30 интересных фото, которые проливают свет на викторианскую и эдвардианскую эпохи

Она страдала от "собачьей морды" или гипертрихоза, редкого заболевания, которое было не такой уж и редкостью в мире "цирка уродов" викторианской эпохи. Элис гастролировала с мамой с пятилетнего возраста, позировала в витринах магазинов и небольших залах. Другие больные гипертрихозом зарабатывали целые состояния, гастролируя по Европе, но Элис так и не достигла вершин славы. В 1915 году в возрасте 28 лет она вышла на пенсию в Далласе, штат Техас, где и умерла в 1933 году.