Спасатели из Башкирии под завалами в Турции нашли живой семью из 3 человек

Башкирские волонтеры отправились в страну, чтобы помочь устранить последствия мощного землетрясения. На второй день их работы произошло настоящее чудо — они нашли выживших людей, которые находились под обломками зданий шесть дней.

— К концу рабочего дня нами была обнаружена семья из трех человек. При разборе завалов был проделан небольшой лаз, и оттуда послышались голоса, — рассказал один из спасателей. — В последующем со спасателями Турции совместными работами нами были извлечены три члена семьи — муж, жена и их ребенок. Они переданы сотрудникам скорой медицинской помощи и доставлены в медицинское учреждение. Это событие радует, спустя шесть дней есть вероятность еще найти живых в завалах.

Напомним, утром 6 февраля сразу в нескольких районах Турции прошло несколько подземных толчков, из-за которых обвалились здания, погибли тысячи человек. Землетрясение ощутили также в Сирии, Ливане, на Северном Кипре. Днем землетрясения повторились. Из Башкирии в Турцию уехали 25 спасателей и поисковая собака.