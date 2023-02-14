Как в Африке бамбуковые башни, похожие на вазы, производят воду

Большая часть африканцев лишена самого банального блага: в деревнях поход за питьевой водой может занять несколько часов. Обычно нужно идти к пруду, который находится в нескольких километрах от деревни.
Приносить ежедневно воду — это обязанность женщин и детей. При всем этом далеко не всегда в пруду вода чистая, ведь сюда могут приходить и животные, которые загрязняют воду отходами.
В 2013 году итальянский архитектор Артуро Виттори (Arturo Vittori) побывал в Африке и увидел своими глазами плачевную ситуацию с водой. Он загорелся идеей создать конструкцию, которая поможет людям получать воду прямо в деревне и больше не ходить к прудам. Первая башня появилась в одном из эфиопских поселков спустя два года. Она получила название Warka Water Tower.
Проект был настолько успешным, что Виттори при поддержке других неравнодушных людей основал некоммерческую организацию Warka Water Inc.. Теперь сооружения, больше похожие на гигантскую вазу, стоят в нескольких африканских деревнях. Как работает эта конструкция и как в ней появляется вода буквально из воздуха, рассказывает автор видеоролика ниже.
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С практической... При такой парусности - дай бог за сезон конструкцию по саванне не размотает.
Самый слабый ветерок превратит его из конденсатора в испаритель.
Все материалы (ладно синтетические сетки/верёвки, но даже бамбук) - не местные и хрен где их на починку достанешь.
На 1 килобакс можно купить порядка 10 км садового шланга, велосипед и простейшую помпу (крутишь педали - работает помпа). Да можно хоть тазами на в этот бак заливать, главное не таскать часами на горбу. Грязная вода закачивается сначала в ёмкость на вышку, потом проходит через простейший угольно-песковой фильтр и самотёком течёт по шлангу.
P.S. Ну это один из вариантов.