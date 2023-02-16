Мужчина набил тату со свидетельством о браке

Татуировка является точной копией официального документа.
В доказательство вечной любви и преданности мужчина сделал на предплечье татуировку со свидетельством о браке. Жена, тронутая отчаянным поступком, накануне поделилась фотографией в Интернете. Пост за сутки стал вирусным.
Ом-Айм Дараплойфан выложила фотографиями руки своего мужа в Facebook*. Татуировка окаймлена зелеными и розовыми цветами и занимает большую часть предплечья мужчины.
В сообщении говорилось, что «работа» любви – дарить ее кому-то и оставаться «на месте», и что найти ее несложно, потому что женщина «любит нормальных людей».
Затем она сделала нелестное заявление о том, что ей не нужен источник своей любви, чтобы оставаться красивой. Также не сообщается, планирует ли жена тоже сделать татуировку сертификата на руке. Однако она добавила:
«В свидетельстве о разводе сказано, что татуировку я не приму. Ха-ха».
Следует отметить, что татуировка, хотя и очень похожа на официальный документ, но не имеет юридической силы. Хотя и отпугнет остальных представительниц прекрасного пола.
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