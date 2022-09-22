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Как менялись женские купальники с 1910-х годов по 2010

Как менялись женские купальники с 1910-х годов по 2010

Автор:
22 сентября 2022 08:59
Метки: девушки   интересно   история   купальник   мода   тогда и сейчас   эволюция   
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Мода постоянно меняется и каждое десятилетие диктует свои правила. Предлагаю вам посмотреть, как за 100 лет менялись женские купальники.


Видеоканал Glamour создал ролик о том, как в течение сотни лет менялись женские купальники от изобретения раздельных купальных костюмов в 1913 году. На этом пути был и первый купальник бикини, созданный в 1940-х годах, и плавки с высоким вырезом из 1980-х, да и ещё несколько любопытных культовых моделей.


1910-е

В 1913-м Карл Янцен придумал купальный костюм, состоящий из двух частей. Шерстяной комплект дополнялся чулками и шапочкой.


1920-е

В 20-х одежда для купания стала более короткой и облегающей. Такие купальники были комфортнее для плавания.


1930-е

В 30-х всё более популярными становились купальники, демонстрирующие живот, но пупок при этом был скрыт. Материалы становились более пригодными для плавания (например, латекс).


1940-е

Французский инженер и дизайнер Луи Реар представил первую модель бикини, который состоял из четырёх треугольников, занимающих всего 30 квадратных дюймов (194 квадратных сантиметра). Пупок впервые оказался открытым. Название Луи позаимствовал у атолла Бикини, где США проводили ядерные испытания. Купальник был запрещён в ряде европейских стран.


1950-е

Популярность бикини выросла после снимков Бриджит Бардо в купальнике на пляже на Каннском кинофестивале. Позже другие американские актрисы последовали её примеру.


1960-е

В 60-х купальник бикини становился всё более и более распространённым в Америке. В 1962-м культовым стал купальник «девушки Бонда» Урсулы Андресс, в котором она блистала в фильме «Доктор Ноу».


1970-е

В 1974-м появились бикини со стрингами.


1980-е

В 80-х плавки стали выше.


1990-е

В 90-х появились танкини, соединение майки и бикини. Дизайны были минималистичными.


2000-е

Шортики и верх в форме треугольников стали трендом и были ярко представлены в фильме «Голубая волна». Верх и низ продавались отдельно, и это давало возможность сочетать разные цвета.


2010-е

В 2010-х производители стали шить красивые купальники для разного типа женских фигур, что поощряло "бодипозитив".


А какими запомнятся нам купальники 2020-х — узнаем через 10 лет!

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: девушки   интересно   история   купальник   мода   тогда и сейчас   эволюция   
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6  комментариев
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2k
pinbalist 37 минут назад
Когда ожидаешь увидеть стройных девушек в купальниках, а видишь "бодипозитив"
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1k
Лимонадный Джо 14 секунд назад
А купальники бывают для разных целей. Одни для загара,другие - для купания. У них будет разница в закрытости и эластичности.
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31k
Григорий Минуту назад
Всем бодипозитивным надо сдать анализ на холестерин и сравнить его с анализом людей без лишнего веса, и сразу станет ясно, что нет никакого позитива в том, что они жирные.
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790
Олег Шишкин 10 минут назад
Суть женщины - выставить напоказ влагалище и торговать им. Но это называется не словом "мода".
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21k
SolomonA Полчаса назад
А я всегда говорил, что 90-е - страшное время... Правда не такое страшное, как 2010...
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