Как менялись женские купальники с 1910-х годов по 2010





Видеоканал Glamour создал ролик о том, как в течение сотни лет менялись женские купальники от изобретения раздельных купальных костюмов в 1913 году. На этом пути был и первый купальник бикини, созданный в 1940-х годах, и плавки с высоким вырезом из 1980-х, да и ещё несколько любопытных культовых моделей.





1910-е