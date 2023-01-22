17 ну очень странных, но забавных, указателей и дорожных знаков

Дорожные знаки, указатели и различные запрещающие таблички, предназначены для облегчения управления транспортными средствами и поддержания порядка на дорогах, проспектах, автомагистралях и не только. Но так бывает не везде, некоторые творения могут сбить с толку или заставить покатиться со смеху. Взгляните!

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Без комментариев 0 Источник:

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Не нападайте, не гладьте, не поворачивайтесь задом и не садитесь верхом на крокодила 0 Источник:

В случае пожара покинуть здание, а затем написать об этом в соцсетях, а не наоборот 0 Источник:

Здесь могут упасть не только камни 0 Источник:

Есть места, где может унести хищная птица 0 Источник:

И даже комар 0 Источник:

Бывали случаи? 0 Источник:

Очень доходчиво 0 Источник:

Ни вправо, ни влево, ни вперед, ни назад, только СТОП. На случай, если еще не все ясно 0 Источник:

Почему? 0 Источник:

Не готовьте огурцы! 0 Источник:

Медведи на парашютах? Серьезно? 0 Источник:

Здесь нельзя закатывать истерики 0 Источник:

Здесь переходят дорогу пьяные люди 0 Источник:

Такое предупреждение отобьет всю охоту кататься на лыжах 0 Источник:

Предупреждение о фокусниках 0 Источник: