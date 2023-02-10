Археологи нашли захоронение живых мертвецов

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На кладбище в центральной Италии исследователи обнаружили останки детей, чьи тела были придавлены камнями. По мнению ученых, это было сделано для того, чтобы помешать им восстать из мертвых.
Археологи в ходе раскопок в Италии обнаружили могильник возрастом 1600 лет, содержащий останки младенцев, детей и принесенных в жертву щенков. Некоторые из захоронений имеют необычные зловещие особенности. К примеру, многие дети были похоронены с кляпами во ртах или придавлены камнями. По мнению ученых, это говорит о страхе местных жителей перед тем, что захороненные трупы могут ожить после смерти. Анализ захоронений свидетельствует о том, что многие из умерших болели малярией.
В 2018 году исследователи предположили, что детей могли считать вампирами, но новое исследование показало несостоятельность этой точки зрения. Идея о том, что один ребенок, похороненный здесь, является вампиром, возникла среди местных жителей, которые назвали его «вампиром из Луньяно», и эта мысль была растиражирована местными СМИ. С тех пор у археологов было больше времени, чтобы лучше понять, кем именно могли считать ребенка, и они пришли к выводу, что похоронившие его и других детей боялись, что они станут призраками - ожившими мертвецами.
Кладбище расположено в руинах римской виллы недалеко от Поджо-Граминьяно в центральной Италии Оно датировано V веком нашей эры, временем, когда рушилась Западная Римская империя. К этому времени многие люди в Римской империи обратились в христианство.
В 2018 году исследователи предположили, что детей могли считать вампирами, но новое исследование показало несостоятельность этой точки зрения. Идея о том, что один ребенок, похороненный здесь, является вампиром, возникла среди местных жителей, которые назвали его «вампиром из Луньяно», и эта мысль была растиражирована местными СМИ. С тех пор у археологов было больше времени, чтобы лучше понять, кем именно могли считать ребенка, и они пришли к выводу, что похоронившие его и других детей боялись, что они станут призраками - ожившими мертвецами.
Кладбище расположено в руинах римской виллы недалеко от Поджо-Граминьяно в центральной Италии Оно датировано V веком нашей эры, временем, когда рушилась Западная Римская империя. К этому времени многие люди в Римской империи обратились в христианство.
Раскопки на этом месте начались в 1980-х годах и продолжаются по сей день. С тех пор археологи обнаружили большое количество останков собак, чаще всего щенков. Собачьи захоронения того периода «часто ассоциируются с детьми и служат защитниками для покойных, а щенки, возможно, по мнению людей того времени, обладали большей эффективностью в качестве жертв», — считает Дэвид Сорен, профессор антропологии в Университете Аризоны и один из руководителей команды исследователей.
Некоторые дети на найденном кладбище были похоронены необычным образом. Например, у одного ребенка во рту был кляп из строительного раствора, а другие были похоронены с придавленными камнями конечностями. «В то время люди испытывали огромный страх перед живыми мертвецами и другими таинственными силами, такими как ведьмы, которые могли использовать души мертвых для своих собственных целей», — утверждает Сорен. Страх перед нежитью был распространен как среди христиан, так и среди нехристиан того периода.
Некоторые дети на найденном кладбище были похоронены необычным образом. Например, у одного ребенка во рту был кляп из строительного раствора, а другие были похоронены с придавленными камнями конечностями. «В то время люди испытывали огромный страх перед живыми мертвецами и другими таинственными силами, такими как ведьмы, которые могли использовать души мертвых для своих собственных целей», — утверждает Сорен. Страх перед нежитью был распространен как среди христиан, так и среди нехристиан того периода.
Анализ останков показал, что многие из захороненных здесь детейстрадали малярией. Вспышка болезни, считают ученые, также могла побудить людей хоронить детей таким образом. «Камни во рту или на теле, чтобы утяжелить его, рассматривались как амулеты, предотвращающие зло. Они могли служить для защиты еще не затронутого им сообщества», — утверждает Сорен.
В эту эпоху люди испытывали «ощущение постоянной борьбы со сверхъестественным, поэтому неудивительно видеть такие вещи на кладбище в местности, где люди столкнулись с тяжелой вспышкой малярии», — говорит Уильям Боуден, профессор археологии в Ноттингемском университете в Великобритании.
Особенного уважения вызывает тщательность работы ученых, говорит Джон Пирс, старший преподаватель археологии в Королевском колледже Лондона. Эта дотошность позволила исследователям детально изучить и воссоздать магические похоронные ритуалы древности, отметил эксперт.
В эту эпоху люди испытывали «ощущение постоянной борьбы со сверхъестественным, поэтому неудивительно видеть такие вещи на кладбище в местности, где люди столкнулись с тяжелой вспышкой малярии», — говорит Уильям Боуден, профессор археологии в Ноттингемском университете в Великобритании.
Особенного уважения вызывает тщательность работы ученых, говорит Джон Пирс, старший преподаватель археологии в Королевском колледже Лондона. Эта дотошность позволила исследователям детально изучить и воссоздать магические похоронные ритуалы древности, отметил эксперт.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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