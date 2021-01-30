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Над Пакистаном замечен НЛО

Над Пакистаном замечен НЛО (3 фото + 1 видео)

Автор:
30 января 2021 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   летающая тарелка   летчики   неопознанный объект   нло   новости   пакистан   чрезвычайное происшествие   
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Шокированные пакистанские пилоты наблюдали за полетом неопознанного летающего объекта между Лахором и Карачи на высоте 10000 метров. Они убеждены, что это был не воздушный шар и не иной известный летательный аппарат. Пакистанские власти пытаются установить природу странного объекта.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   летающая тарелка   летчики   неопознанный объект   нло   новости   пакистан   чрезвычайное происшествие   
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9  комментариев
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533
Вадим 46 минут назад
Ну и как обычно, как и все нло этот тоже был заснят на камень трясущейся рукой
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38k
Александр 23 минуты назад
Просто не надо летать на бреющем над конопляными плантациями
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8k
Vacony Полчаса назад
а лететь к нему не вариант был ?
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2k
Vladimir Taranovich 51 минуту назад
Ну, наконец-то! Куда-то еще прилетели, кроме США.
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−138
МИХАН Час назад
Тоже недавно ночью видел светящийся объект перемащающийся нарушая все законы физики ..Завораживающие зрелище я вам скажу
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13k
vikklu МИХАН Полчаса назад
Я в прошлом году дважды наблюдал оранжевые шары, медленно подымающиеся вверх, тоже хренобъяснительно.
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11k
KOSTELLO Час назад
который, по рассказам очевидцев, периодически испускал облачка газа..

Слущай дарагой, какой НЛО, просто Рафик плохой бензин залил, вот и троит немножька...

который, по рассказам очевидцев, периодически испускал облачка газа.. Слущай дарагой, какой НЛО, просто Рафик плохой бензин залил, вот и троит немножька...
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8k
Владимир Час назад
Метеозонд
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