13 немыслимых фактов, которые расширят ваш кругозор

Ананасы доставляли прямиком из Америки на кораблях. Дорога была достаточно длинной, и товар быстро портился. Если всё же удавалось довезти ценный груз, то его стоимость взлетала до небес. Ананасы не ели, с ними выходили в свет, и даже сдавали в аренду, чтобы похвастаться перед состоятельными гостями.