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Кошки много не бывает: история древнего ксеносмила

Кошки много не бывает: история древнего ксеносмила

Автор:
06 февраля 2023 11:59
Сообщество : Животные
Метки: история   кот   ксеносмил   палеонтология   плейстоцен   промежуток   саблезубый   смилодон   хищник   эпоха   
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Не только динозавры могли похвастаться колоссальными размерами. Были среди гигантов прошлого и родственники обычных домашних кошек, что утробно урчат на диванах, требуют поглаживания, а агрессию демонстрируют только требовательным покусыванием или завыванием в дворовых разборках.

Итак, древний саблезубый котофей, который вполне может претендовать на статус альфы в мире кошачьих – ксеносмил.

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Историческим периодом, в котором обитал котейка, является плейстоцен – эпоха, начавшаяся 2,588 миллиона лет назад и закончившаяся 11,7 тысячи лет назад. Следы обитания этого существа обнаружены в будущей Флориде. И к кошачьим его можно было отнести с натяжкой, ведь котик достигал длины 2 метра и метра в холке. Если учесть, что масса животинки составляла порядка 3 центнеров, то ксеносмил больше тянул на медведя. Сложен был более чем плотно, поэтому лишь незначительно уступал признанному лидеру среди саблезубых котов – смилодону.

Давил ксеносмил не только массой и авторитетом. Природа щедро одарила исполина клыками, да не простыми, а с зазубринами. Чтобы вгрызаться в плоть добычи основательно и наверняка, и жертва не смогла соскочить с гладких зубов и умчать в неизвестном направлении. Зазубрины имелись не только на клыках, но и резцах, что стремительно сводило к нулю шансы вырваться из пасти ксеносмила живым.

Хитрый кот разработал целую стратегию охоты, поскольку был с ленцой, свойственной кошачьим. Работала она по принципу «кусни и отойди». Понаблюдай, пока обед истечёт кровью, перестанет трепыхаться. Тогда и к царственной трапезе можно приступать.

Чаще других на зубок попадали пекари – свиноподобные существа.

Но не только смирившейся со своей участью свининкой жил ксеносмил. Азарт котофею тоже был не чужд.

И зверь даже не боялся выходить один на один против бизона. Жили саблезубые коты парами или прайдами. Палеонтологи пришли к такому выводу после случайной любительской находки – останков парочки ксеносмилов.

Кстати, ксеносмил  попил учёным немало виртуальной кровушки по поводу классификации. Дело в том, что саблезубые кошки делятся на две крупных группы – основательные смилодонтиевые с гигантскими клыками и более изящные гомотериевые, зубы у которых поскромнее. А это создание, как говорится, не вашим и не нашим. По стати и мощи оно относилось к первой, а по характеристикам зубов ко второй группе. Ксеносмила долго держали особняком, и только сравнительно недавно обнаружилась его родня, позволившая поставить точку в этих метаниях и отнести кота к гомотериевым.

Собственно, эта родня оперативно и заняла пустующую нишу после того, как ксеносмилы окончательно вымерли и сошли со сцены. И продолжила тиранить не только бизонов и поросят, но и слабеньких людей.

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Метки: история   кот   ксеносмил   палеонтология   плейстоцен   промежуток   саблезубый   смилодон   хищник   эпоха   
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