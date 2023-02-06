Кошки много не бывает: история древнего ксеносмила

Кстати, ксеносмил попил учёным немало виртуальной кровушки по поводу классификации. Дело в том, что саблезубые кошки делятся на две крупных группы – основательные смилодонтиевые с гигантскими клыками и более изящные гомотериевые, зубы у которых поскромнее. А это создание, как говорится, не вашим и не нашим. По стати и мощи оно относилось к первой, а по характеристикам зубов ко второй группе. Ксеносмила долго держали особняком, и только сравнительно недавно обнаружилась его родня, позволившая поставить точку в этих метаниях и отнести кота к гомотериевым.