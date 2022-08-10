Сотрудница МВД из Новосибирска обиделась на соперницу и расклеила по городу её нюдсы

4 июля в Новосибирске одна из девушек обнаружила на машине своего парня собственные нюдсы - полуобнаженные фото, которые влюбленные часто хранят в телефонах. Такие же снимки были расклеены на всех подъездах дома. Девушка подумала-подумала и заподозрила в этих проделках свою соперницу, которая работает в полиции.