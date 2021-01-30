Над Пакистаном замечен НЛО

Шокированные пакистанские пилоты наблюдали за полетом неопознанного летающего объекта между Лахором и Карачи на высоте 10000 метров. Они убеждены, что это был не воздушный шар и не иной известный летательный аппарат. Пакистанские власти пытаются установить природу странного объекта.
Пакистанские летчики засняли таинственный летающий объект в 10000 метрах над землей во время бычного рейса. Как утверждают на видеозаписи сами летчики, разговаривая за кадром, никто из них не имеет представления о том, что это такое. "Это не шар и вообще не летательный аппарат", - говорит один из них, наблюдая странный вспыхивающий неровным светом объект, который, по рассказам очевидцев, периодически испускал облачка газа..
Пилоты предположили, что объект может быть космической станцией или искусственной планетой, однако все же, похоже, склонялись к версии НЛО. По их словам, объект был круглый, его окружало некое подобие металлического кольца, а из центра бил яркий свет. Он находился над городом Рахим Яр Хан в провинции Пенджаб.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: ynews летающая тарелка летчики неопознанный объект нло новости пакистан чрезвычайное происшествие
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