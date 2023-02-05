Житель Киевской области показал своё убежище на случай ядерной войны

Мужчина основательно подготовился к ядерной войне и собрал в погребе много всяких припасов. Правда, чипсов и пива, на наш взгляд, недостаточно.
Угрозы ядерной войны для некоторых жителей планеты - не пустой звук. Те, кто побогаче, заказывают бункер, остальные роют погреб и наполняют его припасами. Этот житель Киевской области позаботился о пропитании всей семьи, затарив полки необходимыми продуктами и предметами гигиены.
Чего только нет в этом мини-убежище!
Кстати, этот ролик можно сравнить с более ранним видео. В нём запас провианта выглядит совершенно несерьезным.
Впрочем, наверняка и сейчас киевлянин чего-то не учёл. Место на полках еще есть, так что в скором будущем можно ждать еще одного видео с более детальным обзором припасов.
А вы уже заготовили НЗ на случай ядерной войны?
Источник:
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