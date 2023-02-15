30 интересных фото, которые проливают свет на викторианскую и эдвардианскую эпохи

Викторианская и эдвардианская эпохи считаются двумя самыми революционными периодами в британской истории: это было время культурного богатства и разнообразия, расцвета искусства, литературы и музыки. Проект "Викторианские хроники" в Instagram* — настоящий кладезь интересных фото и даже фактов о тех временах в Великобритании и мировой истории в целом.
1. Две дамы лепят снежную даму. Эта фотография была напечатана в журнале Strand в 1892 году.
4. Редкое фото чернокожей женщины-солдата Гражданской войны в США, 1862 год. Ее звали Кэти Уильямс, и ей приходилось выдавать себя за мужчину
7. Молодая мать, измученная долгими часами изготовления спичечных коробков. У ее ног спит младенец, укрытый одеялом. Уайтчепел, Лондон, примерно 1890 год
Изготовление спичечных коробков было одной из самых низкооплачиваемых работ. Им занимались в основном женщины и дети, которые могли работать в среднем по 16 часов в день. За каждые 144 коробка они получали по 2 пенни.
14. Элис Доэрти — "шерстяная девушка из Миннесоты" — позирует со своей семьей на типично мрачном викторианском портрете начала 1900-х годов
Она страдала от "собачьей морды" или гипертрихоза, редкого заболевания, которое было не такой уж и редкостью в мире "цирка уродов" викторианской эпохи. Элис гастролировала с мамой с пятилетнего возраста, позировала в витринах магазинов и небольших залах. Другие больные гипертрихозом зарабатывали целые состояния, гастролируя по Европе, но Элис так и не достигла вершин славы. В 1915 году в возрасте 28 лет она вышла на пенсию в Далласе, штат Техас, где и умерла в 1933 году.
15. Портрет актрис Мод Адамс и Этель Бэрримор (двоюродная бабушка Дрю Бэрримор), сделанный в Нью-Йорке в1897 году
С ростом индустриализации количество немок, работающих вне дома, также выросло. Обычно это была работа на заводе, но в некоторых семьях, владеющих собственным бизнесом, дочери также обучались ремеслу, чтобы помогать: выше мы видим дочь мастера-каменщика во время ремонтных работ на башне старой ратуши в Берлине.
21. Женщина в костюме Бэтгерл в 1904 году, за 35 лет до создания Бэтмена в 1939 году и за 57 лет до создания Бэтгерл в 1961 году
24. Бланш Алларти радовала зрителей в цирке в конце 1890-х своими превосходными навыками верховой езды
В занятии, где до этого доминировали одни мужчины, Бланш Алларти прославилась изящным выполнением смертельных трюков. По словам Хильды Нельсон, автора книги «Великие наездницы XIX века в цирке», Алларти стала одной из «самых известных и почитаемых наездниц высшего класса» во Франции. Она была одной из первых женщин в истории, исполнивших виртуозную выездку, благодаря чему пользовалась огромным уважением.
26. Мать и дочь смотрят, как высокий корабль плывет по Темзе с помощью парового буксира, Лондон, 1880 год
27. Трогательная и последняя фотография девочки, которая была неизлечимо больна и вскоре скончалась. Примерно 1850-е годы
Этот дагерротип был сделан по желанию ее семьи, которые хотели сохранить память о ней. Однако остается загадкой не только то, кем и где было сделано это фото, но и то, умирала ли она или уже была мертва, когда сделали фото.
28. Портрет актрисы Эвелин Несбит, сфотографированный Рудольфом Эйкемейером-младшим, 1901 год
29. Ученицы японской школы в униформе периода Эдо, состоящей из хакамы и кимоно фурисодэ. Префектура Токио, эпоха Мэйдзи, 1910-е
30. Портрет викторианского мужчины с птицами в Норвегии, Роберт Коллетт (1842-1913). Фото примерно 1910 года
33. Самый маленький магазин в Лондоне, занимаемый сапожником, на Бейтман-стрит, 4, Сохо. 1910 год
Магазин насчитывает 180 сантиметров в длину, 150 см в высоту и 60 сантиметров в глубину. Арендная плата составляла три фунта в неделю, он был занят более двадцати лет.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Здесь же свалено все: Англия, Европа и Америка до кучи.
Непонятно, зачем нужно демонстрировать свою безграмотность, когда можно было вполне корректно написать: конец 19 - начало 20 века. Смысл бы ни разу не был бы искажен.
Хотя... скорее всего, автор банально скопиастил, абсолютно не задумываясь, насколько глупо это выглядит.
Фото известное...