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История несчастных "радиевых девушек", изменивших трудовой закон

История несчастных "радиевых девушек", изменивших трудовой закон

Автор:
03 февраля 2023 18:35
Сообщество : Истории
Метки: Прошлое   девушки   история   работа   радий   суд   химия   
898
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Компания United States Radium Corporation выпустила часы, которые назывались "Рассеивающие темноту" и они стали очень популярны как у военных, так и у обычных людей: их циферблат светился в темноте! В начале 1920-х это был весьма популярный аксессуар.

Чтобы сделать такие часы нужно было наносить на стрелки и циферблат светящуюся краску на основе радия. Этим занимались множество работниц фабрики, которые замешивали вместе воду, клей и порошок радия и наносили смесь на детали часов. Работали над часами три завода: в Уотербери (штат Коннектикут), в Ориндж (штат Нью-Джерси) и в Оттаве (штат Иллинойс). За каждый циферблат платили полтора цента, что в пересчёте на наши дни составит примерно 30 центов.

Девушки не знали, что работают со смертельно опасным веществом...


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Ко всему прочему, кисточка, уже после нескольких мазков, вся застывала от густой смеси и теряла форму. Девушкам сказали, чтобы они возвращали форму кисти путём её облизывания. Это была официальная инструкция и, конечно же, работницы фабрик не могли даже и предположить, что кто-то будет вынуждать их так поступать с опасным материалом. Девушки, весело смеясь, даже раскрашивали себе серебристой смертельной краской губы, зубы и ногти.

Много позже United States Radium Corporation пытались убедить судей, что не знали об опасности радия, который был в составе краски.


Разумеется, они лгали. Химики организации прекрасно обо всём знали и ещё на этапе создания красящего порошка принимали все меры предосторожности, чтобы свести прямой контакт с радием к минимуму. Перчатки, маски, свинцовые экраны и щипцы.

Выяснилось, что сотрудницы организации болели и болели очень часто. Врачи компании были подкуплены и запуганы, поэтому и ставили неверные диагнозы (чаще всего это был сифилис).
Самыми распространёнными недугами были переломы, анемия, остеонекроз челюсти.
До сих пор невозможно точно посчитать, сколько сотен (!) женщин скончались от контакта с радиолюминесцентной краской в период с 1917 по 1928 год.


Всё началось в двадцатых, когда сразу пять сотрудниц фабрики Нью-Джерси подали в суд на компанию, обвинив их в сокрытии правды об условиях работы. Девушки требовали компенсировать им стоимость лечения.

Пресса накинулась на процесс и во многом благодаря журналистам участницы процесса и все работницы на производстве светящихся циферблатов получили прозвище "радиевые девушки".

Но до суда дело даже не дошло: стороны пришли к мирному соглашению. Каждая из пяти получила по десять тысяч долларов, ежегодную пенсию в 600 долларов и полностью оплаченные медицинские счета.

Работницы завода в Иллинойсе решили последовать примеру своих коллег, но получили свои компенсации лишь в 1938 году.


"Радиевые девушки" создали в США юридический прецедент. Выяснилось, что отдельно взятый работник может засудить компанию за причинение вреда здоровью и получить компенсацию. Это было впервые, потому что раньше начальник был царь и бог, перечить которому сотрудник не мог и не имел права. Дело сотрудниц United States Radium Corporation привело к ряду новых законов, которые защищали работников от произвола их руководства.
А часики, кстати, продолжали производить до 1960-х годов, но девушек уже оснастили защитной формой и строго-настрого запретили прикасаться к краске.

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Метки: Прошлое   девушки   история   работа   радий   суд   химия   
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Ego sum qui sum Полчаса назад
с юбилейным сотым разом на фишках вас, радиевые девушки!
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6k
Андрей Крылов 3 минуты назад
Лайкодрочер. угомонись! Сколько можно перепосчивать оддно и то де?
https://bigpicture.ru/radievye-devushki-istorija-zhivyh-mertvecov-izmenivshaja-mir/https://bigpicture.ru/radievye-devushki-istorija-zhivyh-mertvecov-izmenivshaja-mir/
https://www.miloserdie.ru/article/radievye-devushki/https://www.miloserdie.ru/article/radievye-devushki/
https://pikabu.ru/story/radievyie_devushki_ili_temnyie_vremena_kapitalizma_pervoy_polovinyi_20_veka_7863437https://pikabu.ru/story/radievyie_devushki_ili_temnyie_vremena_kapitalizma_pervoy_polovinyi_20_veka_7863437

И ещё много-много раз тут, и в разных пабликах, об том писали!
И на яндексных дзенах, и на "яплакалах," и тут даже.
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7k
Михаил Полчаса назад
У нас тоже выпускались такие часы, возможно другой состав (с фосфором), были у меня такие, в 66-ом раздавили, а в мастерских отказались наносить на стрелки или менять на такие же. Хорошо светились стрелки 4 цифры 3.6.9 и 12
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