Лучшие фантасты советского времени. Мой топ-5

Стругацкие для меня – это интеллект, эрудиция и прогрессивные идеи.

Без долгих подробностей перечислю несколько широко известных произведений этих авторов:

· «Пикник на обочине» - лидер из библиографии Стругацких по количеству переводов на другие языки. Именно по этому произведению Тарковский снял своего «Сталкера».

· «Трудно быть богом» - еще один из самых популярных во всем мире романов авторов. Впервые опубликован в 1964 году и определенно сильно повлиял на последующее поколение фантастов.

· «Обитаемый остров» - также довольно широко известен по одноименной экранизации. Хотя по моему мнению, это лишь еще один случай из миллионов других под названием «книга – лучше!».

Что касается менее известных, мой фаворит - «Парень из преисподней». Имеет очень актуальный по нынешним временам сюжет. Курсант военного училища, представляющий цивилизацию, сопоставимую по развитию с человечеством середины XX века, не успевший закончить своего обучения, попадает в эпицентр боевых событий. После смертельного ранения он оказывается на Земле XXII века. Как авторам видится это отдаленное будущее – на мой взгляд и есть самая мякотка этого романа.