Лучшие фантасты советского времени. Мой топ-5

Пучина ностальгии поглотила меня. Гоу со мной?)
Ничего не продаю, просто писателев показываю…
Стругацкие для меня – это интеллект, эрудиция и прогрессивные идеи.
Без долгих подробностей перечислю несколько широко известных произведений этих авторов:
· «Пикник на обочине» - лидер из библиографии Стругацких по количеству переводов на другие языки. Именно по этому произведению Тарковский снял своего «Сталкера».
· «Трудно быть богом» - еще один из самых популярных во всем мире романов авторов. Впервые опубликован в 1964 году и определенно сильно повлиял на последующее поколение фантастов.
· «Обитаемый остров» - также довольно широко известен по одноименной экранизации. Хотя по моему мнению, это лишь еще один случай из миллионов других под названием «книга – лучше!».
Что касается менее известных, мой фаворит - «Парень из преисподней». Имеет очень актуальный по нынешним временам сюжет. Курсант военного училища, представляющий цивилизацию, сопоставимую по развитию с человечеством середины XX века, не успевший закончить своего обучения, попадает в эпицентр боевых событий. После смертельного ранения он оказывается на Земле XXII века. Как авторам видится это отдаленное будущее – на мой взгляд и есть самая мякотка этого романа.
Беляев – это, прежде всего, про мужскую чувственность, ранимость и человечность. Что, учитывая его тяжелую судьбу, вовсе не удивительно.
Самые известные произведения:
· «Голова профессора Доуэля» - роман, с которого, по сути, началась история Александра Беляева как великого фантаста.
· «Человек-амфибия» - редко встретишь человека 40+ лет, который если не читал, то хотя бы не смотрел одноименный фильм. Сто лет назад про генную инженерию, киборгов и других людей, наделенных супервозможностями при помощи технологий еще никто особо и не заикался. А Беляев сумел разглядеть перспективы научного прогресса… И не только в этой книге. На мой взгляд, Беляев – шикарный прогнозист и футуролог.
· «Ариэль» - в этом романе (который стал последним в библиографии автора) главный герой во многом похож на Ихтиандра. Нет, у него нет жабр, зато он умеет летать, и обладает наивностью, делающей его желанным лакомством для меркантильных представителей капиталистического строя.
Из менее популярного могу отметить «Продавец воздуха», о котором уже писал ранее, и «Остров погибших кораблей». По сюжету последнего, детектив и задержанный им преступник оказываются на острове, жители которого – жертвы других кораблекрушений. Особенно было интересно было читать, как устроено это общество и что ждало главных героев после возвращения на материк.
Иван Ефремов – это автор, мощь произведений которого с годами раскрываются все сильнее. Ну, знаете, как в детстве многие из нас не любили оливки, гороховое пюре или дорогие сыры с плесенью… А потом, бац, наконец, дошел вкус и уже не можешь оторваться!
Самые известные произведения:
· «Туманность Андромеды» - с трудом осилил в 14 лет, а в 30 прошло легко, прибавились дополнительные смыслы и глубина.
· «Таис Афинская» - последнее произведение Ефремова. Исторический роман, построенный на личностях реально существовавших людей.
· «Час быка» - вполне такая легкая антиутопия, по словам самого автора, созданная в противовес фантастическим произведениям, заглядывающим в будущее лишь с пессимистической точки зрения.
Мое любимое произведение (впрочем, наравне с «Часом быка») - «Лезвие бритвы». Одни персонажи только чего стоят! Не уверен, что именно этого и добивался автор, но я просто угораю с советского гипнотезера) Однако, больше всего мне понравились исследования автора о природе человеческой сущности, его взгляд на популярные в то время психологические концепции.
Ольга Ларионова – это убедительный контраргумент против позиции «хорошие фантасты – это всегда мужчины». Да, по факту ее творчество – это пока скорее исключение из правила, но очень достойное!
Судя по тому, что я сейчас нагуглил, несмотря на престижные литературные регалии, широкая известность к этой писательнице так и не пришла. По-моему мнению, это чудовищная несправедливость. Чего только "Чакра кентавра" стоит! Если говорить про меня, больше всего мне «зашли» сборники рассказов писательницы. С детства очень заполнился рассказ «Остров мужества» про стихийные бедствия на Земле, с упором на социальную и психологическую составляющие, «На этом самом месте» про перемещение в прошлое с помощью машины времени, а также «Черная вода у лесопильни» с трогательными описаниями чувств и эмоций главной героини.
Георгий Мартынов – это классный проводник в иные миры на случай острой нехватки фантастических приключений в головах читателей.
«Каллисто» и «Каллистяне» - диалогия, принесшая писателю заслуженную славу среди советской аудитории. В первой книге речь высокоразвитая цивилизация посещает Землю, а во второй – земляне отправляются в путешествие с ответным визитом. Меня, как любителя утопий и антиутопий, очень порадовали обе книги.
«Спираль времени» - еще один роман (и тоже в двух книгах), который мне запал в душу. Здесь тоже про космических гостей и разные цивилизации. А еще про модную последние лет 20 тему - поиски учеными подтверждений того, что инопланетяне посещали Землю и ранее.
А какой топ-5 у вас? Я тут нарыл список всех (?!) заметных советских фантастов и понял, что не читал и 5%. Огромная почва для исследований, словом…
- Писатели-фантасты пушкинских времён: что удалось предсказать
- Какие писатели-фантасты действительно продемонстрировали дар предвидения?
- "Подарок черного колдуна" - советская сказка для взрослых
- Как благодаря Александру Беляеву в СССР увлеклись научной фантастикой
- 15 штампов, которые часто используют в фантастических фильмах
С первымя тремя (включая порядок) я согласен на все 100%.
Строго говоря всех авторов перечислить - нужно много букоф. Лениво.
На вскидку - Казанцев, Снегов, Тупицин, Жемайтис, Булычёв, Мелентьев, Мирер - я в 1984-м состоял в КЛФ при юношеской библиотеке в Москве на Преображенке, так ведущим там и был Мирер - классный мужик
А это тот случай, когда фильм в сто раз лучше книги.