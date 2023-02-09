Как сыграть всего одну сцену за весь фильм и остаться в сердцах зрителей навсегда

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Актёрское мастерство — такая штука, без которой хороший фильм не получится, как ни крути. И касается это не только актёров, играющих главные роли, но и тех, кто появляется на экране в одной или паре сцен. Настоящий мастер может из любой, даже самой маленькой роли, сделать маленький шедевр!
1. Алан Рикман в фильме "Гарри Поттер: Дары смерти, часть 1" (2010)
Алан Рикман в роли профессора Снейпа в первой части "Даров смерти" был на экране всего 1 минуту 15 секунд . Да и за все восемь фильмов насчитается всего 43 минуты. Однако сцена его гибели — одна из самых ключевых, трогательных и запоминающихся сцен "Поттерианы".
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2. Билл Мюррей в фильме "Добро пожаловать в Zомбилэнд" (2009)
В этой картине Билл Мюррей сыграл самого себя, и это было лучшее камео на свете.
3. Билли Кристал и Кэрол Кейн в фильме "Принцесса-невеста" (1987)
Билли Кристал и Кэрол Кейн играют удивительно несчастную супружескую пару, волшебника Макса-чудотворца и его жену Валери. Они балуются магией, которая может спасти умирающего главного героя. Несмотря на разглагольствования Валери, Максу удаётся вернуть Уэстли к жизни, а потом он прощается с героями крылатой фразой "Веселитесь, штурмуя замок". Отличный момент!
4. Кристофер Уокен в "Криминальном чтиве" (1994)
Монолог Кристофера Уокена в шедевре Квентина Тарантино "Криминальное чтиво", выпущенном в 1994 году, — один из самых запоминающихся фрагментов фильма. В роли капитана Кунса Уокен рассказывает историю о золотых часах своего отца и о том, сколько сил было потрачено на то, чтобы реликвия сохранилась в их семье и была передана ему по наследству. Не будем углубляться в подробности! Это нужно видеть и слышать.
5. Эван Питерс в фильме "Люди Икс: Дни минувшего будущего" (2014)
Несмотря на то, что актёр в роли Питера Максимоффа/Ртути появляется на экране всего на 5 минут и 15 секунд, это одна из лучших сцен в фильме.
6. Дрю Бэрримор в фильме "Крик" (1996)
Актриса не только превосходно сыграла в 12-минутном разогреве, но и получила за это приличный гонорар, а фильм рекламировался как история о ней.
7. Донни Уолберг в "Шестом чувстве" (1999)
Несмотря на то, что Донни Уолберг (в роли Винсента Грея) провел на экране всего около трёх минут, он выглядел невероятно угрожающим.
8. Джуди Денч в фильме "ВлюблЁнный Шекспир" (1999)
Джуди Денч, сыгравшая в этом фильме королеву Елизавету, провела на экране всего около восьми минут. Однако её роль второго плана была настолько высоко оценена, что она получила за неё премию "Оскар".
9. Глория Фостер в "Матрице" (1999)
Научно-фантастический эпос "Матрица" ставит перед зрителем множество вопросов. И пока Нео (Киану Ривз) отправляется в путешествие самопознания, чтобы спасти человечество от злобной расы разумных роботов, Оракул (Глория Фостер), к счастью, помогает ответить на некоторые вопросы о том, что вообще происходит. У актрисы небольшая, но запоминающаяся роль.
10. Мэттью МакКонахи в фильме "Волк с Уолл-стрит" (2013)
МакКонахи появляется буквально в двух сценах фильма, но каждое его появление незабываемо. Это тот случай, когда небольшая роль придаёт огранку шедевру.
11. Дени Меноше в "Бесславных ублюдках" (2009)
Актёр играет французского фермера, прячущего еврейскую семью, и фильм начинается со сцены его допроса "охотником за евреями". Фермер вынужден признаться. Перье ЛаПадит сумел одним взглядом передать и погрузить зрителя в состояние печали и безысходности. Искреннее желание его героя спасти людей привело не к триумфу, а к катастрофе и смерти. Это очень сильная сцена, которая задаёт тон всей картине.
12. Гэри Олдман в фильме "Настоящая любовь" (1993)
Сутенёр Спайви (герой Олдмана) олицетворяет собой тип человеческого мусора, который занимается торговлей плотью. Он совершенно ненормальный и сумасшедший, и актёр сумел показать это в единственной сцене.
13. Джин Джонс в фильме "Старикам тут не место" (2007)
Сценарий в фильме, но особенно в этом эпизоде, настолько проницателен и точен, а сдержанная и жуткая игра Хавьера Бардема вызывает мурашки по коже. Актёр, сыгравший продавца в лавке, заслуживает похвалы, так как он так же великолепен, как Бардем (который получил премию "Оскар" за свою игру).
14. Джулия Баттерс в фильме "Однажды в... Голливуде" (2019)
Несмотря на то, что Баттерс появилась только в двух эпизодах, она играла в незабываемой сцене с Лео ДиКаприо. Их диалог прекрасен, юная актриса держалась очень хорошо и действительно привлекла к себе внимание.
15. Эдриан Броуди в фильме "Полночь в Париже" (2011)
Смотреть этот фильм — одно удовольствие. Том Хиддлстон изображает в нём Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, Кори Столл — Эрнеста Хемингуэя, Марсиаль Ди Фонцо Бо — Пабло Пикассо. Но, пожалуй, самый яркий и запоминающийся образ знаменитости создал Эдриан Броуди в роли Сальвадора Дали.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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