Удивительная жизнь охотника Хью Гласса

Именно там, в Сент-Луисе, в 1822 году, Глассу попалась на глаза газета с объявлением, где искали заинтересованных в исследовании скалистых берегов реки Миссури для новой "Меховой компании Скалистых гор". Вот так Хью, вместе с группой добровольцев, пошёл в следующем году в поход. У развилки Гранд-Ривер Хью столкнулся с медведицей и медвежатами. Огромная мама-медведица, желая защитить своих детей, напала так стремительно, что Гласс даже ружьё не успел выхватить. Хью звал на помощь, отражая атаку животного с помощью ножа. Товарищи Гласса подбежали на помощь, застрелили медведицу и увидели Хью без сознания. Он был жестоко изранен и совершенно без сил. Казалось, что он долго не протянет, а группа обязана была идти дальше, поэтому с умирающим оставили пару человек и группа пошла дальше. Вот только те двое оказались ненадёжными товарищами: в тех краях промышляли индейцы арикара, которые не жаловали белых людей и парочка решила оставить умирающего Гласса, нагнав группу и сообщив, что Хью умер.