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Аутоканнибализм: странная болячка, вынуждающая больных поедать себя

Аутоканнибализм: странная болячка, вынуждающая больных поедать себя

Автор:
08 февраля 2023 15:01
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: аутоканнибализм   болезнь   ген   дефект   медицина   мочевая кислота   поедание   самоканнибализм   синдром Лёша-Нихена   тело   
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Покопаться в себе и погрызть за ошибки и промахи любят многие. В психологии даже термины для обозначения этого состояния есть – самобичевание и самоедство.

Но, оказывается, существует болезнь, которая вынуждают пациентов поедать себя уже не в буквальном, а самом что ни на есть прямом смысле.

Речь о синдроме Лёша-Нихена – отклонении генетического характера, которое провоцирует поломка гена в Х-хромосоме. И пациент начинает ранить себя, поедая кусочки собственной плоти, не будучи способным объяснить своё поведение.

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Носителями, как и в случае с гемофилией, являются женщины. А болеют в основном представители сильной половины.

Дефектный ген кодирует фермент под названием гипоксантин-гуанинфосфорибозилтрансфераза и играет важную роль в рециркуляции живых клеток.

Если возникает дефицит ГГФРТ, то начинается активное образование мочевой кислоты, вызывающей, в свою очередь, переизбыток кристаллов в моче. Это один из ключевых симптомов, позволяющих медикам выявить данное заболевание.

Самый жуткий внешний симптом болезни – самоповреждение. И речь идет не о том, что человек грызёт ногти или выдирает волосы. Больной повреждает пальцы, язык, губы. В отдельных тяжелых случаях речь идёт о поедании кожи и мышц предплечий – самых доступных участков тела.

В связи с этим болезнь также называют самоканнибализмом. Точной причины такого поведения выяснить пока не удалось. Самое распространённое объяснение – раздражающее действие мочевой кислоты. И в попытке избавиться от зуда люди кусают доступные чувствительные зоны тела.

Ещё одна версия – нехватка дофамина. А ранения компенсируют дефицит гормона счастья и радости. Самый радикальный способ предупредить самоканнибализм у таких пациентов – удаление зубов. Но, как говорится, если человек хочет навредить себе, то он это сделает. И больные проявляют чудеса изобретательности и без зубов.

Поскольку точный механизм развития болезни так и не выявлен, то нет и лекарств. Врачи только немного сдерживают развитие синдрома Лёша-Нихена и проводят симптоматическое лечение, надеясь, что когда-нибудь лекарство всё же будет найдено.

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Метки: аутоканнибализм   болезнь   ген   дефект   медицина   мочевая кислота   поедание   самоканнибализм   синдром Лёша-Нихена   тело   
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