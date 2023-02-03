История несчастных "радиевых девушек", изменивших трудовой закон

Чтобы сделать такие часы нужно было наносить на стрелки и циферблат светящуюся краску на основе радия. Этим занимались множество работниц фабрики, которые замешивали вместе воду, клей и порошок радия и наносили смесь на детали часов. Работали над часами три завода: в Уотербери (штат Коннектикут), в Ориндж (штат Нью-Джерси) и в Оттаве (штат Иллинойс). За каждый циферблат платили полтора цента, что в пересчёте на наши дни составит примерно 30 центов.

Девушки не знали, что работают со смертельно опасным веществом...