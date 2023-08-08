Что за таинственное озеро, которое называют “подмосковной Хиросимой”

Но больше всего исследователей интересует форма озера - почти идеально круглая, как у искусственного водоёма. Учёные считают, что Смердячье образовалось в кратере от метеорита, который упал около 10 тысяч лет назад. По примерным прикидкам, сила взрыва тогда была в 10 раз больше, чем от бомбы, сброшенной на Хиросиму. Поэтому озеро и называют “подмосковной Хиросимой”.