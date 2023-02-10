Археологи нашли захоронение живых мертвецов

Археологи в ходе раскопок в Италии обнаружили могильник возрастом 1600 лет, содержащий останки младенцев, детей и принесенных в жертву щенков. Некоторые из захоронений имеют необычные зловещие особенности. К примеру, многие дети были похоронены с кляпами во ртах или придавлены камнями. По мнению ученых, это говорит о страхе местных жителей перед тем, что захороненные трупы могут ожить после смерти. Анализ захоронений свидетельствует о том, что многие из умерших болели малярией.

В 2018 году исследователи предположили, что детей могли считать вампирами, но новое исследование показало несостоятельность этой точки зрения. Идея о том, что один ребенок, похороненный здесь, является вампиром, возникла среди местных жителей, которые назвали его «вампиром из Луньяно», и эта мысль была растиражирована местными СМИ. С тех пор у археологов было больше времени, чтобы лучше понять, кем именно могли считать ребенка, и они пришли к выводу, что похоронившие его и других детей боялись, что они станут призраками - ожившими мертвецами.

Кладбище расположено в руинах римской виллы недалеко от Поджо-Граминьяно в центральной Италии Оно датировано V веком нашей эры, временем, когда рушилась Западная Римская империя. К этому времени многие люди в Римской империи обратились в христианство.