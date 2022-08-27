15 фотографий животных, за милым личиком которых прячется расчётливый хищник

Эта птица может с гордостью о себе сказать, что она является обладателем яркой внешности. Чего стоят только одни её ресницы! Однако она может похвастаться не только своей красотой, но и ловкостью и умением добывать себе еду. Обычно во время охоты она сильно стучит своими огромными крыльями, чтобы добыча выдала себя и пустилась в бега. После чего птица-секретарь начинает догонять свой ужин зигзагообразными движениями.

Шри-ланкийский губач