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На пляж в Алуште выбросило часть ракеты

На пляж в Алуште выбросило часть ракеты

Автор:
12 августа 2022 08:38
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   МЧС   алушта   видео   море   находка   пляж Рассвет   ракета   
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Отдыхающие на море были удивлены необычной находке. Раньше, говорят, барабульку вылавливали, теперь - куски от ракеты...


В четверг, 11 августа, на пляже "Рассвет" в Алуште туристы выловили в море предмет, напоминающий корпус боеприпаса. Территорию тут же оцепили прибывшие на место сотрудники МЧС и полиции.


Специалисты подтвердили, что найденный предмет - «болванка, пустой ракетоноситель», не представляющий собой опасности. После того, как находку увезли, оцепление сняли и отдыхающие снова смогли вернуться на пляж.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ynews   МЧС   алушта   видео   море   находка   пляж Рассвет   ракета   
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2  комментария
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23k
MrGod 7 минут назад
Из какого материала сделана эта часть, что её выкинуло на берег а не утопило на дно.
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526
Александр 19 минут назад
Значит был залп из ЗРПК Панцирь?
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