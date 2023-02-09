Как сыграть всего одну сцену за весь фильм и остаться в сердцах зрителей навсегда

Монолог Кристофера Уокена в шедевре Квентина Тарантино "Криминальное чтиво", выпущенном в 1994 году, — один из самых запоминающихся фрагментов фильма. В роли капитана Кунса Уокен рассказывает историю о золотых часах своего отца и о том, сколько сил было потрачено на то, чтобы реликвия сохранилась в их семье и была передана ему по наследству. Не будем углубляться в подробности! Это нужно видеть и слышать.