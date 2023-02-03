Почему женщинам на Руси нельзя было спать голыми

Если говорить о Руси до принятия христианства, то эти слова могут показаться шуткой, потому что большинство славянских обрядов в то время барышни проводили полностью или частично обнаженными.
Голая женщина тогда символизировала красоту, плодородие и благополучие.
Вообще, обнажение было неким ритуалом, осуществляемым во время проведения разных обрядов и гаданий на любовь. А вот после Крещения женская нагота оказалась под запретом, поэтому даже спать голышом русским женщинам было не позволительно.
Голое тело – призыв к согрешению
С принятием на Руси христианства большинство моральных принципов сильно изменилось. Конечно же, это коснулось и темы секса. Если во времена язычества женским телом восхищались, половые отношения воспринимали как простую физиологическую потребность, даже большинство обрядов имело эротический уклон, то после Крещения к половому акту перестали относиться, как к способу получения удовольствия.
Противостоя похоти, забыли о естественной природе человека. Занятие любовью стали считать чем-то мерзким и неприличным, и воспринимали, как грех. Заниматься им полагалось только ради продолжения рода. Поэтому женское голое тело стало восприниматься, как призыв к согрешению.
Иными словами, женщина, ложась спать полностью раздетой, будто бы склоняла своего супруга к совершению греха. Интересно то, что семейные пары не являлись в данном случае исключением. Жене не только запрещалось ложиться рядом с мужем голой. Ей нельзя было даже переодеваться при нём.
Сегодня, конечно, забавно слышать о том, когда-то на Руси запрещено было даже заниматься сексом раздетыми. Женщина во время полового акта должна была оставаться в нижнем белье. Кроме того, физическая близость допускалась только в определенные дни, разрешенные церковью. Предполагалось, что такие запреты будут отгонять у людей развратные мысли и сподвигнут их больше молиться.
Голое тело – напоминание о язычестве
Так как большинство языческих обрядов женщины проводили в обнаженном виде, то с принятием на Руси христианства тотальный запрет на наготу можно счесть за один из методов изжития языческих традиций.
Ни для кого не секрет, что некоторые народные празднования, в том числе праздника Ивана Купалы, на Руси обязательно сопровождались всяческими играми и обрядами, во время которых люди раздевались. Голышом представительницы слабого пола ходили и во время посевных работ. Они верили, что это поспособствует богатому урожаю.
Обнажение вообще являлось частью магических обрядов, и из-за этого опять-таки сопоставлялось с грехом. Чтобы как можно скорей избавиться от любых отголосков язычества на русских землях, церковь запретила оголяться не только на людях, но и во время сна.
Нагота как сближение с нечистью
Стоит признать, что ко сну голышом могли негативно относиться и во времена язычества. Это связано с тем, что нагое тело женщин считалось еще и признаком принадлежности к «иным мирам». Люди верили, что в обнаженном виде легче установить контакт с потусторонним миром или приобрести какие-либо сверхъестественные способности.
Не даром «представительницы» нечисти описывались обнаженными, взять хотя бы русалку. Голыми славяне описывали и ведьм, которые по рассказам «очевидцев», летали на мётлах над полями и лесами во время своих магических обрядов.
Славяне верили, что спящий человек более уязвим и беззащитен перед нечистью, нежели бодрствующий. А обнаженная женщина, согласно поверью, и вовсе притягивает демонов. Также, согласно этому поверью, злые силы, возжелавшие голую девушку, не просто овладеют ею. Они вселятся в нее.
Более того, славяне некогда верили, что человека, спящего голым, во сне непременно задушит сам дьявол. Все это служит убедительным объяснением того, почему раньше женщинам было запрещено спать нагишом.
Источник:
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Голыми спать было не принято потому, что не принято было "светить мудями" перед остальными членами семьи! В одной избе проживали три поколения семьи, а отдельными комнатами избы не обладали. Вот и получалось что в одной комнате, и родители, и дети разных возрастов, и дед с бабкой. И появление в голом виде, считали ,как минимум, крайним неуважением. Да и по отношению к остальным людям тоже! Вот постучит кто в окно, с какой срочной целью, нужно занавесочку отдёрнуть, да посмотреть кто там. Или впустить кого срочно. А ты голый. Да и не настолько в избах жарко было, чтобы голым спать!
Так что причины не те что автор тут распинался, а гораздо более прозаичные, и с уклоном на уважение других членов общества!
Раньше и не принято было "в дёсны сосаться" на улице, при честном народе, а сейчас на всех наплевать.
В каждом временном потоке сходили сума по своему.
Поэтому и ходил голым по улицам.
Только у многих "долбославов" отношение к ним крайне негативное, потому как в сказки и выдумки верить проще)
И тут же расплывчатое "когда-то". )
Конкретно хотя бы в каком веке у женщин было нижнее белье, в котором она "должна была оставаться" во время "полового акта" ?
То у них домострой реально был и использовался как методичка в семейной жизни, то теперь это..
Это не теперь а еще раньше.