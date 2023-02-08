Аутоканнибализм: странная болячка, вынуждающая больных поедать себя

Но, оказывается, существует болезнь, которая вынуждают пациентов поедать себя уже не в буквальном, а самом что ни на есть прямом смысле.

Речь о синдроме Лёша-Нихена – отклонении генетического характера, которое провоцирует поломка гена в Х-хромосоме. И пациент начинает ранить себя, поедая кусочки собственной плоти, не будучи способным объяснить своё поведение.