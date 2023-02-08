FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 7860 постов • 821 подписчик подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
Фото дня: мощные снегопады с дождем накрыли южные регионы России

Фото дня: мощные снегопады с дождем накрыли южные регионы России

Автор:
08 февраля 2023 22:15
Сообщество : ФотоМир
Метки: Юг России   лед   снегопад   стихия   фото   циклон   
2218
4
3

В центральном районе Новороссийска ввели режим ЧС, в Геленджике отменили занятия в школах, скамейки и фонари на улицах в плену толстой ледяной глазури... На юге России бушует Норд-Ост.

Ураганный ветер с порывами до 34 м/с сорвал 13 крыш и повалил 25 деревьев в Новороссийске в ночь на 7 февраля. Пострадали кровли зданий, повалены десятки деревьев, балконы многоэтажек. По улицам летают мусорные баки, оторвавшиеся откуда-то металлические конструкции.

Ветер перевернул несколько яхт в Геленджике. У одной из них оказалась сломана мачта. Кроме того, в геленджикской бухте и порту Новороссийска от причалов оторвало два судна. Они не получили повреждений и находятся на рейде в ожидании улучшения погоды.

Ветер перворачивает фуры, по всему городу отключения электроэнергии.

Улицы южных городов во власти ледяной стихии. Гололедица такая, что страшно выйти из дома.

Из-за непогоды в Геленджике власти просят жителей оставаться дома.

Участок автомагистрали М4 «Дон» между Геленджиком и Новороссийском был перекрыт для большегрузных автомобилей. В плену стихии оказались 50 фур. Для водителей организован обогрев и горячее питание.

Затруднено движение через перевал Волчьи ворота на автодороге Новороссийск — Керчь.

Синоптики дают неутешительный прогноз. Осадки в крае продлятся как минимум до 9 февраля. Ночью и утром в отдельных районах температура воздуха может опуститься до -18 градусов. Ветер сохранит северо-восточное направление, и его порывы в центральной части региона могут достигнуть 23 м/с. На участке Анапа — Новороссийск — Геленджик порывы ветра будут достигать 38 м/с.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Юг России   лед   снегопад   стихия   фото   циклон   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
91k
Херанука Паибалу 3 часа назад
Ну и че?
У нас каждый год норд-ост, одно и то же, каждый год.
И фуры, и таджик-хэнд-мейд крыши, и чайки, летающие жопой вперёд.
Кстати, на старых домах набережной крыши ещё при Сталине накрывали - стоят, на совесть деланные.
А фуфло тяп-ляп каждый год рвёт и сносит, а Администрация снова тем же самым подрядчикам конгракты даёт.
На хрена ж им строить нормально, когда каждый год по-новой делают.
Чисто бизнес, детка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
10k
Света 43 минуты назад
Жуть конечно. Но чёт как то шторм не впечатлил. Может оператор конечно не в разгар попал, но вот как было у нас в прошлом феврале. Недавно был тоже шторм, но немного слабее, чем тот что на фото, так волны были гораздо активнее чем на видео.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
844
bohemia 3 часа назад
В Новороссийске, зима без норд-оста, как-то и не зима, вроде что-то забыл, когда весна на улице, сибиряки воют, а я вою когда в командировке в центральной России попадаю в 15 и ниже, это крах босякам
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Duckk 3 часа назад
Растает...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
838
Ольга 3 часа назад
реально, такая картина если не через год, то через два. каждый февраль все сдувает, если осадки, то и льдом покрывает. местные привыкшие, понаехи-сибиряки, что не у водоемов жили - в шоке, воют и ноют.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Sanar 3 часа назад
Есть такое, прилетел блин домой, всю зиму тепло под конец дало просраться всем, ну хотели зимы получите распишитесь, коммунальные службы как обычно не готовы были, от них всячески скрывали прогноз.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Трям 3 часа назад
На old.fishki это смотрелось лучше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

65124



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Жёстко, но весело: чёрные юмористические свежачки на Фишках
Жёстко, но весело: чёрные юмористические свежачки на Фишках
Ироничные и правдивые картины про советское прошлое от Валентина Губарева
Ироничные и правдивые картины про советское прошлое от Валентина Губарева
Набирающие популярность в сообществах
Microsoft вставила в Windows 10 рекламу на весь экран. Чтобы ее закрыть, нужно иметь терпение
Microsoft вставила в Windows 10 рекламу на весь экран. Чтобы ее закрыть, нужно иметь...
Ну скажем потоп, так это метафора или он был по вере христиан?
Ну скажем потоп, так это метафора или он был по вере христиан?
Смех, да и только
Смех, да и только
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Всё наоборот

Лучшие демотиваторы
Механиз возникновения насморка

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#интересное#автомобили#Прошлое#СССР#знаменитости#в мире#нападение#удивительно
#Юмор#Прикол#факты#дети#аварии#авто аварии#познавательно#полиция#Приколы#Ynews
#интересно#история#люди#забавно#дтп#автомир#природа#кино#шоу бизнес#подборка
RedRoad V17: беспроводной пылесос, с которым уборка станет проще и эффективнее RedRoad V17: беспроводной пылесос, с которым уборка станет проще и эффективнее 12 фото, которые показывают разрушительные последствия урагана «Иэн» 12 фото, которые показывают разрушительные последствия урагана «Иэн» Для чего жителям Техаса спасательные бункеры в домах? Для чего жителям Техаса спасательные бункеры в домах? 20+ шедевральных ледяных скульптур, которые поражают деталями 20+ шедевральных ледяных скульптур, которые поражают деталями Сен-Мало - город с сильнейшими приливами, где волны поднимаются выше домов Сен-Мало - город с сильнейшими приливами, где волны поднимаются выше домов Мощь стихии: житель США заснял торнадо с дрона Мощь стихии: житель США заснял торнадо с дрона

На что жалуетесь?

Вернуться