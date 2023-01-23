Стирая границы: впечатляющие мосты между странами

Когда мост пересекает границу, он становится культурным достоянием человечества. «Вокруг света» рассказывает про девять мостов в разных частях света, которые соединяют соседние государства.
Африканское единство
Замбия — Зимбабве
Идея железнодорожного моста через Замбези, где проезжающие поезда «будут ловить брызги водопада», принадлежит британцу Сесилу Родсу, империалисту и «архитектору апартеида». Его планом было построить железную дорогу через всю Африку, от Кейптауна до Каира. План провалился, но не целиком.
В 1905 году был открыт Victoria Falls Bridge, правда не Родсом, который к тому времени умер, а сыном Чарлза Дарвина Джорджем. Сейчас по мосту Водопада Виктория, кроме поездов, движутся автомобили и пешеходы, для которых организуются экскурсии.
С одной стороны — зимбабвийский город Виктория-Фолс, с другой — замбийский Ливингстон. Есть бесплатный музей и площадка для банджи-джампинга (на высоте 111 метров над водой), куда приходит множество желающих посмотреть на отчаянных прыгунов, которых тоже немало.
Дорога свободы
Австрия — Венгрия
Деревянный мосточек через заросший травой канал Айнзер — настоящий мемориал, а также культурный и политический символ. В 1956 году, в ходе Венгерского восстания против коммунистического режима, из Венгрии на Запад бежали 180 тысяч человек. Этот мост оставался последним коридором, по которому спаслись 70 тысяч венгров.
Девятикилометровый путь до ближайшего австрийского городка Андау люди назвали «маршрутом эвакуации» и «дорогой свободы». В ноябре 1956-го Андауский мост взорвали советские военные. А в 1996 году, в честь 40-летия Венгерской революции, его восстановили по оригинальным чертежам: строили австрийские солдаты из венгерской древесины. Тогда же вдоль дороги, ведущей в Андау, художники со всего мира создали галерею скульптур и инсталляций под открытым небом.
Bron / Broen
Дания — Швеция
Эресуннский мост, связывающий столицу Дании Копенгаген и шведский город Мальмё, стал знаменитым на весь мир не из-за своей уникальной конструкции, а благодаря детективному сериалу «Мост». Однако это поистине грандиозное инженерное сооружение: восьмикилометровый комбинированный мост (самый длинный в Европе) ведет от шведского берега к искусственному острову Пеберхольм, где переходит в четырехкилометровый туннель Дрогден, заканчивающийся в районе датского аэропорта Каструп.
Смысл решения датских инженеров был в том, чтобы обеспечить самолетам взлет и посадку без помех, а судам — свободный проход по проливу. Мост-тоннель связывает города не только автомобильной и железной дорогой, но и общим интернет-кабелем.
Мост двух императоров
Россия — Литва
Город Советск Калининградской области когда-то назывался Тильзитом и принадлежал Пруссии. Именно там был заключен Тильзитский мир между Александром I и Наполеоном. Жена прусского короля Фридриха Вильгельма III Луиза Мекленбургская тоже участвовала в переговорах с Бонапартом. Неудивительно, что мост через реку Неман, построенный в Тильзите через сто лет, в 1907-м, назвали именем почитаемой народом королевы Луизы.
Он, в отличие от Тильзита и Кёнигсберга, до сих пор сохранил свое название, хоть в 1944 году и был взорван нацистами, а позже дважды перестраивался. Барельеф с изображением Луизы на южном барочном портале моста в 1964 году заменили на герб Советского Союза. В 1995-м герб сняли, а в начале 2000-х вернули Луизу. На другой стороне реки — литовский город Панемуне и, соответственно, пограничный пункт.
Караванный путь
Грузия — Азербайджан
Великолепный памятник архитектуры XVII века, мост через реку Храми на дороге между Тбилиси и Гянджой, стоит на старом караванном пути. Он был широко известен у местных народов как Сломанный. Азербайджанцы и сейчас его так официально называют, хотя никто этот мост никогда не ломал, с тех пор как грузинский царь Ростом его построил.
