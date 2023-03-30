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13 немыслимых фактов, которые расширят ваш кругозор

13 немыслимых фактов, которые расширят ваш кругозор

Автор:
30 марта 2023 23:01
Сообщество : Факты
Метки: Немыслимые   Удивительные   истории   кругозор   расширят   факты   
2262
14

Мы склонны воспринимать окружающий мир, как нечто обыденное и привычное. А на самом деле совсем рядом происходит множество удивительных историй, о существовании которых мы даже не подозреваем. В этом посте вы узнаете интересные факты обо всём на свете.

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Метки: Немыслимые   Удивительные   истории   кругозор   расширят   факты   
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10  комментариев
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9k
au3 2 часа назад
"8. В VIII веке в Великобритании ананас считался предметом роскоши"
"Ананасы доставляли прямиком из Америки на кораблях"

Не разепывайте вы мой кругозор такими фактами ... в 8ом веке из америки доставляли ананасы в англию
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3k
Pill Полминуты назад
Ахахахахахахахахахахахахха. У Koenigsegg Agera RS , SSC Tuatara и Hennessey Venom F5 забыли спросить
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3k
Pill 4 минуты назад
1. Не только крокодилы камни едят для пищеварения.
2. Про еду - бред.
3. Бриллиант - и да, и нет :) Рентгеновское излучение делится на два типа - мягкое и жёсткое.
И в жёстком, как верно ответила Виктория, алмазы так заметны, что это свойство даже используется для "отлова" алмазов.

А вот в мягком излучении, какое используется в более бытовом оборудовании, многое зависит от настроек конкретного оборудования. Потому что алмаз это, собственно, углерод и человек это тоже, в том числе, углерод, а приборы настраиваются для выявления чего-то у человека.

Однако, как говорят те, кто работает, например, в аэропорту, алмазы видны как некие аномалии, т.е. обмануть опытного специалиста не получится.
В жоппу такие фаты. Дальше читать не стал
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21
Алексей Полчаса назад
Половина фактов придумка, половина всем известна.
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8k
Артём Полчаса назад
Разумеется шины автомобилей Бугатти выдерживают его максимальную скорость. Иначе бы эту максимальную скорость никто бы не узнал. Хотя есть ограничение, согласно которому на максимальной скорости(больше 400 км/ч) можно ехать не более 15 минут.
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118k
arek14 57 минут назад
4. Количество пищи, которое съедает человек напрямую зависит от освещения помещения. Чем темнее, тем аппетит выше

В моей юности была присказка:
Если хочешь сладко кушать - ешь один и в темноте.
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243
Мaximus arek14 Полчаса назад
Да ,у моей супруги была такая однокурсница, жрала в одно рыло под одеалом, ну не знаю почему погремуха у ней была Крыса.
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8k
mbr 58 минут назад
Факты не расширяют кругозор.
Кругозор расширяет целостное восприятие и активная рассудочная деятельность.
Без мозгов, факты усиливают калейдоскопический идиотизм.
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