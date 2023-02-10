35 пар обуви, от которой можно прийти или в восторг, или в ужас

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Есть замечательное Reddit-сообщество — Awful Taste But Great Execution. В нём показывают вещи, которые выглядят странно, экстравагантно или безвкусно, однако исполнены они чертовски хорошо! Давайте в качестве примера взглянем на обувь. Итак, что будем носить в новом сезоне?
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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