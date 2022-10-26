О миграции россиян в Казахстан. Мемы и реакция соцсетей

Apple выпустит титановый iPhone

От корней до факториала: тонкий математический юмор для образованных людей

Паранойя не разыгралась бы на ровном месте: пост подозрительности и недоверия

Есть стыдоба и позор, а есть это

На самокате от него не уедешь: всё о кризисе среднего возраста

Туда-сюда: пост об очередном переименовании Астаны