10 странных морских существ, которых обнаружили сравнительно недавно

Океан покрывает семьдесят процентов планеты Земля. Поэтому вполне естественно, что он является домом для миллионов существ, и ученые исследовали ничтожную их часть. Это означает, что существует большое количество видов, о которых люди не знают и никогда не видели. Каждый год ученые продолжают открывать новых существ из морских глубин и обнаруживать удивительные находки, и о некоторых из них вы узнаете в этом посте.
Батиптер или рыба-тренога
Тунец с загадочными укусами
Цистизома
Рыба-змея
Рыба-ананас
Атолла медуза
Бочкообразная рыба
Осьминог Дамбо
Рыба-футболист
Источник:
- 15 странных объектов, которые озадачили многих
- 17 действительно абсурдных изображений, которые требуют расшифровки
- 10 самых странных и любопытных музеев в мире
- 15 изображений, на которых происходят очень странные дела
- 10 самых безумных налогов, которые когда-либо существовали