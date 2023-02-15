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Как в СССР появилась “космическая медуза” и при чём здесь НЛО?

Как в СССР появилась “космическая медуза” и при чём здесь НЛО?

Автор:
15 февраля 2023 01:18
Сообщество : RealFishki
Метки: СССР   жители   лучи   медуза   неопознанный объект   нло   петрозаводск   
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Необычное явление появилось в небе Петрозаводска и наделало шума на всю страну.

20 сентября 1977 года в ночном небе возник неопознанный объект. Его наблюдали в Северной Европе, от Копенгагена до Архангельска. Выглядело это как гигантская медуза.

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В конце концов она полетела в сторону Петрозаводска, зависла над городом и стала испускать множество тонких лучей.

Вскоре лучи погасли, “медуза” приняла округлую форму, отправилась в сторону Онежского озера и растворилась в воздухе.

На следующий день в западных СМИ трубили о “советской угрозе” и испытаниях секретного оружия, но попадались и новости об НЛО. В Союзе было много показаний от очевидцев, а вот федеральные СМИ поначалу никаких комментариев не давали. Были только заметки в местных газетах.

Естественно, появились слухи и небылицы. Жители Петрозаводска рассказывали, что в окнах их квартир появились отверстия - якобы оставленные лучами “медузы”. Они появлялись и спустя несколько месяцев после той ночи. Один врач рассказывал, что его “скорая” заглохла, когда её подсветил этот загадочный луч. Также шептались о дырах в асфальте и преувеличивали размер НЛО. В итоге оно стало больше футбольного поля. Дыр на дорогах так никто и не увидел, но говорили, что их оперативно залатали военные.

Тогда власти поняли, что с этими сказками надо заканчивать и официально объявили:

Спутник запустили с космодрома Плесецк. А все “медузы”, лучи и прочее НЛО возникли из-за того, что в верхних слоях атмосферы остался многопучковый след из продуктов сгорания. Его подсветило восходящее солнце - так и возник “неопознанный объект”. Западная разведка разобралась в этом за пару часов после старта ракеты-носителя со спутником, а у нас Плесецк был засекречен, поэтому власти не торопились с разъяснениями.

А когда они появились, многие не поверили. Тогда чиновники обратились к учёным, чтобы те своим авторитетом убедили граждан, что это было всё-таки не НЛО. Но получилось странно: вместо того, чтобы дать чёткий и однозначный ответ, учёные мужи стали выдвигать разные версии.

Директор Пулковской обсерватории сообщил, что это был взрыв в атмосфере: “Видимость зависит от материалов спутника, — заявил Владимир Крат. — Спутники иногда могут взорваться при входе в атмосферу, а продукты взрыва могут оставаться в воздухе в течение длительного времени”.

Доктор химических наук М. Дмитриев высказался иначе: “Явление произошло из-за образования в атмосфере зоны свечения, так называемой зоны хемилюминесценции”. Затем стал объяснять, что же такое эта самая хемилюминесценция и что её усиливает.

Когда все окончательно запутались, в прессе появилось очередное объяснение: всё из-за физических изменений в верхних слоях атмосферы. И точка.

Потом началась война в Афганистане и всем стало не до НЛО. А история с Петрозаводской “медузой” вновь появилась в СМИ лишь в 2011 году. Репортаж о ней показали на печально известном “РЕН-ТВ”. В нём вновь рассказали о загадочных лучах, дырах в окнах квартир и страхе, который неопознанный объект нагнал на жителей города.

Но ни словом не упомянули инверсионный след ракеты-носителя Космоса-955. И про отверстия в окнах тоже не сказали: ещё в 1978 году экспертиза показала, что отверстия никакого отношения к НЛО не имеют. Это местная шпана стреляла по окнам из духового ружья и рогаток.

А чтобы окончательно развеять миф - космические “медузы” появляются в небе регулярно. Обычно в сумерках или ранним утром: солнце ещё за горизонтом, но свет уже может отражаться от шлейфовых газов ракет. И в небе появляются круги, световые пятна и другая экзотика.

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Метки: СССР   жители   лучи   медуза   неопознанный объект   нло   петрозаводск   
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Провокатор 2 часа назад
"В Союзе было много показаний от очевидцев, а вот федеральные СМИ"
Федеральные СМИ в СССР?
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