Зелёные влюблённые: что собой представлял хлороз, который медики называли любовной горячкой?

Все болезни от нервов, и только одна от любви. Эту цитату приписывают французскому писателю Ги де Мопассану. А уж произносил фразу автор «Милого друга» или нет – неизвестно.
Но рассматривали медики прошлого одну интересную болячку, которую считали причиной любви духовной, а не плотской. Итак, загадочный хлороз. Что же это такое?
Сейчас это болезнь исключительно растений, которая проявляется нехваткой пигмента хлорофилла, отвечающего за зелёный цвет. А эскулапы лондонской больницы назвали так болячку человеческую, когда госпиталь Св. Варфоломея заполонили недужные как раз с зеленоватым цветом кожи. Такие влюблённые лютики-цветочки. Точнее, листочки.
Считается, что термин «хлороз» ввёл в 1619 году профессор медицины Жан Варандаль. До этого вялый, анемичный и потерявший аппетит народ именовался больными любовной горячкой.
Само название «хлороз» происходит от греческого слова χλωρός – зелёный, зеленоватый. Видимо, страдающие от любви пациентки (а в основном это были дамы) действительно теряли природный оттенок кожи, становясь похожими на болотных квакушек.
Первые упоминания о любовной горячке относятся аж к IV веку до нашей эры. Древние лечили недуг страдающих барышень самыми разными способами и средствами. Очень часто абсурдными, и секс из них был ещё не самым безумным.
Итак, как описывали эскулапы прошлого признаки хлороза? Прежде всего, зеленоватый или желтоватый оттенок кожи при общей упитанности и сытости. Девушки также жаловались на головную боль, постоянную усталость, сонливость, отёчность, носовые кровотечения, повышенную тревожность, потерю аппетита или наоборот неуёмный голод.
Что рекомендовали светила? Грубо говоря, мужика. То есть регулярную половую жизнь. Но по тем временам это выглядело более деликатно: замужество со всеми вытекающими (беременность, а лучше сразу несколько, одна за одной). В качестве радикальных мер использовали кровопускание, ставили пиявки и даже применяли электрошоковую терапию. В редких случаях, когда хлороз диагностировали у мужчин, медики указывали им на «женоподобность». Типа, не валяй дурака, найди бабу, и всё будет норм.
Куда же с медицинских радаров исчез хлороз? Видимо, симптомы «любовной горячки» разбросали по другим болезням. А по мере получения новых знаний об организме ту же анемию или анорексию научились лечить довольно быстро и эффективно. Без пиявок и электросудорожной терапии.
Ещё одна вероятная причина – в мир хлынули гораздо более важные проблемы по сравнению с экзальтированными барышнями: Первая мировая, пандемия гриппа и так далее. А недужные дамы излечивались самостоятельно. Кто хотел или мог.
О «зелёной болезни» упоминал Шекспир. А в более поздних исследованиях на эту тему в конце прошлого века учёные пришли к выводу, что пациенты говорили то, что от них хотели услышать. Должна быть среди симптомов зелёная кожа? Да, она и была. Вот только буквально только что посветлела.
Есть также мнение, что определение «зелёная» имеет переносное значение. И его случайно ввели в обиход для обозначения неопытных – девственных «зелёных» дам.
Источник: