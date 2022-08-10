FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории из жизни 1778 постов • 750 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории из жизни 
Сотрудница МВД из Новосибирска обиделась на соперницу и расклеила по городу её нюдсы

Сотрудница МВД из Новосибирска обиделась на соперницу и расклеила по городу её нюдсы

Автор:
10 августа 2022 08:35
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Новосибирск   видео   девушки   мвд   месть   нюдсы   отомстила   служебная проверка   фото   
3254
4
1
Открыть все картинки 18+

Две девушки не поделили парня, и одна решилась на месть. Вот такой он, любовный треугольник.

4 июля в Новосибирске одна из девушек обнаружила на машине своего парня собственные нюдсы - полуобнаженные фото, которые влюбленные часто хранят в телефонах. Такие же снимки были расклеены на всех подъездах дома. Девушка подумала-подумала и заподозрила в этих проделках свою соперницу, которая работает в полиции.




В прошлом обе девушки были "подругами по несчастью". От потерпевшей молодой человек сначала ушел к сотруднице МВД, а потом вернулся обратно. В результате правоохранительница, потеряв парня, решилась на месть. И даже погоны не стали препятствием.


Девушка, чьи фото вывесили на всеобщее обозрение, обратилась в полицию - за проверку обстоятельств взялась служба собственной безопаности ГУ МВД России по Новосибирской области. "При подтверждении причастности к противоправному деянию сотрудник понесёт наказание в установленном законом порядке», — сообщают в МВД.


Впрочем, запись с камер наблюдения у подъездов уже зафиксировала, как подозреваемая сибирячка наклеивает фото на авто. По-видимому, девушка скачала нюдсы из телефона парня, пока они встречались на всякий случай, а потом решила использовать их, чтобы отомстить сопернице.


Мстительница, поняв, что дело "пахнет керосином", попыталась извиниться за свой проступок, однако, в отношении неё уже идет проверка и, похоже, наказания сибирячка избежать не сумеет.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории из жизни"
Метки: Новосибирск   видео   девушки   мвд   месть   нюдсы   отомстила   служебная проверка   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
31  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
Вася Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Dihydrogen Monoxide 8 минут назад
Не хочешь, что бы твои голые фото оказались на всеобщем обозрении - не фотайся голым.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
234k
Rusbond 10 минут назад
Вообще, бабы, странные существа, вначале наделают фоток [мат]ми во рту, а потом обижаются, когда эти фотки попадают на глаза другим. Так незрен ыоткпил себя голой. А то каждая мнит себя интердевочкой, а потом обижаютс, когда [мат]ями называют
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Dabus 11 минут назад
Фигура между тем, у девки довольно неплохая :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
Example 6.2.6 14 минут назад
Пф. Сейчас почти каждая девушка такие фото в инстаграмм и прочие соц сети заливают, что кого можно напугать-отомстить обнаженкой я, честно говоря - стесняюсь даже предположить. Тем более фотки не крамольные, где она с 3 самотыками, а так.. я думаю она свою соперницу просто прорекламировала довольно неплохо.
А поведение бабы при погонах, очень красочно говорит за современный кадровый состав силовых служб - не постеснялась копаться в чужом телефоне и копировать чужие "нюдсы", не догадалась для расклейки нанять какого-нить условного Васю, не подумала за последствия и в целом - воспользовалась моментом, чтоб напкостить другому человеку.
Вот такие люди носят погоны и оружие и защищают власть от народа.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: трэш
0
31k
Fat Lynx 21 минуту назад
Ну так себе жопа... не понимаю из-за чего шум?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
887
Alex Полчаса назад
Сначала жопы фоткают, потом ноют.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
perekrestok Полчаса назад
Из-за недостатка нюдсов нельзя сделать вывод что хотела сотрудница МВД? Может искала для девушки новых друзей? Может это была реклама?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
speaktr-st Полчаса назад
Судя по нюдсам она не мстила, а рекламировала.
Тельце там вполне себе хорошее.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−19
5k
Владимир Полчаса назад
да уж..а пацан нормально пристроился,надоела первая,ушёл ко второй,надоела вторая,вернулся к первой.ждём когда после увольнения второй,пойдёт её утешать.у него видно великий утешитель.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Михаил 39 минут назад
Вся расписная как зэчка
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: трэш
−19
4k
dima 51 минуту назад
Запутанная история, нужно больше нюдсов, чтобы разобраться
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−19
1k
LisA Час назад
А почему надо в заголовке писать "сотрудница МВД"? Просто 2 бабы не поделили мужика и их профессии здесь по моему совершенно не важны.

С лесенки ответил Вова:
Мама летчик?
Что ж такого?
Вот у Коли, например,
Мама милиционер!
А у Толи и у Веры
Обе мамы инженеры!
А у Левы мама повар!
Мама-летчик?
Что ж такого!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Дмитрий Час назад
Эээээээ.....Есть предложения?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
47k
dima423 Час назад
а ничего так соперница) но зачем то опять все замазали, заепали... вот он где настоящий криминал!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
PbIBOK Час назад
Всё хорошо, а нюдсы-то где? квадраты что-ли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Ksenia2 Час назад
Ну и чего в результате добилась? Парень все равно к ней вряд ли вернется, да еще и работа теперь под вопросом. Дурочка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 2 комментария
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

155167



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Офицерская классика: знаковые пистолеты, применяемые в эпоху СССР
Офицерская классика: знаковые пистолеты, применяемые в эпоху СССР
Ярко сверкнула на экране и пропала: разбойница из фильма «Снежная королева»
Ярко сверкнула на экране и пропала: разбойница из фильма «Снежная королева»
Набирающие популярность в сообществах
В Башкирии. Веселые качели, - что двери аж летят
В Башкирии. Веселые качели, - что двери аж летят
Дочь погибшего лидера ореховской ОПГ Сильвестра утверждает, что отец жив и требует эксгумации
Дочь погибшего лидера ореховской ОПГ Сильвестра утверждает, что отец жив и требует...
Новинки пылесосов от компании Роборок со скидками
Новинки пылесосов от компании Роборок со скидками
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Справедливо

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#позитив#в мире#улыбнуло#коты#фильм#искусство#новости#шоу бизнес
#Юмор#интересно#факты#забавно#подборка#удивительно#роль#истории#сарказм#Ynews
#прикол#люди#история#кино#знаменитости#собака#домашние животные#кошки#СССР#познавательно
Новинки пылесосов от компании Роборок со скидками Новинки пылесосов от компании Роборок со скидками Чем занимаются бывшие участницы популярного проекта «ВИА Гра» Чем занимаются бывшие участницы популярного проекта «ВИА Гра» "Боже, люди обгоревшие бегут!": мощный взрыв разнес АЗС в Новосибирске "Боже, люди обгоревшие бегут!": мощный взрыв разнес АЗС в Новосибирске Похоронное бюро оскандалилось рекламой 18+ Похоронное бюро оскандалилось рекламой 18+ Омички в гимнастёрках поздравили с Днём Победы прыжками на батутах в Парке Победы Омички в гимнастёрках поздравили с Днём Победы прыжками на батутах в Парке Победы "Они были невероятными!" Забытая девичья рок-банда, которая задавала жару в начале 1970-х "Они были невероятными!" Забытая девичья рок-банда, которая задавала жару в начале 1970-х

На что жалуетесь?

Вернуться