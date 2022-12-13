Бесценное произведение искусства, созданное советскими мастерами

Но достижений было так много, что получалась какая-то нелепая мозаика, не складывающаяся в единое полотно.

Серго Орджоникидзе вспомнил, что в 1900 году на Всемирной выставке в Париже Николай II вручил французам карту их страны из драгоценных камней, размером чуть больше метра. И Орджоникидзе предложил, что нужно показать Франции такую же карту, только уже СССР, со всеми достижениями и пусть она будет ещё дороже и больше в десять раз.