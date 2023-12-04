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Первый трейлер сериала по игре Fallout

Первый трейлер сериала по игре Fallout

Автор:
04 декабря 2023 08:52
Сообщество : Кино
Метки: fallout   Видео   в мире   игра   кино   сериал   трейлер   
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У Голливуда всегда были проблемы с экранизациями компьютерных игр. Удачно перенести игровой мир на экран получалось лишь у единиц., однако это не останавливает крупные студии. В этот раз руки киноделов дошли до вселенной игры Fallout.

Компания Amazon представила тизер-трейлер сериальной адаптации Fallout, который содержит массу знакомых по играм элементов.

  • В дебютном трейлере сериала по мотивам Fallout показали главную героиню из убежища 33, представителей Братства стали, гулей и мутантов.
  • Действие шоу разворачивается через 200 лет после ядерной войны. Девушке Люси приходится покинуть убежище ради спасательной миссии. В Bethesda называют сюжет сериала каноничным по отношению к играм.
  • Над сериальной адаптацией Fallout работают Джонатан Нолан и Лиза Джой, известные по «Миру Дикого Запада». Главные роли сыграли Элла Пернелл («Шершни»), Уолтон Гоггинс («Правосудие») и Кайл Маклахлен («Твин Пикс»).

    В ролике доступны русские субтитры.

Также были опубликованы постеры с главными героями шоу. Среди них Люси — девушка, которая прожила всю жизнь в Убежище, но вынуждена выйти наружу. Максимус из Братства Стали и безжалостный охотник за головами гуль Купер Ховард.

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Метки: fallout   Видео   в мире   игра   кино   сериал   трейлер   
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7  комментариев
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50k
Aleksandr Час назад
Повесточка никуда не делась: сильная независимая женщина, негры, латиносы...имхо среди героев будут и педики, и фемки и прочие аутисты...
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3k
Carex 10 минут назад
Где убехище 13- не канонично получается.
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115
ivandike Полчаса назад
Жду как никогда раньше
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1k
surgy 2 часа назад
Помню первый и второй Fallout, еще школьником играл, отличная игра.
Прошло время и мой сын школьник играл в третью часть. И вот тогда решил приобщить его к настоящему и показал вторую часть. Большего разочарования в его глазах еще не видел

Надеюсь сериал мы с ним посмотрим вместе и сможем найти что-то интересное
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16k
куджо 2 часа назад
Будем посмотреть.
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Себастьян Перейра

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