в альбом 2003 года.
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(Кобзона не предлагать)