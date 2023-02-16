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Мужчина набил тату со свидетельством о браке

Мужчина набил тату со свидетельством о браке

Автор:
16 февраля 2023 08:49
Сообщество : Истории
Метки: брак   в мире   документ   забавно   любовь   люди   тату   
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Татуировка является точной копией официального документа.

В доказательство вечной любви и преданности мужчина сделал на предплечье татуировку со свидетельством о браке. Жена, тронутая отчаянным поступком, накануне поделилась фотографией в Интернете. Пост за сутки стал вирусным.

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Ом-Айм Дараплойфан выложила фотографиями руки своего мужа в Facebook*. Татуировка окаймлена зелеными и розовыми цветами и занимает большую часть предплечья мужчины.

В сообщении говорилось, что «работа» любви – дарить ее кому-то и оставаться «на месте», и что найти ее несложно, потому что женщина «любит нормальных людей».


Затем она сделала нелестное заявление о том, что ей не нужен источник своей любви, чтобы оставаться красивой. Также не сообщается, планирует ли жена тоже сделать татуировку сертификата на руке. Однако она добавила:


«В свидетельстве о разводе сказано, что татуировку я не приму. Ха-ха».


Следует отметить, что татуировка, хотя и очень похожа на официальный документ, но не имеет юридической силы. Хотя и отпугнет остальных представительниц прекрасного пола.

* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: брак   в мире   документ   забавно   любовь   люди   тату   
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3  комментария
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6k
sedoisever Час назад
Не имеет юридической силы? Правда? Блин... А я хотел уже паспорт себе набить...
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28k
Alex 7 минут назад
Идиотъ
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12k
♚ Мрачный Жнец ♚ Полчаса назад
Буду смеяться, когда он попробует всё это свести.
Или просто перенабьёт ФИО новой жены и другую дату?
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