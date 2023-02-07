Вечеринка с "огоньком": британцы чуть не сожгли ресторан, отмечая день рождения весёлой компанией

Посетители, побросав вещи, в панике выбежали из заведения, когда увидели, как огонь быстро распространяется по помещению. Сначала пламя охватило холодильник со спиртным, потом перекинулось на стены и потолок. Как оказалось, виновниками пожара стали посетители, устроившие в помещении вечеринку с бенгальскими огнями.





Восстановить хронологию помогли соцсети - в них появилось видео, на котором компашка "зажигает", отплясывая с тортом и бутылками с шампанским. Атмосферу праздника поддерживают бенгальские огни, которыми размахивают девушки. Достаточно было одной искры, чтобы загорелся декор помещения, после чего пламя начало быстро распространяться по всем поверхностям ресторана.



