Как в СССР появилась “космическая медуза” и при чём здесь НЛО?

Директор Пулковской обсерватории сообщил, что это был взрыв в атмосфере: “Видимость зависит от материалов спутника, — заявил Владимир Крат. — Спутники иногда могут взорваться при входе в атмосферу, а продукты взрыва могут оставаться в воздухе в течение длительного времени”.

Доктор химических наук М. Дмитриев высказался иначе: “Явление произошло из-за образования в атмосфере зоны свечения, так называемой зоны хемилюминесценции”. Затем стал объяснять, что же такое эта самая хемилюминесценция и что её усиливает.

Когда все окончательно запутались, в прессе появилось очередное объяснение: всё из-за физических изменений в верхних слоях атмосферы. И точка.

Потом началась война в Афганистане и всем стало не до НЛО. А история с Петрозаводской “медузой” вновь появилась в СМИ лишь в 2011 году. Репортаж о ней показали на печально известном “РЕН-ТВ”. В нём вновь рассказали о загадочных лучах, дырах в окнах квартир и страхе, который неопознанный объект нагнал на жителей города.

Но ни словом не упомянули инверсионный след ракеты-носителя Космоса-955. И про отверстия в окнах тоже не сказали: ещё в 1978 году экспертиза показала, что отверстия никакого отношения к НЛО не имеют. Это местная шпана стреляла по окнам из духового ружья и рогаток.

А чтобы окончательно развеять миф - космические “медузы” появляются в небе регулярно. Обычно в сумерках или ранним утром: солнце ещё за горизонтом, но свет уже может отражаться от шлейфовых газов ракет. И в небе появляются круги, световые пятна и другая экзотика.