Как менялись женские купальники с 1910-х годов по 2010

Мода постоянно меняется и каждое десятилетие диктует свои правила. Предлагаю вам посмотреть, как за 100 лет менялись женские купальники.
Видеоканал Glamour создал ролик о том, как в течение сотни лет менялись женские купальники от изобретения раздельных купальных костюмов в 1913 году. На этом пути был и первый купальник бикини, созданный в 1940-х годах, и плавки с высоким вырезом из 1980-х, да и ещё несколько любопытных культовых моделей.
1910-е
В 1913-м Карл Янцен придумал купальный костюм, состоящий из двух частей. Шерстяной комплект дополнялся чулками и шапочкой.
1920-е
В 20-х одежда для купания стала более короткой и облегающей. Такие купальники были комфортнее для плавания.
1930-е
В 30-х всё более популярными становились купальники, демонстрирующие живот, но пупок при этом был скрыт. Материалы становились более пригодными для плавания (например, латекс).
1940-е
Французский инженер и дизайнер Луи Реар представил первую модель бикини, который состоял из четырёх треугольников, занимающих всего 30 квадратных дюймов (194 квадратных сантиметра). Пупок впервые оказался открытым. Название Луи позаимствовал у атолла Бикини, где США проводили ядерные испытания. Купальник был запрещён в ряде европейских стран.
1950-е
Популярность бикини выросла после снимков Бриджит Бардо в купальнике на пляже на Каннском кинофестивале. Позже другие американские актрисы последовали её примеру.
1960-е
В 60-х купальник бикини становился всё более и более распространённым в Америке. В 1962-м культовым стал купальник «девушки Бонда» Урсулы Андресс, в котором она блистала в фильме «Доктор Ноу».
1970-е
В 1974-м появились бикини со стрингами.
1980-е
В 80-х плавки стали выше.
1990-е
В 90-х появились танкини, соединение майки и бикини. Дизайны были минималистичными.
2000-е
Шортики и верх в форме треугольников стали трендом и были ярко представлены в фильме «Голубая волна». Верх и низ продавались отдельно, и это давало возможность сочетать разные цвета.
2010-е
В 2010-х производители стали шить красивые купальники для разного типа женских фигур, что поощряло "бодипозитив".
Видео с эволюцией купальников
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