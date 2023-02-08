Аутоканнибализм: странная болячка, вынуждающая больных поедать себя

Покопаться в себе и погрызть за ошибки и промахи любят многие. В психологии даже термины для обозначения этого состояния есть – самобичевание и самоедство.
Но, оказывается, существует болезнь, которая вынуждают пациентов поедать себя уже не в буквальном, а самом что ни на есть прямом смысле.
Речь о синдроме Лёша-Нихена – отклонении генетического характера, которое провоцирует поломка гена в Х-хромосоме. И пациент начинает ранить себя, поедая кусочки собственной плоти, не будучи способным объяснить своё поведение.
Носителями, как и в случае с гемофилией, являются женщины. А болеют в основном представители сильной половины.
Дефектный ген кодирует фермент под названием гипоксантин-гуанинфосфорибозилтрансфераза и играет важную роль в рециркуляции живых клеток.
Если возникает дефицит ГГФРТ, то начинается активное образование мочевой кислоты, вызывающей, в свою очередь, переизбыток кристаллов в моче. Это один из ключевых симптомов, позволяющих медикам выявить данное заболевание.
Самый жуткий внешний симптом болезни – самоповреждение. И речь идет не о том, что человек грызёт ногти или выдирает волосы. Больной повреждает пальцы, язык, губы. В отдельных тяжелых случаях речь идёт о поедании кожи и мышц предплечий – самых доступных участков тела.
В связи с этим болезнь также называют самоканнибализмом. Точной причины такого поведения выяснить пока не удалось. Самое распространённое объяснение – раздражающее действие мочевой кислоты. И в попытке избавиться от зуда люди кусают доступные чувствительные зоны тела.
Ещё одна версия – нехватка дофамина. А ранения компенсируют дефицит гормона счастья и радости. Самый радикальный способ предупредить самоканнибализм у таких пациентов – удаление зубов. Но, как говорится, если человек хочет навредить себе, то он это сделает. И больные проявляют чудеса изобретательности и без зубов.
Поскольку точный механизм развития болезни так и не выявлен, то нет и лекарств. Врачи только немного сдерживают развитие синдрома Лёша-Нихена и проводят симптоматическое лечение, надеясь, что когда-нибудь лекарство всё же будет найдено.
Источник:
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