13 немыслимых фактов, которые расширят ваш кругозор

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Мы склонны воспринимать окружающий мир, как нечто обыденное и привычное. А на самом деле совсем рядом происходит множество удивительных историй, о существовании которых мы даже не подозреваем. В этом посте вы узнаете интересные факты обо всём на свете.
1. Кава Иджен - единственный вулкан в мире с голубой лавой
Всё потому, что в кальдере вулкана находится сернистое озеро, из которого на поверхность выходит газ.
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4. Количество пищи, которое съедает человек напрямую зависит от освещения помещения. Чем темнее, тем аппетит выше
6. Чтобы улучшить качество мяса, австралийские фермеры дают коровам красное вино
Это новый метод откармливания внедрили для знаменитых коров породы Вагиу. Каждая бурёнка ежедневно получает по литру терпкого вина каберне мерло известной австралийской марки «Чеснат Гроув».
8. В VIII веке в Великобритании ананас считался предметом роскоши
Ананасы доставляли прямиком из Америки на кораблях. Дорога была достаточно длинной, и товар быстро портился. Если всё же удавалось довезти ценный груз, то его стоимость взлетала до небес. Ананасы не ели, с ними выходили в свет, и даже сдавали в аренду, чтобы похвастаться перед состоятельными гостями.
9. Двигатель автомобилей Bugatti настолько мощный, что в мире нет таких шин, которые выдерживали бы его максимальную скорость
10. Коровы могут подниматься по лестнице, но не могут по ней спускаться
Это вызвано особым устройством колена коровы. Чтобы идти вниз по лестнице, корова должна уметь полностью выпрямлять ноги, но ей мешает строение костей в коленных суставах.
11. Кошка - единственное домашнее животное, которое не упоминается в Библии
Учёные считают, что причина заключается в том, что для соседей египтян, кошки были предметом культа и поклонения. Жизнь мурлыки ценили выше человеческой. Геродот писал, что во время пожара в первую очередь спасали кошек, а потом людей.
12. Фламинго могут пить кипяток
В природе фламинго пьют горячую воду гейзеров, которая бьёт из-под земли. Это единственный источник питьевой воды в местах их обитания. Фламинго приспособились пить не обжигая горло.
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"Ананасы доставляли прямиком из Америки на кораблях"
Не разепывайте вы мой кругозор такими фактами ... в 8ом веке из америки доставляли ананасы в англию
2. Про еду - бред.
3. Бриллиант - и да, и нет :) Рентгеновское излучение делится на два типа - мягкое и жёсткое.
И в жёстком, как верно ответила Виктория, алмазы так заметны, что это свойство даже используется для "отлова" алмазов.
А вот в мягком излучении, какое используется в более бытовом оборудовании, многое зависит от настроек конкретного оборудования. Потому что алмаз это, собственно, углерод и человек это тоже, в том числе, углерод, а приборы настраиваются для выявления чего-то у человека.
Однако, как говорят те, кто работает, например, в аэропорту, алмазы видны как некие аномалии, т.е. обмануть опытного специалиста не получится.
В жоппу такие фаты. Дальше читать не стал
В моей юности была присказка:
Если хочешь сладко кушать - ешь один и в темноте.
Кругозор расширяет целостное восприятие и активная рассудочная деятельность.
Без мозгов, факты усиливают калейдоскопический идиотизм.