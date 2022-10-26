О миграции россиян в Казахстан. Мемы и реакция соцсетей

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В будущем дети будут проклинать двадцатые годы этого века из-за насыщенности всевозможными событиями. Ещё два года назад никто и представить себе не мог, что из России люди станут уезжать в Казахстан, Закавказье или Монголию. Пост юмористический, поэтому насыщенность мемами слегка зашкаливает. Кстати, в самом начале миграции уже был пост схожей тематики.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Т.е. пусть пройдет неделя - и станет доступна возможность проголосовать за модера, которые это допустил на главную. И так отсеите модеров, которые за бабки или из-за личной заинтересованности в вопросе поднимают материалы.
вспомните прошлый век с революцией и тремя войнами: первая-вторая мировая и холодная. не учитывая мелких конфликтов. и под занавес развал союза...