FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Наука 1857 постов • 732 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Наука
Исследователей Марса хотят поселить в дома из грибов

Исследователей Марса хотят поселить в дома из грибов

Автор:
05 февраля 2023 20:20
Сообщество : Наука
Метки: грибы   жилище   исследователи   лом   марс   планета   покорение   ученые   
1679
4

Они будут крепче бетона, надо только почаще поливать почаще.

Сейчас много говорят о покорении Марса. Даже Илон Маск собрался туда лететь. Но как обычно бывает - герой может передумать в последнюю минуту. У него и так всё хорошо.

Но миссия на Марс всё-таки будет. Обойдутся без Маска и прочих знаменитых персон.

×
×

Главный вопрос: где их разместить? Фильм «Марсианин», с его надувными палатками как-то не очень похож на жилище покорителей планеты.

И учёные разработали для них новый «дом». Довольно нестандартный - он будет выращен из грибницы.

Задача исследователей планеты - возвести каркас. Остальное возьмут на себя грибы. Расти они будут из цианобактерий, впитывая солнечную энергию, перерабатывая углекислый газ и воду.

На изгиб такие конструкции прочнее бетона, а сжатию сопротивляются лучше, чем брёвна. Как планируют учёные - надо вырастить трёхуровневый слой. Внутренний состоит только из грибницы. Следующий - цианобактерии, они  будут вырабатывать кислород. Ну а третий слой изо льда - он должен защищать от радиации и снабжать бактерии водой.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Наука"
Метки: грибы   жилище   исследователи   лом   марс   планета   покорение   ученые   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Похаб Стебаныч 2 часа назад
Август, завязывай с грибами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Lexan Полчаса назад
С грибами можно на Марс и без ракеты улететь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
612
Николай 41 минуту назад
Интересная идея. И новость без политики и прочей хайповый блевоты, прям с удовольствием прочитал, спасибо автору ;-)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Ney 52 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
perekrestok 52 минуты назад
За эти деньги можно построить дом из золота. Но только на земле. И даже водой поливать не надо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20
Вася 52 минуты назад
А воду на Марс с собой привезут? Дорогие помещения получатся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
DigitalGod Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
ron Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

197445



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Странные товарищи: 30 уморительных фото с котейками
Странные товарищи: 30 уморительных фото с котейками
Короткие заметки о родственниках
Короткие заметки о родственниках
Набирающие популярность в сообществах
20 не очень весёлых фотографий из прошлого
20 не очень весёлых фотографий из прошлого
Секретная государственная бригада из 2000 женщин для обслуживания высших офицеров Северной Кореи
Секретная государственная бригада из 2000 женщин для обслуживания высших офицеров...
Планшет для профессиональной диагностики автомобиля
Планшет для профессиональной диагностики автомобиля
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Почерк пятиклассника

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#США#Фотографии#внешность#дети#шоу бизнес#звезды
#люди#факты#в мире#знаменитости#красота#кино#Прикол#Интересные
#интересно#история#СССР#картинки#страна#Приколы#подборка
«По номеру переведете?» «По номеру переведете?» Астрономы ломают голову над экзопланетой "из сахарной ваты" Астрономы ломают голову над экзопланетой "из сахарной ваты" На Марсе обнаружили "призрачные дюны", которые могут стать доказательствами древней жизни На Марсе обнаружили "призрачные дюны", которые могут стать доказательствами древней жизни На Марсе обнаружили целое озеро жидкой воды На Марсе обнаружили целое озеро жидкой воды Ученые открыли тайну скрипок Страдивари Ученые открыли тайну скрипок Страдивари На Меркурий отправляется миссия BepiColombo для изучения тайн самой загадочной планеты На Меркурий отправляется миссия BepiColombo для изучения тайн самой загадочной планеты

На что жалуетесь?

Вернуться