FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 6908 постов • 989 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
Учительница в Хабаровском крае назвала детей "жертвами аборта"

Учительница в Хабаровском крае назвала детей "жертвами аборта"

Автор:
08 февраля 2023 12:37
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   видео   интересное   оскорбление   учительница   фото   хабаровск   школа   
1247
1
1

В Хабаровском крае учительница психанула и перешла на оскорбления. Причиной срыва стали школьники, которые на перемене вели себя очень громко — бегали по коридору и шумели. Отчитывая школьников, преподаватель назвала их дебилами и жертвами аборта.

Учительница математики из поселка Переяславка школы №1 во время урока отчитала учеников 9 класса. Школьники бегали по коридору. В выражениях женщина не стеснялась:

×
×

- Дебилы! Жертвы аборта! Я больше ничего не могу вам сказать! Вы носились и орали в четырех классах! Вот здесь потом опять носились, - сказала учительница математики.

Родители рассказали, что преподаватель просто ненавидит учеников, сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Дебилы», «имбецилы», «стоишь, как в штаны навалила» — такие вещи дети слышат ежедневно <...> Отличникам ставит тройки, заявляя, «вы дебилы, «тройки ваш потолок». Куда мы только не обращались, чтобы этого педагога от нас убрали — но нам говорят: или она, или никого», — рассказала мать одного из учеников.

Обстоятельства станут известны после проверки прокуратуры Хабаровского края. Также по данному факту организовано служебное расследование.

Глава района тоже заинтересовался инцидентом.

- Мне стало известно о факте некорректного поведения педагога одной из наших школ. В срочном порядке по данному факту будет проведена служебная проверка и сделаны выводы о профессиональной пригодности данного педагога, - написал в своем Telegram-канале Александр Кох, глава муниципального района имени Лазо.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Россия   видео   интересное   оскорбление   учительница   фото   хабаровск   школа   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
29  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
александр Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Walther 55 секунд назад
Училку в кандалы и в Сибирь, однозначно!!! "Ониждетям" еще один вагон прав и свобод и в случае отсутствия мобильника на уроке, срочно (!!!) покупать "Айфон" последней модели за счет Министерства образования!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
МихА 10 минут назад
Ну а что тут сделаешь если так оно и есть на самом деле? Дебилы и жертвы... На правду не обижаются
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
ПаганецЪ 12 минут назад
Вспомнил свои школьные годы. Мы, конечно, тоже не подарок были, но чтобы носиться по школе и орать, как стадо макак... Да нас бы те же дежурные построили бы в пять минут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3
ЛогинПароль 42 минуты назад
Так перемены для того и существуют,чтобы все бегали и орали.А учителя реагировали каждый по своему.Все нормально.Так было всегда.Главное ,чтоб ножи в школу не приносили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
88k
Феофан 44 минуты назад
Админы, верните, пожалуйста old.fishki.net! Пипец, как неудобно стало сайт посещать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
sergy 49 минут назад
Александру Коху, лучше закрыть свой рот, как это быдло обращается со своими подчиненными, армейский сержант тихо удалится в сторонку. Про его деятельность до избрания депутатом и главой - лучше всего расскажет следственный комитет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Alexander 50 минут назад
И как обычно видео с одной стороны, уверен что если бы преподаватель сняла и выложила видео то мнения были бы другие. А вообще в школах везде должны видеокамеры стоять чтобы в подобных и не только ситуациях видеть всю картину, а не однобокое ее проявление.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
503
Николай Пауков 53 минуты назад
Помню у нас препод по английскому написал однокласснику в дневнике:
"Ваш сын баран. Примите меры!".
Пришел его отец. Выяснил подробности и... выдал сыну люлей. Недели три одноклассник вёл себя тише воды ниже травы))) А препода все вполне себе как уважали так и дальше уважали)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
251
ruslan d 56 минут назад
Как нас только не называли и в школе и в универе ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Copycat 56 минут назад
я не осуждаю эту учительницу) по тому что знаю что многие дети реально чересчур избалованные и позволяют себе вести себя так как я в их возрасте не вел, по тому что мои родители дали мне воспитание и привили человеческое отношение к другим людям по этому на меня так никогда учителя не кричали
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
817
KoteBasilio 59 минут назад
учителей тоже нужно вовремя отправлять на пенсию!

может когда -то 150 лет назад она и была хорошим и возможно даже заслуженным учителем , но сейчас это старое перегоревшее закомплексованное чмо, которое обозлилось на всё и всех за свою безцельно просратую молодость, за маленькую зарплату, за ......... и плевать она хотела на свою работу и на обрахование детей , ходит на работу потому-что надо или заняться больше нечем!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
503
Николай Пауков Час назад
Надо провести серьезное расследование. А если расследование зайдёт в тупик, то запретить дебилизм, аборты и Ворлд Оф Варкрафт.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
251
ruslan d Николай Пауков 55 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Ser Час назад
Бывает что , всердцах.. а бывает хм, учителя не ошибаются, о иных персонах.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
alex Час назад
люлей выписать этим говнюкам и также их родителям двоечникам и троечникам, которые переквалифицировались в яж отец и я в ж матерей, имбицилы тупые и родили амёб тупых
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
livaneth Час назад
Предполагаю, что в посёлке Переяславка действительно либо этот учитель, либо никакого.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Инквизитор РФ Час назад
нежные детки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
51k
dima423 Час назад
Ну и нахера в учителя пошла если так детей ненавидишь? На самом деле полно быдло-учителей, как и быдло-учеников...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
5 копеек Час назад
"жертвами аборта"? ...Я бы сказал, что по сравнению с извержениями, которые я слышал от своего старшины, ... так это даже как-то очень ласково
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Алекс Чебурашкин Час назад
А кто они как не .................лы если сняли и выложили?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
MakDag Час назад
Тю, неженки. В мое время, нас так хвалили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
325177



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Евгений Пригожин объявил правительство США террористами
Евгений Пригожин объявил правительство США террористами
Факты про телепередачу "Очевидное — невероятное"
Факты про телепередачу "Очевидное — невероятное"
Набирающие популярность в сообществах
Пастила союзная
Пастила союзная
Размышления на тему
Размышления на тему
Электрическая зубная щетка, которую можно не заряжать целый год
Электрическая зубная щетка, которую можно не заряжать целый год
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Интересный торт

Лучшие демотиваторы
Любовь

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#история#люди#Прошлое#СССР#в мире#США#удивительно#девушки
#Юмор#животные#Прикол#автомобили#подборка#дтп#аварии#шоу бизнес#природа#дикие животные
#интересно#факты#дети#забавно#знаменитости#автомир#Приколы#авто аварии#красота#истории
Электрическая зубная щетка, которую можно не заряжать целый год Электрическая зубная щетка, которую можно не заряжать целый год В Старом Осколе спасли пса, которого хозяин привязал к багажнику и прокатил по асфальту В Старом Осколе спасли пса, которого хозяин привязал к багажнику и прокатил по асфальту "Тут русский дух, тут Русью пахнет!": Dior заподозрили в скрытой рекламе России "Тут русский дух, тут Русью пахнет!": Dior заподозрили в скрытой рекламе России В Омске горит торговый центр "Триумф" В Омске горит торговый центр "Триумф" В Австралии на турнире по теннису пытались отобрать у сербов флаг, приняв его за российский В Австралии на турнире по теннису пытались отобрать у сербов флаг, приняв его за российский С первых заключённых в составе ЧВК «Вагнер» сняты все судимости после завершения контракта С первых заключённых в составе ЧВК «Вагнер» сняты все судимости после завершения контракта

На что жалуетесь?

Вернуться