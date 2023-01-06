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Удивительная жизнь охотника Хью Гласса

Удивительная жизнь охотника Хью Гласса

Автор:
06 января 2023 13:30
Сообщество : Истории
Метки: Прошлое   США   выживание   индейцы   интересное   истории   личности   
4281
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Он шёл, и шёл, и шёл, чувствуя как снова из его открывшихся ран сочится кровь. Хью терял силы, впереди ему казались дома, но это был лишь мираж - он падал, вставал и двигался вперёд. Реальный "выживший", чью историю взяли в качестве сценария к одноимённому фильму с Леонардо ди Каприо.
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Метки: Прошлое   США   выживание   индейцы   интересное   истории   личности   
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5  комментариев
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22k
hebpat 18 часов назад
а в фильме Ди Каприо их мочканул, в этом и есть вся суть америкососов, другой концовки они бы не приняли
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Example 6.2.6 15 часов назад
Мужик воистину выиграл генетическую лотерею, был вынослив как чёрт, настойчив и непоколебим в своём желании выжить. Прополз на карачках, израненным - солидный участок дикой территории (чёт-то там более 300 км.. сейчас по лесу многие здоровые с рюкзаком жратвы не пройдут) питаясь фактически подножным кормом.
А своего обидчика Фицджеральда, он не "не стал трогать", а не смог, так как тот записался в ряды вооружённых сил, и был под защитой гарнизона и в целом закона.
А подростка Бриджера который тоже его бросил умирать, он действительно скорее всего простил, так как тот ещё был совсем юн (17 лет вроде), и скорее всего просто смалодушничал и поддался уговорам более старшего и опытного Фицджеральда. По крайней мере, задокументировано, что он его встретил, но нет свидетельств об избиении или нанесении увечий.. известно что Бриджер остался целым и дальше жил нормально.
*Ну максимум Хью Гласс ему воспитательного леща мог дать.. но в те времена и в тех краях, такое за инцидент не считали даже.
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