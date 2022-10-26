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О миграции россиян в Казахстан. Мемы и реакция соцсетей

О миграции россиян в Казахстан. Мемы и реакция соцсетей

Автор:
26 октября 2022 18:15
Сообщество : Юмор
Метки: 2022   Казахстан   Прикол   Юмор   мигранты   подборка   
2351
15
В будущем дети будут проклинать двадцатые годы этого века из-за насыщенности всевозможными событиями. Ещё два года назад никто и представить себе не мог, что из России люди станут уезжать в Казахстан, Закавказье или Монголию. Пост юмористический, поэтому насыщенность мемами слегка зашкаливает. Кстати, в самом начале миграции уже был пост схожей тематики.
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Источник:

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Метки: 2022   Казахстан   Прикол   Юмор   мигранты   подборка   
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8  комментариев
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15k
Виталий Касандров 54 минуты назад
Ну пост таки надо назвать " О бегстве трусов и истеричек с российским гражданством в Казахстан" так куда точнее.
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1k
Роман Х Минуту назад
Админам: стоит ввести на фишках возможность голосовать за админа или модера.
Т.е. пусть пройдет неделя - и станет доступна возможность проголосовать за модера, которые это допустил на главную. И так отсеите модеров, которые за бабки или из-за личной заинтересованности в вопросе поднимают материалы.
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60k
Timofey 10 минут назад
А что если действительно, в Казахстан едут уже мобилизованные граждане… это же введение войск получается…
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1k
Роман Х 13 минут назад
В будущем никто проклинать ничего не будет. 20-е годы 20 века никто не проклинает, хотя насыщенность была куда выше. А уж нашим детям придется читать куда более заковыристые заходы блогеров - им тем более не до истории будет.
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1k
Роман Х 15 минут назад
Комментарий к фото
Правая это жесть. Это эталон проституток Казахстана? Аннулирую путевку.
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5k
Котэ 45 минут назад
ну да, проще смеяться над следствием, над причиной посмеются другие
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6k
Ыукп 46 минут назад
пипец, тоже мне события.
вспомните прошлый век с революцией и тремя войнами: первая-вторая мировая и холодная. не учитывая мелких конфликтов. и под занавес развал союза...
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