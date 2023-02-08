Зачем пенсионерки красят волосы в фиолетовый цвет

Чаще всего, пожилые женщины выбирают “блонд”. Это разумно - на тёмных волосах быстро появляется седина, а на светлых её не так заметно.

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