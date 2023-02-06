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14 сообщений, которые могли написать только родственники

14 сообщений, которые могли написать только родственники

Автор:
06 февраля 2023 16:41
Сообщество : Юмор
Метки: переписки   переписки с мамой   родня   смс   сообщения   сообщения от родственников   фото   
2409
15

Не зря говорят, что родственников не выбирают. Общение с ними не всегда складывается отлично, но если всё-таки удаётся поддерживать тёплые отношения, то от переписок в мессенджерах с мамами, папами, бабушками и дедушками можно извлечь массу положительных эмоций.

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А вы часто общаетесь с родственникам в мессенджерах?

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Метки: переписки   переписки с мамой   родня   смс   сообщения   сообщения от родственников   фото   
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3  комментария
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15k
Элитный тигр Час назад
Ну и родственники у какарузины.
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22k
Сталкер 8 минут назад
В целом – подборка дичи...
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22k
Сталкер 10 минут назад
И недорослю своему смешливому объяснила бы, что время (как и день) – рождениЯ.

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Спелая кукурузинка

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