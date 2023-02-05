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Житель Киевской области показал своё убежище на случай ядерной войны

Житель Киевской области показал своё убежище на случай ядерной войны

Автор:
05 февраля 2023 08:40
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: бункер   видео   запасливый   припасы   убежище   ядерная война   
1386
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Мужчина основательно подготовился к ядерной войне и собрал в погребе много всяких припасов. Правда, чипсов и пива, на наш взгляд, недостаточно.

Угрозы ядерной войны для некоторых жителей планеты - не пустой звук. Те, кто побогаче, заказывают бункер, остальные роют погреб и наполняют его припасами. Этот житель Киевской области позаботился о пропитании всей семьи, затарив полки необходимыми продуктами и предметами гигиены.


Чего только нет в этом мини-убежище!

Кстати, этот ролик можно сравнить с более ранним видео. В нём запас провианта выглядит совершенно несерьезным.


Впрочем, наверняка и сейчас киевлянин чего-то не учёл. Место на полках еще есть, так что в скором будущем можно ждать еще одного видео с более детальным обзором припасов.


А вы уже заготовили НЗ на случай ядерной войны?

Источник:

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Метки: бункер   видео   запасливый   припасы   убежище   ядерная война   
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14  комментариев
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24k
ПаганецЪ Час назад
Зря выложил. Раскулачивать придут.
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742
Nik Nik 5 минут назад
....И получится жареный хохол с тушенкой и макаронами.....
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3k
Похаб Стебаныч 6 минут назад
Тушёнка в стекле... Сразу видно: Выживальщик. Диванный.
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7k
Горец Ю 7 минут назад
Вазелину запаси. На 10 лет
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1k
lihaci 8 минут назад
Ну, тут запасов всего месяца на 3, для одного человека. Особенно поржал с фанты и колы, вот уж без чего, действительно, не выжить .
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96k
parallax 16 минут назад
Дурик, надо пулемёт и патроны запасать.
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10k
Ф Ив 22 минуты назад
Если есть у человека хобби, которое не обладает деструктивными свойствами, то в этом нет ничего плохого.
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263
Максим Химки 24 минуты назад
А срать он тоже в этом подвальчике будет ? Антисанитария )))
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665
Гиви 24 минуты назад
А почему не на мове?
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162
Денис Федотов Час назад
Ну на случай ядерной войны тут явно и подвал не тот, а так на случай проблем с поставкой еды в магазины (что возможно) вполне на пару месяцев хватит (сахара и соли даже с избытком), а вот если будет реальные проблемы с водой надо закладываться хотя бы по 1-2 литра на человека в день. Если у него семья из 4 человек, то воды может и на месяц не хватить.
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8k
Владимир Час назад
Придут "гарны хлопцы" с ружбайкой и скажут: " Надо делиться". И отберут всё, вместе с убежищем......
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3k
Radugananebe Час назад
Да разве этой бакалеи хватит надолго? На 10 лет - это он как считал? 8 пакетов муки...
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29k
Владимир Час назад
Гнездо параноика как оно есть.
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