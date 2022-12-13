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Бесценное произведение искусства, созданное советскими мастерами

Бесценное произведение искусства, созданное советскими мастерами

Автор:
13 декабря 2022 15:25
Сообщество : RealFishki
Метки: Прошлое   СССР   достижения   драгоценные камни   интересное   история   работа   
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В 1937 году исполнилось 20 лет с момента революции. Дату решили отметить масштабно, чтобы показать всему миру мощь Советского Союза. Удачно совпало, что в этом же году в Париже проводилась Всемирная выставка достижений.
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Когда в 1937 году открылась Всемирная выставка в Париже, то танцами и песнями мало кого можно было удивить. Шотландцы привычно волынили, индусы танцевали, а китайцы привезли чайно-музыкальный павильон.
А вот когда комиссия зашла в павильон СССР, то они встали как вкопанные прямо на пороге: перед ними простиралась карта индустриализации СССР площадью 27 кв. метров, которая была собрана из 50 000 кусочков поделочных камней в качестве основы и ещё нескольких тысяч драгоценных камней в качестве обозначений.
Гран-при был отдан Советскому Союзу.

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Метки: Прошлое   СССР   достижения   драгоценные камни   интересное   история   работа   
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Rus77 14 минут назад
Цветовая гамма мозаичного набора отвечает принятым для географических карт канонам обозначения высот над уровнем моря. Основным поделочным камнем, использованным для отображения рельефа, стала уральская яшма (месторождения Гора Полковник, Маломуйнаковское и Старомуйнаковское). Из пестроцветной и однотонной яшмы выполнена почти вся территория СССР и территории сопредельных государств; «сургучная» яшма использована для одной из четырех полос государственной границы СССР.

Такого количества сортов яшм, по словам принимавшего участие в создании панно старшего мастера В.А. Семенова, ему не доводилось видеть. «Это было лучшее – вспоминал он – из того, что я когда-либо создавал из камней Урала. Словно книгу прочитал о своей стране. Увидел необозримую, могучую Родину, и думал я, работая над этой картой, что все это мое. Моя страна, мои богатства, мои заводы, мои леса, города, села. Я хозяин этой страны!».

Яшма – поделочный камень, горная порода, сложенная в основном кварцем и халцедоном. Разнообразие окраски вызвано присутствием в породе примесей различных минералов - эпидота, актинолита, хлорита, слюды, пирита, окислов и гидроокислов железа и марганца и др. Академик А.Е. Ферсман писал: «Я не знаю другого минерального вида, который был бы более разнообразен по своей окраске, чем яшма; все тона, за исключением чисто синего, нам известны в яшме и переплетаются они иногда в сказочную картину». Яшмы получили многочисленные торговые наименования в зависимости от расцветки, рисунка или месторождения, например ленточная, полосчатая, парчовая, пейзажная, сургучная, копеечная, ашкульская, мулдакаевская яшма и т.п. Название происходит от греческого «яспис» - «пестрый» или «крапчатый» камень.

Низменные участки суши и речные долины на карте выполнены из уральского (Ильменские горы) амазонита.
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