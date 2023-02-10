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Лучшие фантасты советского времени. Мой топ-5

Лучшие фантасты советского времени. Мой топ-5

Автор:
10 февраля 2023 17:46
Сообщество : Лига книголюбов
Метки: писатели-фантасты   советская фантастика   фантастика   
478
6

Пучина ностальгии поглотила меня. Гоу со мной?)

Ничего не продаю, просто писателев показываю…



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Стругацкие для меня – это интеллект, эрудиция и прогрессивные идеи.


Без долгих подробностей перечислю несколько широко известных произведений этих авторов:

·         «Пикник на обочине» - лидер из библиографии Стругацких по количеству переводов на другие языки. Именно по этому произведению Тарковский снял своего «Сталкера».

·         «Трудно быть богом» - еще один из самых популярных во всем мире романов авторов. Впервые опубликован в 1964 году и определенно сильно повлиял на последующее поколение фантастов.

·         «Обитаемый остров» - также довольно широко известен по одноименной экранизации. Хотя по моему мнению, это лишь еще один случай из миллионов других под названием «книга – лучше!».

Что касается менее известных, мой фаворит - «Парень из преисподней». Имеет очень актуальный по нынешним временам сюжет. Курсант военного училища, представляющий цивилизацию, сопоставимую по развитию с человечеством середины XX века, не успевший закончить своего обучения, попадает в эпицентр боевых событий. После смертельного ранения он оказывается на Земле XXII века. Как авторам видится это отдаленное будущее – на мой взгляд и есть самая мякотка этого романа.



Беляев – это, прежде всего, про мужскую чувственность, ранимость и человечность. Что, учитывая его тяжелую судьбу, вовсе не удивительно.


Самые известные произведения:

·         «Голова профессора Доуэля» - роман, с которого, по сути, началась история Александра Беляева как великого фантаста.

·         «Человек-амфибия» - редко встретишь человека 40+ лет, который если не читал, то хотя бы не смотрел одноименный фильм. Сто лет назад про генную инженерию, киборгов и других людей, наделенных супервозможностями при помощи технологий еще никто особо и не заикался. А Беляев сумел разглядеть перспективы научного прогресса… И не только в этой книге. На мой взгляд, Беляев – шикарный прогнозист и футуролог.

·         «Ариэль» - в этом романе (который стал последним в библиографии автора) главный герой во многом похож на Ихтиандра. Нет, у него нет жабр, зато он умеет летать, и обладает наивностью, делающей его желанным лакомством для меркантильных представителей капиталистического строя.

Из менее популярного могу отметить «Продавец воздуха», о котором уже писал ранее, и «Остров погибших кораблей». По сюжету последнего, детектив и задержанный им преступник оказываются на острове, жители которого – жертвы других кораблекрушений. Особенно было интересно было читать, как устроено это общество и что ждало главных героев после возвращения на материк.



Иван Ефремов – это автор, мощь произведений которого с годами раскрываются все сильнее. Ну, знаете, как в детстве многие из нас не любили оливки, гороховое пюре или дорогие сыры с плесенью… А потом, бац, наконец, дошел вкус и уже не можешь оторваться!


Самые известные произведения:

·         «Туманность Андромеды» - с трудом осилил в 14 лет, а в 30 прошло легко, прибавились дополнительные смыслы и глубина.

·         «Таис Афинская» - последнее произведение Ефремова. Исторический роман, построенный на личностях реально существовавших людей.

·         «Час быка» - вполне такая легкая антиутопия, по словам самого автора, созданная в противовес фантастическим произведениям, заглядывающим в будущее лишь с пессимистической точки зрения.

Мое любимое произведение (впрочем, наравне с «Часом быка») - «Лезвие бритвы».  Одни персонажи только чего стоят! Не уверен, что именно этого и добивался автор, но я просто угораю с советского гипнотезера) Однако, больше всего мне понравились исследования автора о природе человеческой сущности, его взгляд на популярные в то время психологические концепции.



Ольга Ларионова – это убедительный контраргумент против позиции «хорошие фантасты – это всегда мужчины». Да, по факту ее творчество – это пока скорее исключение из правила, но очень достойное!

Судя по тому, что я сейчас нагуглил, несмотря на престижные литературные регалии, широкая известность к этой писательнице так и не пришла. По-моему мнению, это чудовищная несправедливость. Чего только "Чакра кентавра" стоит! Если говорить про меня, больше всего мне «зашли» сборники рассказов писательницы. С детства очень заполнился рассказ «Остров мужества» про стихийные бедствия на Земле, с упором на социальную и психологическую составляющие, «На этом самом месте» про перемещение в прошлое с помощью машины времени, а также «Черная вода у лесопильни» с трогательными описаниями чувств и эмоций главной героини.

