Над Пакистаном замечен НЛО

Пакистанские летчики засняли таинственный летающий объект в 10000 метрах над землей во время бычного рейса. Как утверждают на видеозаписи сами летчики, разговаривая за кадром, никто из них не имеет представления о том, что это такое. "Это не шар и вообще не летательный аппарат", - говорит один из них, наблюдая странный вспыхивающий неровным светом объект, который, по рассказам очевидцев, периодически испускал облачка газа..