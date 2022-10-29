15 оригинальных остановок, в которых ожидание автобуса превратится в настоящее удовольствие

Остановки для общественного транспорта, как правило, довольно непримечательная часть городской инфраструктуры. Они давно стали чем-то обыденным, на что никто особо не обращает внимания.

Однако дизайнеры некоторых стран решили отойти от этой скучной обыденности. Они спроектировали и построили настоящие оазисы, которые можно считать крутыми арт-объектами, а не просто местами для ожидания транспорта. Одни проекты можно назвать просто красивыми и необычными, другие же могут претендовать ещё и на звание практичных.

Японский Нагасаки полон милых остановок в виде фруктов, овощей и ягод