Георгий Мартынов – это классный проводник в иные миры на случай острой нехватки фантастических приключений в головах читателей.


«Каллисто» и «Каллистяне» - диалогия, принесшая писателю заслуженную славу среди советской аудитории. В первой книге речь высокоразвитая цивилизация посещает Землю, а во второй – земляне отправляются в путешествие с ответным визитом. Меня, как любителя утопий и антиутопий, очень порадовали обе книги.

«Спираль времени» - еще один роман (и тоже в двух книгах), который мне запал в душу. Здесь тоже про космических гостей и разные цивилизации. А еще про модную последние лет 20 тему -  поиски учеными подтверждений того, что инопланетяне посещали Землю и ранее.


 

А какой топ-5 у вас? Я тут нарыл список всех (?!) заметных советских фантастов и понял, что не читал и 5%. Огромная почва для исследований, словом…

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Метки: писатели-фантасты   советская фантастика   фантастика   
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19  комментариев
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266
gvidon 2 часа назад
Очень люблю Кира Булычева, сейчас так не пишут, светло, легко и очень по-доброму.
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2k
ДК 8 минут назад
Не знаю как можно составлять список советких фантастов без Сергея Снегова (прямо вершина советской космической оперы!) и Кира Булычева (хотя и для более молодых); еще я бы включил Владислава Крапивина (но я к нему совершенно неравнодушен начиная с первого знакомства с творчеством в еще далекие школьные годы).
С первымя тремя (включая порядок) я согласен на все 100%.
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16k
Delhana 19 минут назад
У Беляева интересные книги, но везде присутствовала картонная пропаганда, даже при Союзе просто выворачивало когда он вставлял в неплохой сюжет эту вздрочь.
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5k
5 копеек 21 минуту назад
Спасибо за публикацию.
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1k
Тордион Полчаса назад
В советское время я читал Кларка, Азимова и Хайнлайна и т.п. Стругатских читал, но по сравнению с американскими авторами, они писали много меньше. Мне не хватало.
Строго говоря всех авторов перечислить - нужно много букоф. Лениво.
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1k
Олег Полчаса назад
Сам большой любитель фантастики и хочу заметить что советская фантастика была оптимистичной. Будущее рисовалось светлым и добрым. Человек будущего это созидатель и творец. Нынешняя же фантастика глубоко пессимистична. Выживание, преодоление, борьба за кусок хлеба или место под солнцем. Как заметил писатель Мазин - любая фантастика должна отталкиваться от реальности. Вот и наблюдается разница между прошлым и настоящим.
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48k
Прораб 36 минут назад
Как то бедноват список.
На вскидку - Казанцев, Снегов, Тупицин, Жемайтис, Булычёв, Мелентьев, Мирер - я в 1984-м состоял в КЛФ при юношеской библиотеке в Москве на Преображенке, так ведущим там и был Мирер - классный мужик
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19k
alexis 40 минут назад
Как без него? Обручев Владимир Афанасьевич: Плутония, Земля Санникова.
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5k
Fishki_surfer 54 минуты назад
>>> «Человек-амфибия» - редко встретишь человека 40+ лет, который если не читал, то хотя бы не смотрел одноименный фильм

А это тот случай, когда фильм в сто раз лучше книги.
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2k
Тварь Час назад
Сергей Жемайтис
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29k
Владимир 2 часа назад
Ефремов великолепен. Стругацкие само-собой.
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6k
Mixalych 2 часа назад
От Лезвия бритвы был в восторге. 25 лет назад. И так мне понравилось, что перечитал всего И. Ефремова
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266
gvidon 2 часа назад
Сергей Снегов, возможно, самый недооцененный из советский писателей-фантастов. Наиболее впечатляющее произведение «Люди как боги», вобравшее в себя все, что так нравится любителям космической фантастики.
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69
KKorobkin Автор поста gvidon Час назад
Спасибо, что сразу пишете, с какой именно книги начать изучать творчество писателя!
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4k
Egoro 2 часа назад
А по мне лучший - Кир.Булычев.
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69
KKorobkin Автор поста Egoro Час назад
Не спорю! Он очень крут во всех смыслах, но все же его книги для аудитории помоложе.
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KKorobkin

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