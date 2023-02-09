Величайшая драгоценность Азии — Изумрудный Будда

Эта статуя сделана из нефрита. В официальных источниках информация о статуе появилась в 1431 году, когда ее обнаружили после грозы в одном из храмов на севере Таиланда. По легенде, после удара молнии открылось место в храме, где ранее была спрятана статуя.

Статуя одета в разноцветные одежды и золотые украшения с бриллиантами. Трижды в год статую переодевают. У Будды есть зимний, летний комплект одежды, а также наряд для сезона дождей. По давней традиции одежду на Будде имеет право менять только король или один из высокопоставленных членов королевской семьи. Высота фигуры около 66 сантиметров.

Статуя окутана многочисленными легендами и мифами. Точная дата ее создания неизвестна. Многие ученые считают, что она была изготовлена в Индии в середине I века нашей эры. Позже Будду привезли на Шри-Ланку, а потом он попал в Камбоджу. Далее ценная статуя неоднократно меняла своих владельцев и местоположение в различных храмах Азии.

Много десятилетий Будда хранился в Лаосе. Пока в 1778 году статую не завоевал генерал Прайя Чакри. Он увез драгоценного Будду в Бангкок. Впоследствии генерал захватил власть в Таиланде и был коронован как Рама I. Король повелел выстроить новый храм Ват Пхракэу в 1784 году специально для Будды на территории Королевского дворца.

С тех пор статуя находится здесь, восседая на деревянном троне. Она пользуется невероятной популярностью в Таиланде. Тайцы считают, что Изумрудный Будда защищает их от всех бед и приносит стране процветание и могущество.

А ведь сам Будда говорил: «Поистине счастлив тот, кто ничем не владеет».