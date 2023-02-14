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10 странных морских существ, которых обнаружили сравнительно недавно

10 странных морских существ, которых обнаружили сравнительно недавно

Автор:
14 февраля 2023 22:36
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Сравнительно   Странные   морские   недавно   обитатели   обнаружили   
2584
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Океан покрывает семьдесят процентов планеты Земля. Поэтому вполне естественно, что он является домом для миллионов существ, и ученые исследовали ничтожную их часть. Это означает, что существует большое количество видов, о которых люди не знают и никогда не видели. Каждый год ученые продолжают открывать новых существ из морских глубин и обнаруживать удивительные находки, и о некоторых из них вы узнаете в этом посте.

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Метки: Сравнительно   Странные   морские   недавно   обитатели   обнаружили   
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Павел 42 минуты назад
Красафчики!!
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