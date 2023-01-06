Удивительная жизнь охотника Хью Гласса

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Он шёл, и шёл, и шёл, чувствуя как снова из его открывшихся ран сочится кровь. Хью терял силы, впереди ему казались дома, но это был лишь мираж - он падал, вставал и двигался вперёд. Реальный "выживший", чью историю взяли в качестве сценария к одноимённому фильму с Леонардо ди Каприо.
Жизнь Хью Гласса и вправду достойна фильма. С самых ранних лет ему приходилось учиться выживать, правда изначально своё будущее он планировал связывать не с горами, а с морем. Но несмотря на известность истории охотника, отдельные эпизоды его жизни остаются загадкой. Биографы так и не смогли сказать точно, когда он появился на свет: предположительно в 1783 году, в семье ирландских эмигрантов, живших в США. Юный Хью с самого детства подрабатывал на кораблях и со временем стал отличным моряком.
Но так уж случилось, что вся жизнь Гласса была битком набита приключениями и в 1816 году его корабль столкнулся с пиратским. После схватки, закончившейся не в пользу Хью, он оказался на вражеском корабле. Убивать его пираты не собирались, а даже наоборот - предложили стать членом их команды. Хью согласился, но у него и выбора-то особо не было.
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Через два года Гласс наконец-то мог бежать от пиратов - он спрыгнул с борта корабля недалеко от побережья Техаса. Именно здесь отважному моряку пришлось впервые вступить в схватку со стихией. С огромным трудом поборов волны Хью добрался до берега. У него не было ни воды, ни еды, ни карты. Но ему повезло - его нашли индейцы пауни, которые приняли чужеземца в своё племя. Именно от пауни Гласс перенял основы выживания, которые сотни лет помогали индейцам жить в непростых климатических условиях.
Но несмотря на то, что Глассу нравилось жить в племени, он всё равно скучал по городу и когда делегация индейцев отправилась в Сент-Луис Хью поехал сопровождать её и уже не вернулся назад.
Но несмотря на то, что Глассу нравилось жить в племени, он всё равно скучал по городу и когда делегация индейцев отправилась в Сент-Луис Хью поехал сопровождать её и уже не вернулся назад.
Именно там, в Сент-Луисе, в 1822 году, Глассу попалась на глаза газета с объявлением, где искали заинтересованных в исследовании скалистых берегов реки Миссури для новой "Меховой компании Скалистых гор". Вот так Хью, вместе с группой добровольцев, пошёл в следующем году в поход. У развилки Гранд-Ривер Хью столкнулся с медведицей и медвежатами. Огромная мама-медведица, желая защитить своих детей, напала так стремительно, что Гласс даже ружьё не успел выхватить. Хью звал на помощь, отражая атаку животного с помощью ножа. Товарищи Гласса подбежали на помощь, застрелили медведицу и увидели Хью без сознания. Он был жестоко изранен и совершенно без сил. Казалось, что он долго не протянет, а группа обязана была идти дальше, поэтому с умирающим оставили пару человек и группа пошла дальше. Вот только те двое оказались ненадёжными товарищами: в тех краях промышляли индейцы арикара, которые не жаловали белых людей и парочка решила оставить умирающего Гласса, нагнав группу и сообщив, что Хью умер.
Когда Хью пришёл в себя, то понял, что остался один. Со сломанной ногой, глубокими ранами, порезами, царапинами - какие тут шансы? Но Хью очень любил жизнь. Превозмогая адскую боль он полз к форту Кайова, до которого нужно было преодолеть больше 300 км! Какое-то время мужчина держался, поедая коренья и ягоды, как-то раз он наткнулся на бизона, задранного волками, а потом ему повезло выйти на индийское селение, где Гласса вылечили и помогли восстановить силы.
Остаток пути Хью проделал на самодельном плоту по реке Шайенн.
Через некоторое время после того, как Хью дошел до форта и вылечил свои раны, то нашёл тех, которые бросили его одного в лесу, но мстить не стал.
Остаток пути Хью проделал на самодельном плоту по реке Шайенн.
Через некоторое время после того, как Хью дошел до форта и вылечил свои раны, то нашёл тех, которые бросили его одного в лесу, но мстить не стал.
Казалось, что Хью Глассу судьба отмерила удачи больше, чем всем остальным людям. Но он слишком часто испытывал её, а силы фортуны не бесконечны. История того, кто выжил в схватке с медведем и был брошен умирать, закончилась весьма печально.
В 1833 году, вместе со своими друзьями Хью отправился охотиться к реке Йеллоустоун. И там на группу напали индейцы арикара, которые долгие годы держали в страхе американцев. В этой битве Хью Гласс уже не смог обмануть смерть.
В 1833 году, вместе со своими друзьями Хью отправился охотиться к реке Йеллоустоун. И там на группу напали индейцы арикара, которые долгие годы держали в страхе американцев. В этой битве Хью Гласс уже не смог обмануть смерть.
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А своего обидчика Фицджеральда, он не "не стал трогать", а не смог, так как тот записался в ряды вооружённых сил, и был под защитой гарнизона и в целом закона.
А подростка Бриджера который тоже его бросил умирать, он действительно скорее всего простил, так как тот ещё был совсем юн (17 лет вроде), и скорее всего просто смалодушничал и поддался уговорам более старшего и опытного Фицджеральда. По крайней мере, задокументировано, что он его встретил, но нет свидетельств об избиении или нанесении увечий.. известно что Бриджер остался целым и дальше жил нормально.
*Ну максимум Хью Гласс ему воспитательного леща мог дать.. но в те времена и в тех краях, такое за инцидент не считали даже.