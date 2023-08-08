Что за таинственное озеро, которое называют “подмосковной Хиросимой”

Оно известно своей необычной историей и аномальными явлениями.
В Шатурском районе Московской области есть странное озеро - “Смердячье”.
Вода в нём торфяная, красно-коричневого цвета и с характерным запахом.
Вокруг озера и впрямь стоит жуткое сероводородное амбре. Собственно, поэтому его и называют “Смердячьим”. Есть и другая версия - легендарная. На берегу водоёма стояла церковь и в результате какого-то катаклизма она ушла под воду вместе со священником. После этого озеро стали величать “смерть дьячья”, которое потом превратилось в “Смердячье”. Ни подтвердить, ни опровергнуть это нельзя - как и большинство легенд.
Но больше всего исследователей интересует форма озера - почти идеально круглая, как у искусственного водоёма. Учёные считают, что Смердячье образовалось в кратере от метеорита, который упал около 10 тысяч лет назад. По примерным прикидкам, сила взрыва тогда была в 10 раз больше, чем от бомбы, сброшенной на Хиросиму. Поэтому озеро и называют “подмосковной Хиросимой”.
Уникальный водоём привлекает немало зевак. Некоторые из них потом жалуются, что якобы слышали колокольный звон, невнятное бормотание и видели размытые, движущиеся фигуры. Но скептики списывают всё это на галлюцинации от отравления сероводородом.
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