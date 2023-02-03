Почему женщинам на Руси нельзя было спать голыми

Голая женщина тогда символизировала красоту, плодородие и благополучие.

Вообще, обнажение было неким ритуалом, осуществляемым во время проведения разных обрядов и гаданий на любовь. А вот после Крещения женская нагота оказалась под запретом, поэтому даже спать голышом русским женщинам было не позволительно.

Голое тело – призыв к согрешению

С принятием на Руси христианства большинство моральных принципов сильно изменилось. Конечно же, это коснулось и темы секса. Если во времена язычества женским телом восхищались, половые отношения воспринимали как простую физиологическую потребность, даже большинство обрядов имело эротический уклон, то после Крещения к половому акту перестали относиться, как к способу получения удовольствия.

Противостоя похоти, забыли о естественной природе человека. Занятие любовью стали считать чем-то мерзким и неприличным, и воспринимали, как грех. Заниматься им полагалось только ради продолжения рода. Поэтому женское голое тело стало восприниматься, как призыв к согрешению.

Иными словами, женщина, ложась спать полностью раздетой, будто бы склоняла своего супруга к совершению греха. Интересно то, что семейные пары не являлись в данном случае исключением. Жене не только запрещалось ложиться рядом с мужем голой. Ей нельзя было даже переодеваться при нём.

Сегодня, конечно, забавно слышать о том, когда-то на Руси запрещено было даже заниматься сексом раздетыми. Женщина во время полового акта должна была оставаться в нижнем белье. Кроме того, физическая близость допускалась только в определенные дни, разрешенные церковью. Предполагалось, что такие запреты будут отгонять у людей развратные мысли и сподвигнут их больше молиться.