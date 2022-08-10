Сотрудница МВД из Новосибирска обиделась на соперницу и расклеила по городу её нюдсы

Две девушки не поделили парня, и одна решилась на месть. Вот такой он, любовный треугольник.
4 июля в Новосибирске одна из девушек обнаружила на машине своего парня собственные нюдсы - полуобнаженные фото, которые влюбленные часто хранят в телефонах. Такие же снимки были расклеены на всех подъездах дома. Девушка подумала-подумала и заподозрила в этих проделках свою соперницу, которая работает в полиции.
В прошлом обе девушки были "подругами по несчастью". От потерпевшей молодой человек сначала ушел к сотруднице МВД, а потом вернулся обратно. В результате правоохранительница, потеряв парня, решилась на месть. И даже погоны не стали препятствием.
Девушка, чьи фото вывесили на всеобщее обозрение, обратилась в полицию - за проверку обстоятельств взялась служба собственной безопаности ГУ МВД России по Новосибирской области. "При подтверждении причастности к противоправному деянию сотрудник понесёт наказание в установленном законом порядке», — сообщают в МВД.
Впрочем, запись с камер наблюдения у подъездов уже зафиксировала, как подозреваемая сибирячка наклеивает фото на авто. По-видимому, девушка скачала нюдсы из телефона парня, пока они встречались на всякий случай, а потом решила использовать их, чтобы отомстить сопернице.
Мстительница, поняв, что дело "пахнет керосином", попыталась извиниться за свой проступок, однако, в отношении неё уже идет проверка и, похоже, наказания сибирячка избежать не сумеет.
Источник:
АНТИФИШКИ
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А поведение бабы при погонах, очень красочно говорит за современный кадровый состав силовых служб - не постеснялась копаться в чужом телефоне и копировать чужие "нюдсы", не догадалась для расклейки нанять какого-нить условного Васю, не подумала за последствия и в целом - воспользовалась моментом, чтоб напкостить другому человеку.
Вот такие люди носят погоны и оружие и защищают власть от народа.
Тельце там вполне себе хорошее.
Ты мне не родная, не родная, нет.
Мне теперь другая делает м@нет.
Но зато другая в попу не дает...
Кто из вас роднее, @уй вас разберет.
С лесенки ответил Вова:
Мама летчик?
Что ж такого?
Вот у Коли, например,
Мама милиционер!
А у Толи и у Веры
Обе мамы инженеры!
А у Левы мама повар!
Мама-летчик?
Что ж такого!
Скорее всего и профессию потерять может из-за бабской глупости.