Мужчина набил тату со свидетельством о браке

В сообщении говорилось, что «работа» любви – дарить ее кому-то и оставаться «на месте», и что найти ее несложно, потому что женщина «любит нормальных людей».

Затем она сделала нелестное заявление о том, что ей не нужен источник своей любви, чтобы оставаться красивой. Также не сообщается, планирует ли жена тоже сделать татуировку сертификата на руке. Однако она добавила:

«В свидетельстве о разводе сказано, что татуировку я не приму. Ха-ха».

Следует отметить, что татуировка, хотя и очень похожа на официальный документ, но не имеет юридической силы. Хотя и отпугнет остальных представительниц прекрасного пола.