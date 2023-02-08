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Зачем пенсионерки красят волосы в фиолетовый цвет

Зачем пенсионерки красят волосы в фиолетовый цвет

Автор:
08 февраля 2023 00:44
Сообщество : RealFishki
Метки: blond   волосы   краска   пенсионерки   старушки   фиолетовый   цвет   
1050
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Не все, но такие встречаются частенько. И дело вот в чём.

В СССР ходила байка: старушки разводят чернила в воде - так и окрашивают свои седины. Неизвестно, правда это или нет, но времена поменялись и сейчас с чернилами никто не экспериментирует. Да и зачем? В магазинах огромный выбор, можно покраситься в любой цвет.

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Чаще всего, пожилые женщины выбирают “блонд”. Это разумно - на тёмных волосах быстро появляется седина, а на светлых её не так заметно.

Пенсионеры не тратят деньги просто так, поэтому женщины красятся самостоятельно. Смешивают ингредиенты из коробки и получается смесь сиренево-голубого цвета.

Тут-то и начинаются проблемы: она не для окрашивания седых волос, а для осветления тёмных. Шевелюра брюнеток становится грязно-жёлтой и чтобы довести её до блонда, нужно затонировать противоположным цветом.

Для жёлтого - это фиолетовый, поэтому такой пигмент и добавляют в осветлитель.

Но у пожилых волосы седые. Пигментов, которые дают желтизну после окрашивания, у них нет. И осветлитель лишь повреждает структуру волоса, который заполняется ядовито-фиолетовым цветом. В этом и причина такого странного оттенка у волос некоторых пенсионерок.

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Метки: blond   волосы   краска   пенсионерки   старушки   фиолетовый   цвет   
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6  комментариев
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61k
Александр Ломовицкий 48 минут назад
да нифига подобного , это все заговор пенсионерок . они вступают в клуб фиолетовых и поэтому красятся в цвет светлого баклажана.
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4k
Frank Borman 5 минут назад
Как видно, фиолетовый, это противоположный зеленому. Так что фиолетовый цвет получается у бабусь, которые страдают от недостатка хлорофилла в волосах. Все просто.
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1k
Dimon 7 минут назад
Да ладно! Хна наше всё!
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58k
Morder 21 минуту назад
Я думаю тут что то психологическое...
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2k
Выхухоль (Нагайна) 24 минуты назад
В советские времена был ополаскиватель для волос "Зильбервайс", производства ГДР, в тюбиках, как зубная паста. Его надо было очень небольшое количество разводить в воде и ополаскивать волосы. Но это для буржуев и завмагов. Пользовались простой синькой. И в том, и в другом случае часто промахивались с концентрацией, а потом и объявили, что это красиво. Опять-таки, Мальвина, Аэлита, тоже способствовали популярности голубых волос.
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28k
Ego sum qui sum 53 минуты назад
тайна раскрыта
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