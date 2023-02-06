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Когда ты Мэрилин Монро, то и картофельный мешок сгодится

Когда ты Мэрилин Монро, то и картофельный мешок сгодится

Автор:
06 февраля 2023 18:21
Сообщество : RealFishki
Метки: Прошлое   голливуд   знаменитости   интересное   красота   личности   мода   мэрилин монро   сми   
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Мэрилин достаточно было просто выйти на улицу, на сцену, да хоть в магазин и все взгляды оборачивались на неё. Только на неё. Звезда, икона, объект вожделения миллионов. Как можно было надеть на такую очевидную красоту мешок из-под картошки?

На вечеринку FPAH Awards, где Монро номинировали на премию Генриетты, Монро пришла в умопомрачительном красном от Олега Кассини, который, кстати, был дизайнером Жаклин Кеннеди.

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В клубе Del Mar актриса сияла ярче всех. Да ещё и в номинации выиграла, так что всё было лучше некуда. Вот только одна из журналисток была настолько возмущена её "вульгарным" образом, что накатала статью, где написала, что лучше был актриса надела на себя мешок из-под картошки, чем выглядеть так пошло и дёшево.


Монро не могла упустить такой шанс и решила нарядиться как раз в мешок из-под картошки. Уильям Травила, художник по костюмам, распорол такой мешок фирмы "Idaho Potatoes", сшил платье, а после в студии 20th Century Fox сделали для Мэрилин фотосессию.

Фотографии королевы Мэрилин в картофельном мешке были опубликованы в 400 с лишним изданиях. Продажи печатной продукции выросли на 40%, а фермеры Айдахо (откуда родом был тот самый мешок) еле-еле успевали отгружать картошку.

Ну а Мэрилин снова доказала, как она хороша!

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Метки: Прошлое   голливуд   знаменитости   интересное   красота   личности   мода   мэрилин монро   сми   
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5  комментариев
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5k
пропеллер Полчаса назад
по рассказам служанки ,ходила по дому без прокладок и вела себя по хамски.
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15k
Patmaz 12 минут назад
А есть фото без мешка? Друг спрашивает.
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Сталкер 13 минут назад
Не надоело дрочить на эту "икону"?
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