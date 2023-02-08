Учительница в Хабаровском крае назвала детей "жертвами аборта"

В Хабаровском крае учительница психанула и перешла на оскорбления. Причиной срыва стали школьники, которые на перемене вели себя очень громко — бегали по коридору и шумели. Отчитывая школьников, преподаватель назвала их дебилами и жертвами аборта.
Учительница математики из поселка Переяславка школы №1 во время урока отчитала учеников 9 класса. Школьники бегали по коридору. В выражениях женщина не стеснялась:
- Дебилы! Жертвы аборта! Я больше ничего не могу вам сказать! Вы носились и орали в четырех классах! Вот здесь потом опять носились, - сказала учительница математики.
Ученики сняли это на видео:
Родители рассказали, что преподаватель просто ненавидит учеников, сообщает Telegram-канал Amur Mash.
«Дебилы», «имбецилы», «стоишь, как в штаны навалила» — такие вещи дети слышат ежедневно <...> Отличникам ставит тройки, заявляя, «вы дебилы, «тройки ваш потолок». Куда мы только не обращались, чтобы этого педагога от нас убрали — но нам говорят: или она, или никого», — рассказала мать одного из учеников.
Обстоятельства станут известны после проверки прокуратуры Хабаровского края. Также по данному факту организовано служебное расследование.
Глава района тоже заинтересовался инцидентом.
- Мне стало известно о факте некорректного поведения педагога одной из наших школ. В срочном порядке по данному факту будет проведена служебная проверка и сделаны выводы о профессиональной пригодности данного педагога, - написал в своем Telegram-канале Александр Кох, глава муниципального района имени Лазо.
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"все было в общем-то не плохо, пока не стали улучшать."
"Ваш сын баран. Примите меры!".
Пришел его отец. Выяснил подробности и... выдал сыну люлей. Недели три одноклассник вёл себя тише воды ниже травы))) А препода все вполне себе как уважали так и дальше уважали)
может когда -то 150 лет назад она и была хорошим и возможно даже заслуженным учителем , но сейчас это старое перегоревшее закомплексованное чмо, которое обозлилось на всё и всех за свою безцельно просратую молодость, за маленькую зарплату, за ......... и плевать она хотела на свою работу и на обрахование детей , ходит на работу потому-что надо или заняться больше нечем!