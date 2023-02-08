Зачем пенсионерки красят волосы в фиолетовый цвет

Не все, но такие встречаются частенько. И дело вот в чём.
В СССР ходила байка: старушки разводят чернила в воде - так и окрашивают свои седины. Неизвестно, правда это или нет, но времена поменялись и сейчас с чернилами никто не экспериментирует. Да и зачем? В магазинах огромный выбор, можно покраситься в любой цвет.
Чаще всего, пожилые женщины выбирают “блонд”. Это разумно - на тёмных волосах быстро появляется седина, а на светлых её не так заметно.
Пенсионеры не тратят деньги просто так, поэтому женщины красятся самостоятельно. Смешивают ингредиенты из коробки и получается смесь сиренево-голубого цвета.
Тут-то и начинаются проблемы: она не для окрашивания седых волос, а для осветления тёмных. Шевелюра брюнеток становится грязно-жёлтой и чтобы довести её до блонда, нужно затонировать противоположным цветом.
Для жёлтого - это фиолетовый, поэтому такой пигмент и добавляют в осветлитель.
Но у пожилых волосы седые. Пигментов, которые дают желтизну после окрашивания, у них нет. И осветлитель лишь повреждает структуру волоса, который заполняется ядовито-фиолетовым цветом. В этом и причина такого странного оттенка у волос некоторых пенсионерок.
Источник:
- Удивительные создания, на которых природа сэкономила краски
- Женщины конца XIX века с бесконечно длинными волосами, от которых невозможно оторвать взгляд
- 17 людей, которые имеют настолько длинные и крутые волосы, что им позавидует даже сама Рапунцель
- Без прогулок и обедов: начало толерантности на примере Руби Бриджес
- 15 случаев, когда люди решили сами покрасить себе волосы, но в итоге ничем хорошим это не закончилось