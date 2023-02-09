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Как сыграть всего одну сцену за весь фильм и остаться в сердцах зрителей навсегда

Как сыграть всего одну сцену за весь фильм и остаться в сердцах зрителей навсегда

Автор:
09 февраля 2023 18:27
Сообщество : Кино
Метки: актёрское мастерство   актёры   американское кино   второстепенные персонажи   голливуд   кино   культовые сцены   роли   судьбоносные эпизоды   хорошие актеры   
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Актёрское мастерство — такая штука, без которой хороший фильм не получится, как ни крути. И касается это не только актёров, играющих главные роли, но и тех, кто появляется на экране в одной или паре сцен. Настоящий мастер может из любой, даже самой маленькой роли, сделать маленький шедевр!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: актёрское мастерство   актёры   американское кино   второстепенные персонажи   голливуд   кино   культовые сцены   роли   судьбоносные эпизоды   хорошие актеры   
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5  комментариев
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30k
Dobry vojak Svejk 39 минут назад
Многие из этих актёров и без секундных ролей, в перечисленных фильмах, завоевали право быть узнаваемыми. Так что "в сердцах" они остались не из за этих кадров.
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13k
Пук 2 минуты назад
Ссылка youtu.be
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13k
Александр 8 минут назад
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4k
Wertos 12 минут назад
А как-же "Слезы в дожде" Роя Бэтти ??!!
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14k
BARcyk 41 минуту назад
" Оракул (Глория Фостер),"
Пифия, Пи-фи- я. (с)
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