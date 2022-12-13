Бесценное произведение искусства, созданное советскими мастерами

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В 1937 году исполнилось 20 лет с момента революции. Дату решили отметить масштабно, чтобы показать всему миру мощь Советского Союза. Удачно совпало, что в этом же году в Париже проводилась Всемирная выставка достижений.
Со всех министерств тут же затребовали отчётов, новых приборов, удивительных вещей, стали формировать творческие коллективы, кружки, ансамбли, делегации от фабрик и заводов. От каждой республики требовали показать все свои достижения и столицу Франции поехала покорять самая массовая делегация из всех стран мира.
Но достижений было так много, что получалась какая-то нелепая мозаика, не складывающаяся в единое полотно.
Серго Орджоникидзе вспомнил, что в 1900 году на Всемирной выставке в Париже Николай II вручил французам карту их страны из драгоценных камней, размером чуть больше метра. И Орджоникидзе предложил, что нужно показать Франции такую же карту, только уже СССР, со всеми достижениями и пусть она будет ещё дороже и больше в десять раз.
Серго Орджоникидзе вспомнил, что в 1900 году на Всемирной выставке в Париже Николай II вручил французам карту их страны из драгоценных камней, размером чуть больше метра. И Орджоникидзе предложил, что нужно показать Франции такую же карту, только уже СССР, со всеми достижениями и пусть она будет ещё дороже и больше в десять раз.
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Идея всем понравилась и Сталин распорядился сделать карту СССР со всеми достижениями в области индустриализации в самые кратчайшие сроки.
Следить за выполнением задачи поставили Серго Орджоникидзе и тот поехал на Урал лично отбирать мастеров. 700 мастеров и больше 2000 рабочих и технического персонала собирали карту достижений. Работа была очень тяжёлой, люди работали в три смены и без выходных. Многие спали прямо в цеху, где шла сборка.
Следить за выполнением задачи поставили Серго Орджоникидзе и тот поехал на Урал лично отбирать мастеров. 700 мастеров и больше 2000 рабочих и технического персонала собирали карту достижений. Работа была очень тяжёлой, люди работали в три смены и без выходных. Многие спали прямо в цеху, где шла сборка.
Камни основы были толщиной от 6 до 20 мм, подобраны по цветам, согласно высоте над уровнем моря и ландшафту. Вся мозаика наклеивалась на толстые листы текстолита. При этом собирать и разбирать её было довольно просто.
Названия всех крупных индустриальных центров были сделаны из золота, а самые знаковые города украшены звездой, в которую инкрустирован драгоценный камень.
Названия всех крупных индустриальных центров были сделаны из золота, а самые знаковые города украшены звездой, в которую инкрустирован драгоценный камень.
Заводы, фабрики, залежи полезных ископаемых, месторождения решили обозначить алмазами, сапфирами, изумрудами и другими драгоценными камнями. В мозаике использовалось также золото, серебро и платина. Никто принципиально не считал караты, стоимость материалов и труда.
Тяжелейшая работа шла без перерыва 11 месяцев. Ценой своего здоровья мастера справились и успели к сроку.
Тяжелейшая работа шла без перерыва 11 месяцев. Ценой своего здоровья мастера справились и успели к сроку.
Когда в 1937 году открылась Всемирная выставка в Париже, то танцами и песнями мало кого можно было удивить. Шотландцы привычно волынили, индусы танцевали, а китайцы привезли чайно-музыкальный павильон.
А вот когда комиссия зашла в павильон СССР, то они встали как вкопанные прямо на пороге: перед ними простиралась карта индустриализации СССР площадью 27 кв. метров, которая была собрана из 50 000 кусочков поделочных камней в качестве основы и ещё нескольких тысяч драгоценных камней в качестве обозначений.
Гран-при был отдан Советскому Союзу.
А вот когда комиссия зашла в павильон СССР, то они встали как вкопанные прямо на пороге: перед ними простиралась карта индустриализации СССР площадью 27 кв. метров, которая была собрана из 50 000 кусочков поделочных камней в качестве основы и ещё нескольких тысяч драгоценных камней в качестве обозначений.
Гран-при был отдан Советскому Союзу.
После Парижа карту повезли в Нью-Йорк. Страховая компания, которая должна была уберечь панно от ущерба или кражи отказалась это делать, пояснив, что не может определить точную ценность и недостаток средств на счетах. Везли на свой страх и риск и получили в Нью-Йорке золотую медаль.
По возвращении на родину карта долгое время висела в Эрмитаже, а сегодня её можно увидеть также в Питере в ЦНИГР им. Ф.Н. Чернышева.
В графе балансовой стоимости стоит прочерк.
По возвращении на родину карта долгое время висела в Эрмитаже, а сегодня её можно увидеть также в Питере в ЦНИГР им. Ф.Н. Чернышева.
В графе балансовой стоимости стоит прочерк.
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Такого количества сортов яшм, по словам принимавшего участие в создании панно старшего мастера В.А. Семенова, ему не доводилось видеть. «Это было лучшее – вспоминал он – из того, что я когда-либо создавал из камней Урала. Словно книгу прочитал о своей стране. Увидел необозримую, могучую Родину, и думал я, работая над этой картой, что все это мое. Моя страна, мои богатства, мои заводы, мои леса, города, села. Я хозяин этой страны!».
Яшма – поделочный камень, горная порода, сложенная в основном кварцем и халцедоном. Разнообразие окраски вызвано присутствием в породе примесей различных минералов - эпидота, актинолита, хлорита, слюды, пирита, окислов и гидроокислов железа и марганца и др. Академик А.Е. Ферсман писал: «Я не знаю другого минерального вида, который был бы более разнообразен по своей окраске, чем яшма; все тона, за исключением чисто синего, нам известны в яшме и переплетаются они иногда в сказочную картину». Яшмы получили многочисленные торговые наименования в зависимости от расцветки, рисунка или месторождения, например ленточная, полосчатая, парчовая, пейзажная, сургучная, копеечная, ашкульская, мулдакаевская яшма и т.п. Название происходит от греческого «яспис» - «пестрый» или «крапчатый» камень.
Низменные участки суши и речные долины на карте выполнены из уральского (Ильменские горы) амазонита.