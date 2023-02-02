Зелёные влюблённые: что собой представлял хлороз, который медики называли любовной горячкой?

Сейчас это болезнь исключительно растений, которая проявляется нехваткой пигмента хлорофилла, отвечающего за зелёный цвет. А эскулапы лондонской больницы назвали так болячку человеческую, когда госпиталь Св. Варфоломея заполонили недужные как раз с зеленоватым цветом кожи. Такие влюблённые лютики-цветочки. Точнее, листочки.

Считается, что термин «хлороз» ввёл в 1619 году профессор медицины Жан Варандаль. До этого вялый, анемичный и потерявший аппетит народ именовался больными любовной горячкой.