17 ну очень странных, но забавных, указателей и дорожных знаков

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Дорожные знаки, указатели и различные запрещающие таблички, предназначены для облегчения управления транспортными средствами и поддержания порядка на дорогах, проспектах, автомагистралях и не только. Но так бывает не везде, некоторые творения могут сбить с толку или заставить покатиться со смеху. Взгляните!
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