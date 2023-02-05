Исследователей Марса хотят поселить в дома из грибов

Сейчас много говорят о покорении Марса. Даже Илон Маск собрался туда лететь. Но как обычно бывает - герой может передумать в последнюю минуту. У него и так всё хорошо.

Но миссия на Марс всё-таки будет. Обойдутся без Маска и прочих знаменитых персон.