Но, по словам историков, еще в X веке был разрушен мост в 95 метрах от этого, и остатки его опор до сих пор сохранились, отсюда и память. А вот русские назвали мост Красным, но не за красоту, а за цвет кирпича. Внутри мощных опор 175-метрового сооружения было обустроено два караван-сарая. Мост в нейтральной приграничной полосе до сих пор функционирует.
Путь Адама
Индия — Шри-Ланка
Происхождение цепи известняковых отмелей между индийским островом Памбан и шри-ланкийским островом Маннар до сих пор остается загадкой. Длина этого «моста» — 48 км.
Существует десяток фантастических и научных версий, начиная с древнеиндийского мифа о мосте, который построил бог Рама при помощи обезьяньего народа, продолжая ранней исламской историей о том, что изгнанный из Эдемского сада Адам шел по этому пути из Шри-Ланки в Индию, и заканчивая многочисленными научными теориями: о поднятии земли, движении тектонических плит, повышении уровня моря, отложении песка, работе прибрежных течений. Но ни одна из этих теорий не считается доказанной. Как и тот факт, что Адамов мост — естественное образование, а не творение человеческих рук.
Радуга над Ниагарой
Канада — США
Ниагарских водопадов, как известно, три: Американский, Фата и Подкова (Канадский). А городов с названием Ниагара-Фолс — два, и они соседи, разделенные рекой Ниагарой и границей: один находится в США, другой — в Канаде.
Понятно, что определяющую роль в экономике городов-близнецов занимает туризм. Между городами два арочных моста, но для туристов особо важен тот, что поближе к водопадам: пешеходно-автомобильный Радужный мост, открытый в 1941 году.
История названия неизвестна, но вопросов по его поводу ни у кого не возникает: радуга здесь явление регулярное. Предшественник Rainbow Bridge, Honeymoon Bridge, рухнул из-за ледяных заторов в январе 1938-го, прослужив всего 40 лет. А предшественник «моста молодоженов» простоял и того меньше, 20 лет, и тоже рухнул из-за шторма. В общем, место это для мостов не особо дружелюбное. Но для людей очень притягательное.
С королевским приветом
Бахрейн — Саудовская Аравия
Четырехполосная дорога длиной 25 километров, ведущая через Персидский залив из саудовского города Эль-Хубар в бахрейнскую деревню Эль-Джасра, называется мостом Короля Фахда. На самом деле это серия из пяти мостов, соединенных островами и дамбами. Пограничная станция расположена примерно на полпути, на специально созданном искусственном Паспортном острове, он же Мидл-Айленд.
Идея соединить два королевства мостом возникла еще в 1950-е годы, но понадобилось три десятилетия, чтобы начать воплощать ее в реальность. Ситуацию упростило то, что в 1967 году Бахрейн с левостороннего движения перешел на правостороннее. Проект был полностью реализован за четыре года и назван именем короля Саудовской Аравии, который вместе с шейхом Бахрейна открыл мост в 1986 году.
Последний выбор
Северная Корея — Южная Корея
Bridge of No Return — мост Невозврата — разделен пополам Военной демаркационной линией. В 1953 году, по окончании Корейской войны, на этом мосту происходил обмен военнопленными в ходе операции Big Switch.
Доставленным к мосту заключенным с обеих сторон ставился ультиматум: они имеют право либо остаться в стране, где были захвачены в плен, либо вернуться на родину, но тот, кто перейдет мост, поменять свое решение уже никогда не сможет. Отсюда и возникло название моста.
Что характерно, почти из ста тысяч пленных коммунистов более 22 600 человек остались в Южной Корее. Но куда более удивительным для ООН стало то, что 325 южнокорейцев, 21 американец и один британец в результате тоже отказались от репатриации.
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