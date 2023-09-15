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"Зашла в туалет и не вышла": истории про то, как люди сбегали со свиданий

"Зашла в туалет и не вышла": истории про то, как люди сбегали со свиданий

Автор:
15 сентября 2023 16:31
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Прикол   истории   истории про свидания   неудачное свидание   сбежал со свидания   сбежала со свидания   свидание   
1917
15

Иногда свидания идут не по плану. Или человек не понравился, или общение не задалось, причины всегда разные, но итог - партнёр просто сбегает, не утруждаясь объясняться. Перед вами истории от пользователей, которые были на одной и другой сторонах ситуациях.

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А вы или от вас сбегали на свиданиях?

Источник:

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Метки: Прикол   истории   истории про свидания   неудачное свидание   сбежал со свидания   сбежала со свидания   свидание   
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21k
сеньор Леонсио Час назад
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2k
Vergüenza Ajena 50 минут назад
От кукурузины все убегают....
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9k
Гомерчик 2 часа назад
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Спелая кукурузинка

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