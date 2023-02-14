10 странных морских существ, которых обнаружили сравнительно недавно

Что по-настоящему уникально в этой рыбе, так это то, что у нее на макушке прозрачный купол, в котором видны 2 зеленых шара. Она живет в сумеречной зоне океана, где естественный свет исчезает, и именно здесь появляются необычные глаза. Они могут заметить силуэты своей добычи и застать ее врасплох. Размер рыбы всего 15 см, и, судя по тому, что ученые обнаружили в её желудке, она питается в основном зоопланктоном.