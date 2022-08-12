На пляж в Алуште выбросило часть ракеты

Отдыхающие на море были удивлены необычной находке. Раньше, говорят, барабульку вылавливали, теперь - куски от ракеты...
В четверг, 11 августа, на пляже "Рассвет" в Алуште туристы выловили в море предмет, напоминающий корпус боеприпаса. Территорию тут же оцепили прибывшие на место сотрудники МЧС и полиции.
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Специалисты подтвердили, что найденный предмет - «болванка, пустой ракетоноситель», не представляющий собой опасности. После того, как находку увезли, оцепление сняли и отдыхающие снова смогли вернуться на пляж.
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АНТИФИШКИ
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