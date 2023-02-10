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35 пар обуви, от которой можно прийти или в восторг, или в ужас

35 пар обуви, от которой можно прийти или в восторг, или в ужас

Автор:
10 февраля 2023 17:35
Сообщество : Юмор
Метки: Хорошее исполнение   Юмор   безвкусица   дизайн   дизайн обуви   необычная обувь   обувь   самые странные   странная мода   странная обувь   
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Есть замечательное Reddit-сообщество — Awful Taste But Great Execution. В нём показывают вещи, которые выглядят странно, экстравагантно или безвкусно, однако исполнены они чертовски хорошо! Давайте в качестве примера взглянем на обувь. Итак, что будем носить в новом сезоне?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Хорошее исполнение   Юмор   безвкусица   дизайн   дизайн обуви   необычная обувь   обувь   самые странные   странная мода   странная обувь   
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2  комментария
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43k
Карандаш 19 минут назад
Как то восторгом не пахнет.
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10k
Shtoppi 8 минут назад
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