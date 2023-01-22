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17 ну очень странных, но забавных, указателей и дорожных знаков

17 ну очень странных, но забавных, указателей и дорожных знаков

Автор:
22 января 2023 22:50
Сообщество : Юмор
Метки: Дорожные   Забавные   Запрещающие   Сбить с толку   Странные   знаки   таблички   
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Дорожные знаки, указатели и различные запрещающие таблички, предназначены для облегчения управления транспортными средствами и поддержания порядка на дорогах, проспектах, автомагистралях и не только. Но так бывает не везде, некоторые творения могут сбить с толку или заставить покатиться со смеху. Взгляните!
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Метки: Дорожные   Забавные   Запрещающие   Сбить с толку   Странные   знаки   таблички   
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15  комментариев
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2k
S__D Час назад
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soar 5 минут назад
Впереди на дороге ДПС, которые твою скорость 30 превратят в 120.
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13k
Мистер Фикс 15 минут назад
Не совсем указатель, видел в Вене, в укромных уголках))

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1k
Никитка 46 минут назад
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10k
Владимир 50 минут назад
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Владимир 54 минуты назад
А что не так? Показывает то положение относительно разделительной линии, а не относительно знака.
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DeOrio 59 минут назад
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61k
Александр Ломовицкий Час назад
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10k
Andrei Час назад
У нас такие по всей стране.
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253
Victor 2 часа назад
про медведей на парашютах. не помню в каком году, но 2 шведа со стороны Литвы на лёгкомоторном самолёте долетели до Минска и выбрасили медведей на парашю тах. "плюшевый десант". Александр Григорьевич рвал и метал ...
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8k
Борис Карабанов 2 часа назад
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59k
Похабыч 2 часа назад
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24k
Егор 2 часа назад
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