Когда ты Мэрилин Монро, то и картофельный мешок сгодится

В клубе Del Mar актриса сияла ярче всех. Да ещё и в номинации выиграла, так что всё было лучше некуда. Вот только одна из журналисток была настолько возмущена её "вульгарным" образом, что накатала статью, где написала, что лучше был актриса надела на себя мешок из-под картошки, чем выглядеть так пошло и дёшево.