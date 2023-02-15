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30 интересных фото, которые проливают свет на викторианскую и эдвардианскую эпохи

30 интересных фото, которые проливают свет на викторианскую и эдвардианскую эпохи

Автор:
15 февраля 2023 09:45
Сообщество : Исторические факты
Метки: XIX век   Прошлое   викторианская эпоха   история   мировая история   старые фотографии   
1576
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Викторианская и эдвардианская эпохи считаются двумя самыми революционными периодами в британской истории: это было время культурного богатства и разнообразия, расцвета искусства, литературы и музыки. Проект "Викторианские хроники" в Instagram* — настоящий кладезь интересных фото и даже фактов о тех временах в Великобритании и мировой истории в целом.

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Изготовление спичечных коробков было одной из самых низкооплачиваемых работ. Им занимались в основном женщины и дети, которые могли работать в среднем по 16 часов в день. За каждые 144 коробка они получали по 2 пенни.

Она страдала от "собачьей морды" или гипертрихоза, редкого заболевания, которое было не такой уж и редкостью в мире "цирка уродов" викторианской эпохи. Элис гастролировала с мамой с пятилетнего возраста, позировала в витринах магазинов и небольших залах. Другие больные гипертрихозом зарабатывали целые состояния, гастролируя по Европе, но Элис так и не достигла вершин славы. В 1915 году в возрасте 28 лет она вышла на пенсию в Далласе, штат Техас, где и умерла в 1933 году.

С ростом индустриализации количество немок, работающих вне дома, также выросло. Обычно это была работа на заводе, но в некоторых семьях, владеющих собственным бизнесом, дочери также обучались ремеслу, чтобы помогать: выше мы видим дочь мастера-каменщика во время ремонтных работ на башне старой ратуши в Берлине.

В занятии, где до этого доминировали одни мужчины, Бланш Алларти прославилась изящным выполнением смертельных трюков. По словам Хильды Нельсон, автора книги «Великие наездницы XIX века в цирке», Алларти стала одной из «самых известных и почитаемых наездниц высшего класса» во Франции. Она была одной из первых женщин в истории, исполнивших виртуозную выездку, благодаря чему пользовалась огромным уважением.

Этот дагерротип был сделан по желанию ее семьи, которые хотели сохранить память о ней. Однако остается загадкой не только то, кем и где было сделано это фото, но и то, умирала ли она или уже была мертва, когда сделали фото.

Магазин насчитывает 180 сантиметров в длину, 150 см в высоту и 60 сантиметров в глубину. Арендная плата составляла три фунта в неделю, он был занят более двадцати лет.

* Запрещены в РФ

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: XIX век   Прошлое   викторианская эпоха   история   мировая история   старые фотографии   
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7  комментариев
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17k
Наталья Час назад
Когда говорят о викторианской и эдвардианской эпохе, то имеют в виду БРИТАНИЮ.
Здесь же свалено все: Англия, Европа и Америка до кучи.

Непонятно, зачем нужно демонстрировать свою безграмотность, когда можно было вполне корректно написать: конец 19 - начало 20 века. Смысл бы ни разу не был бы искажен.
Хотя... скорее всего, автор банально скопиастил, абсолютно не задумываясь, насколько глупо это выглядит.
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17k
Bill 8 минут назад
Ненавижу, б**ть, викторианских путешественников.
Ссылка www.youtube.com
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25k
Serg2001 Полчаса назад
Ну да... цыгане те еще путешественники...)
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19k
Corvus Corax 54 минуты назад
Комментарий к фото
Ну как путешественники.. в некотором роде - да.. цыгане... молодая пара цыган...
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