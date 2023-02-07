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Вечеринка с "огоньком": британцы чуть не сожгли ресторан, отмечая день рождения весёлой компанией

Вечеринка с "огоньком": британцы чуть не сожгли ресторан, отмечая день рождения весёлой компанией

Автор:
07 февраля 2023 09:06
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Бирмингем   Вечеринка   бенгальские огни   видео   неосторожное обращение   огонь   пламя   пожар   
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Итальянский ресторан в Бирмингеме едва не повторил печально известную судьбу "Хромой лошади" после вечеринки с бенгальскими огнями.

Причиной пожаров в общественных заведениях не всегда является плохая проводка или некачественное оборудование. Часто огонь вспыхивает по вине посетителей. Ресторан "Caffe Di Milano" в Бирмингеме едва не сгорел дотла из-за бенгальских огней.



Посетители, побросав вещи, в панике выбежали из заведения, когда увидели, как огонь быстро распространяется по помещению. Сначала пламя охватило холодильник со спиртным, потом перекинулось на стены и потолок. Как оказалось, виновниками пожара стали посетители, устроившие в помещении вечеринку с бенгальскими огнями.


Восстановить хронологию помогли соцсети - в них появилось видео, на котором компашка "зажигает", отплясывая с тортом и бутылками с шампанским. Атмосферу праздника поддерживают бенгальские огни, которыми размахивают девушки. Достаточно было одной искры, чтобы загорелся декор помещения, после чего пламя начало быстро распространяться по всем поверхностям ресторана.


К счастью, огонь удалось потушить благодаря сотрудникам заведения. Именно они, не растерявшись, своими силами начали сбивать пламя еще до приезда пожарной бригады. По сообщениям в СМИ, через полчаса после прибытия огнеборцев пожар был потушен. Его причиной назвали "бенгальский огонь в алкогольном напитке".

Источник:

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Метки: Бирмингем   Вечеринка   бенгальские огни   видео   неосторожное обращение   огонь   пламя   пожар   
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5  комментариев
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15k
Patmaz 2 часа назад
День рождениЯ! Афтар, учи русский!!!
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Джон Уик 16 минут назад
Британки они отвратительны.
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3k
Radugananebe Час назад
А вот интересно, виновные будут оплачивать ущерб?
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