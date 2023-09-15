"Зашла в туалет и не вышла": истории про то, как люди сбегали со свиданий

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Иногда свидания идут не по плану. Или человек не понравился, или общение не задалось, причины всегда разные, но итог - партнёр просто сбегает, не утруждаясь объясняться. Перед вами истории от пользователей, которые были на одной и другой сторонах ситуациях.
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А вы или от вас сбегали на свиданиях?
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