Очень эпатажные личности в истории

Миттон был из старинного рода аристократов, которые занимались политикой. Миттон обеспечил себе место в качестве члена парламента от партии тори. Он присутствовал лишь на одном получасовом заседании в Палате общин, после чего он заскучал, ушёл и больше туда никогда не приходил. Да, за избрание в парламент он заплатил 10 000 фунтов стерлингов (это сейчас больше одного миллиона долларов).

Есть две истории связанные с Безумным Джеком, которые дают представление о его личности: как-то раз он поджёг свою ночную рубашку, чтобы избавиться от икоты, а в другой раз он пришёл на собственный званый обед в полном охотничьем снаряжении и верхом на медведе, которого звали Нелл. А ещё он, будучи заядлым охотником, предпочитал охотиться абсолютно голым. Да, даже зимой.