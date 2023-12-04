Первый трейлер сериала по игре Fallout

У Голливуда всегда были проблемы с экранизациями компьютерных игр. Удачно перенести игровой мир на экран получалось лишь у единиц., однако это не останавливает крупные студии. В этот раз руки киноделов дошли до вселенной игры Fallout.
Компания Amazon представила тизер-трейлер сериальной адаптации Fallout, который содержит массу знакомых по играм элементов.
- В дебютном трейлере сериала по мотивам Fallout показали главную героиню из убежища 33, представителей Братства стали, гулей и мутантов.
- Действие шоу разворачивается через 200 лет после ядерной войны. Девушке Люси приходится покинуть убежище ради спасательной миссии. В Bethesda называют сюжет сериала каноничным по отношению к играм.
- Над сериальной адаптацией Fallout работают Джонатан Нолан и Лиза Джой, известные по «Миру Дикого Запада». Главные роли сыграли Элла Пернелл («Шершни»), Уолтон Гоггинс («Правосудие») и Кайл Маклахлен («Твин Пикс»).
В ролике доступны русские субтитры.
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Также были опубликованы постеры с главными героями шоу. Среди них Люси — девушка, которая прожила всю жизнь в Убежище, но вынуждена выйти наружу. Максимус из Братства Стали и безжалостный охотник за головами гуль Купер Ховард.
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Прошло время и мой сын школьник играл в третью часть. И вот тогда решил приобщить его к настоящему и показал вторую часть. Большего разочарования в его глазах еще не видел
Надеюсь сериал мы с ним посмотрим вместе и сможем найти что-то интересное