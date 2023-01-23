Стирая границы: впечатляющие мосты между странами

Великолепный памятник архитектуры XVII века, мост через реку Храми на дороге между Тбилиси и Гянджой, стоит на старом караванном пути. Он был широко известен у местных народов как Сломанный. Азербайджанцы и сейчас его так официально называют, хотя никто этот мост никогда не ломал, с тех пор как грузинский царь Ростом его построил.

Но, по словам историков, еще в X веке был разрушен мост в 95 метрах от этого, и остатки его опор до сих пор сохранились, отсюда и память. А вот русские назвали мост Красным, но не за красоту, а за цвет кирпича. Внутри мощных опор 175-метрового сооружения было обустроено два караван-сарая. Мост в нейтральной приграничной полосе до сих пор функционирует.



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