Особенности японской школы, которые удивят кого угодно

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Японская учительница под ником Хито Бито рассказывает в социальных сетях, как устроена японская школа. Некоторые факты вас точно удивят!
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"Мы все переобуваемся из уличной обуви в домашнюю, когда приходим в школу. И нет, я никогда не видела любовных записок в шкафчиках для обуви".
"Вы не поймете, что такое настоящая чистота, пока не побываете в японской школе. Здечь школу вымывают сверху донизу каждый день. И, кстати, это делают сами школьники".
"В школе целыми днями открыты окна, при этом в коридорах нет ни отопления, ни охлаждения, поэтому мне приходится ходить в пальто".
"Девушки должны носить волосы либо выше плеч, либо низкий хвостик. Никаких крашеных волос, никаких причесок под героев аниме".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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