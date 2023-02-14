Как в Африке бамбуковые башни, похожие на вазы, производят воду

В 2013 году итальянский архитектор Артуро Виттори (Arturo Vittori) побывал в Африке и увидел своими глазами плачевную ситуацию с водой. Он загорелся идеей создать конструкцию, которая поможет людям получать воду прямо в деревне и больше не ходить к прудам. Первая башня появилась в одном из эфиопских поселков спустя два года. Она получила название Warka Water Tower.