Очень эпатажные личности в истории

557
9
Странные? Сумасшедшие? Сложно сказать. Но ясно одно - они до сих пор забавляют людей своими странными выходками.
А порой могут привести в недоумение или даже в ужас. У каждого из нас есть странности и привычки, именно они делают нас уникальными. Но у некоторых эти причуды заходили совсем уж далеко...
Кэролайн Проджерс
Сегодня эта фамилия ни о чем не говорит, но в Лондоне 19 века это имя наводило страх на всех извозчиков. Таксисты готовы были сбегать хоть в горы, заслышав её крики. Мадам была аристократкой, которая, по неизвестной причине, страшно ненавидела таксистов: она тщательно запоминала карту проезда в Лондоне и всегда, до последнего пенни, знала сколько ей нужно будет заплатить.
×
×
Миссис Проджерс часто приказывала "таксисту" остановиться прямо перед пунктом назначения и если кто-то из них проезжал хоть один лишний ярд, то она тут же подавала на них в суд. 20 лет она безумствовала на дорогах города, приводя в трепет службы такси.
Извозчики предупреждали коллег, крича "мать-подстрекательница", завидев Проджерс, её высмеивали в карикатурах и газетах. Как-то раз даже судьи, измученные её постоянными исками, предложили ей уже купить личную карету, раз уж она могла себе это позволить.
Извозчики предупреждали коллег, крича "мать-подстрекательница", завидев Проджерс, её высмеивали в карикатурах и газетах. Как-то раз даже судьи, измученные её постоянными исками, предложили ей уже купить личную карету, раз уж она могла себе это позволить.
Стенли Вейман
Как-то раз он сказал: "Жизнь одного человека – скучная штука. Я прожил много жизней. Мне никогда не бывает скучно". В течение всей своей жизни он примерил на себя множество личностей и профессий. При иных обстоятельствах Веймана можно было назвать даже мошенником, но он никогда не делал это из-за денег - исключительно ради духа авантюризма.
Он начал свою карьеру в 1910 году в Нью-Йорке и в 20 лет притворялся консулом США в Марокко, прежде чем был арестован за мошенничество. Его "верительные грамоты" также включали службу в качестве лейтенанта флота и армии, личного врача вдовы Рудольфа Валентино, консула Румынии, иностранного врача, государственного секретаря, журналиста Организации Объединённых Наций.
Вершиной его успеха стал 1921 год, когда он стал офицером связи Государственного департамента. За такой трюк Веймана приговорили к двум годам тюрьмы, но его это не сильно опечалило.
Скончался великий мошенник в 1960 году.
Вершиной его успеха стал 1921 год, когда он стал офицером связи Государственного департамента. За такой трюк Веймана приговорили к двум годам тюрьмы, но его это не сильно опечалило.
Скончался великий мошенник в 1960 году.
Джон “Безумный Джек” Миттон
Будучи ещё совсем молодым он унаследовал огромную сумму денег и такое же огромное поместье. Это всё позволяло ему вести разгульный образ жизни и потакать своим эксцентричным желаниям. Джон был склонен к неумеренному питию и мог выпить от шести до восьми бутылок портвейна ежедневно.
Миттон был из старинного рода аристократов, которые занимались политикой. Миттон обеспечил себе место в качестве члена парламента от партии тори. Он присутствовал лишь на одном получасовом заседании в Палате общин, после чего он заскучал, ушёл и больше туда никогда не приходил. Да, за избрание в парламент он заплатил 10 000 фунтов стерлингов (это сейчас больше одного миллиона долларов).
Есть две истории связанные с Безумным Джеком, которые дают представление о его личности: как-то раз он поджёг свою ночную рубашку, чтобы избавиться от икоты, а в другой раз он пришёл на собственный званый обед в полном охотничьем снаряжении и верхом на медведе, которого звали Нелл. А ещё он, будучи заядлым охотником, предпочитал охотиться абсолютно голым. Да, даже зимой.
Есть две истории связанные с Безумным Джеком, которые дают представление о его личности: как-то раз он поджёг свою ночную рубашку, чтобы избавиться от икоты, а в другой раз он пришёл на собственный званый обед в полном охотничьем снаряжении и верхом на медведе, которого звали Нелл. А ещё он, будучи заядлым охотником, предпочитал охотиться абсолютно голым. Да, даже зимой.
Хэтти Грин
Её прозвали "ведьмой с Уолл-Стрит" и она считалась самой богатой женщиной в Америке во времена Золотого Века. Титул был неофициальный, но её состояние оценивалось примерно в 30 млрд долларов в пересчёте на сегодняшний день. Грин была очень успешной бизнес-леди и финансистом, но репутация жадины шла впереди неё.
Любовь Грин к деньгам началась с молодости, когда умерла её богатая тётя и оставила 2 млн на благотворительность. Хэтти была так возмущена этим поступком, что предъявила старое завещание, согласно которому деньги должны были перейти в её полное распоряжение.
Любовь Грин к деньгам началась с молодости, когда умерла её богатая тётя и оставила 2 млн на благотворительность. Хэтти была так возмущена этим поступком, что предъявила старое завещание, согласно которому деньги должны были перейти в её полное распоряжение.
Скупость Грин окружала масса слухов. Кто-то говорил, что она работала из банка, чтобы избежать аренды офиса. Кто-то говорит, что у неё был офис, в котором она периодически спала, чтобы сэкономить на отоплении квартиры. Также она носила один и тот же чёрный наряд каждый день, пока он изнашивался до дыр и избегала такой роскоши, как горячая вода, мыло и тепло.
Есть известный самый печальный случай скупости Хэтти: её сын Нед сломал ногу и что бы сэкономить на медицинских счетах Хэтти отвезла его в бесплатную клинику, дабы сэкономить на счетах и притворилась бездомной. Но её в итоге узнали и заставили заплатить за лечение. Хэтти сбежала и решила собственноручно вылечить сына. Но было уже поздно и Неду пришлось ампутировать конечность.
Есть известный самый печальный случай скупости Хэтти: её сын Нед сломал ногу и что бы сэкономить на медицинских счетах Хэтти отвезла его в бесплатную клинику, дабы сэкономить на счетах и притворилась бездомной. Но её в итоге узнали и заставили заплатить за лечение. Хэтти сбежала и решила собственноручно вылечить сына. Но было уже поздно и Неду пришлось ампутировать конечность.
Источник:
Еще крутые истории!
- Он просто делал свою работу и спас 81 жизнь
- 20 историй о крутых находках, сделанных с помощью металлоискателя
- 14 людей, которые попали в неловкие ситуации, и чуть как фанера со свистом не пролетели над Парижем
- 10 потрясающих историй знакомств
Новости партнёров