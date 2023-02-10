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Археологи нашли захоронение живых мертвецов

Археологи нашли захоронение живых мертвецов

Автор:
10 февраля 2023 15:49
Сообщество : Наука
Метки: археологи   живые мертвецы   история   кладбище   наука   находка   ритуал   страшная сказка   
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На кладбище в центральной Италии исследователи обнаружили останки детей, чьи тела были придавлены камнями. По мнению ученых, это было сделано для того, чтобы помешать им восстать из мертвых.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: археологи   живые мертвецы   история   кладбище   наука   находка   ритуал   страшная сказка   
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3  комментария
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29k
Е-Лена 14 минут назад
Жаль, что "специально для fishki.net" настолько небрежно переведено...
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♚ Мрачный Жнец ♚ 5 минут назад
"захоронение живых мертвецов", а над ними кружит белая муха.......
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Белая Муха

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