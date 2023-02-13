FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 4913 постов • 1054 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Факты
Особенности японской школы, которые удивят кого угодно

Особенности японской школы, которые удивят кого угодно

Автор:
13 февраля 2023 13:42
Сообщество : Факты
Метки: Япония   необычно   познавательно   путешествия   учеба   учительница   факты   школа   
1375
12
Японская учительница под ником Хито Бито рассказывает в социальных сетях, как устроена японская школа. Некоторые факты вас точно удивят!
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: Япония   необычно   познавательно   путешествия   учеба   учительница   факты   школа   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Nigilist 50 минут назад
И чему тут можно удивляться?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
19k
alexis Полчаса назад
Обычная Советская школа, только с отоплением.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Алекс Чебурашкин 52 минуты назад
что это. тупо перевод гугла? и картинки не соответствующие надписям.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Белая Муха

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

87228



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
16 загадочных находок
16 загадочных находок
Набирающие популярность в сообществах
Сирийский медведь: На Ближнем Востоке живут свои медведи. Они бурые, но при этом белые. Один из них даже прошёл войну
Сирийский медведь: На Ближнем Востоке живут свои медведи. Они бурые, но при этом...
Парк Горького 1980-е
Парк Горького 1980-е
Первые в мире наушники AirPods Pro с разъёмом Type-C (2 фото + видео)
Первые в мире наушники AirPods Pro с разъёмом Type-C (2 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Печальный опыт

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#факты#в мире#забавно#кино#США#подборка#Китай#полиция
#интересно#СССР#животные#Прикол#землетрясение#позитив#Ynews#интересное#ретро
#история#Юмор#Фотографии#страна#картинки#Приколы#познавательно#Турция#Россия
Первые в мире наушники AirPods Pro с разъёмом Type-C (2 фото + видео) Первые в мире наушники AirPods Pro с разъёмом Type-C (2 фото + видео) Необычные сравнения, которые точно не приходили вам в голову Необычные сравнения, которые точно не приходили вам в голову «Гейшам не разрешали спать с клиентами»: развеиваем мифы о японских гейшах «Гейшам не разрешали спать с клиентами»: развеиваем мифы о японских гейшах 12 удивительных фактов о Таиланде, которых вы, скорее всего, не знаете 12 удивительных фактов о Таиланде, которых вы, скорее всего, не знаете Эти странные японские военные традиции Эти странные японские военные традиции 4 запрета, которые нельзя нарушать японским женщинам 4 запрета, которые нельзя нарушать японским женщинам

На что жалуетесь?

Вернуться