Исследователей Марса хотят поселить в дома из грибов

Они будут крепче бетона, надо только почаще поливать почаще.
Сейчас много говорят о покорении Марса. Даже Илон Маск собрался туда лететь. Но как обычно бывает - герой может передумать в последнюю минуту. У него и так всё хорошо.
Но миссия на Марс всё-таки будет. Обойдутся без Маска и прочих знаменитых персон.
Главный вопрос: где их разместить? Фильм «Марсианин», с его надувными палатками как-то не очень похож на жилище покорителей планеты.
И учёные разработали для них новый «дом». Довольно нестандартный - он будет выращен из грибницы.
Задача исследователей планеты - возвести каркас. Остальное возьмут на себя грибы. Расти они будут из цианобактерий, впитывая солнечную энергию, перерабатывая углекислый газ и воду.
На изгиб такие конструкции прочнее бетона, а сжатию сопротивляются лучше, чем брёвна. Как планируют учёные - надо вырастить трёхуровневый слой. Внутренний состоит только из грибницы. Следующий - цианобактерии, они будут вырабатывать кислород. Ну а третий слой изо льда - он должен защищать от радиации и снабжать бактерии водой.
Источник:
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