14 сообщений, которые могли написать только родственники

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Не зря говорят, что родственников не выбирают. Общение с ними не всегда складывается отлично, но если всё-таки удаётся поддерживать тёплые отношения, то от переписок в мессенджерах с мамами, папами, бабушками и дедушками можно извлечь массу положительных эмоций.
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А вы часто общаетесь с родственникам в мессенджерах?
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