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Почему женщинам на Руси нельзя было спать голыми

Почему женщинам на Руси нельзя было спать голыми

Автор:
03 февраля 2023 09:42
Сообщество : Исторические факты
Метки: голые   интересно   печка   русь   сон   факты   фото   
3691
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Если говорить о Руси до принятия христианства, то эти слова могут показаться шуткой, потому что большинство славянских обрядов в то время барышни проводили полностью или частично обнаженными.

Голая женщина тогда символизировала красоту, плодородие и благополучие.

Вообще, обнажение было неким ритуалом, осуществляемым во время проведения разных обрядов и гаданий на любовь. А вот после Крещения женская нагота оказалась под запретом, поэтому даже спать голышом русским женщинам было не позволительно.


Голое тело – призыв к согрешению

С принятием на Руси христианства большинство моральных принципов сильно изменилось. Конечно же, это коснулось и темы секса. Если во времена язычества женским телом восхищались, половые отношения воспринимали как простую физиологическую потребность, даже большинство обрядов имело эротический уклон, то после Крещения к половому акту перестали относиться, как к способу получения удовольствия.

Противостоя похоти, забыли о естественной природе человека. Занятие любовью стали считать чем-то мерзким и неприличным, и воспринимали, как грех. Заниматься им полагалось только ради продолжения рода. Поэтому женское голое тело стало восприниматься, как призыв к согрешению.

Иными словами, женщина, ложась спать полностью раздетой, будто бы склоняла своего супруга к совершению греха. Интересно то, что семейные пары не являлись в данном случае исключением. Жене не только запрещалось ложиться рядом с мужем голой. Ей нельзя было даже переодеваться при нём.

Сегодня, конечно, забавно слышать о том, когда-то на Руси запрещено было даже заниматься сексом раздетыми. Женщина во время полового акта должна была оставаться в нижнем белье. Кроме того, физическая близость допускалась только в определенные дни, разрешенные церковью. Предполагалось, что такие запреты будут отгонять у людей развратные мысли и сподвигнут их больше молиться.

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Голое тело – напоминание о язычестве

Так как большинство языческих обрядов женщины проводили в обнаженном виде, то с принятием на Руси христианства тотальный запрет на наготу можно счесть за один из методов изжития языческих традиций.

Ни для кого не секрет, что некоторые народные празднования, в том числе праздника Ивана Купалы, на Руси обязательно сопровождались всяческими играми и обрядами, во время которых люди раздевались. Голышом представительницы слабого пола ходили и во время посевных работ. Они верили, что это поспособствует богатому урожаю.

Обнажение вообще являлось частью магических обрядов, и из-за этого опять-таки сопоставлялось с грехом. Чтобы как можно скорей избавиться от любых отголосков язычества на русских землях, церковь запретила оголяться не только на людях, но и во время сна.

Нагота как сближение с нечистью

Стоит признать, что ко сну голышом могли негативно относиться и во времена язычества. Это связано с тем, что нагое тело женщин считалось еще и признаком принадлежности к «иным мирам». Люди верили, что в обнаженном виде легче установить контакт с потусторонним миром или приобрести какие-либо сверхъестественные способности.

Не даром «представительницы» нечисти описывались обнаженными, взять хотя бы русалку. Голыми славяне описывали и ведьм, которые по рассказам «очевидцев», летали на мётлах над полями и лесами во время своих магических обрядов.

Славяне верили, что спящий человек более уязвим и беззащитен перед нечистью, нежели бодрствующий. А обнаженная женщина, согласно поверью, и вовсе притягивает демонов. Также, согласно этому поверью, злые силы, возжелавшие голую девушку, не просто овладеют ею. Они вселятся в нее.

Более того, славяне некогда верили, что человека, спящего голым, во сне непременно задушит сам дьявол. Все это служит убедительным объяснением того, почему раньше женщинам было запрещено спать нагишом.

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Метки: голые   интересно   печка   русь   сон   факты   фото   
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26  комментариев
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21k
babuby 4 часа назад
Абсолютно не верно!
Голыми спать было не принято потому, что не принято было "светить мудями" перед остальными членами семьи! В одной избе проживали три поколения семьи, а отдельными комнатами избы не обладали. Вот и получалось что в одной комнате, и родители, и дети разных возрастов, и дед с бабкой. И появление в голом виде, считали ,как минимум, крайним неуважением. Да и по отношению к остальным людям тоже! Вот постучит кто в окно, с какой срочной целью, нужно занавесочку отдёрнуть, да посмотреть кто там. Или впустить кого срочно. А ты голый. Да и не настолько в избах жарко было, чтобы голым спать!
Так что причины не те что автор тут распинался, а гораздо более прозаичные, и с уклоном на уважение других членов общества!
Раньше и не принято было "в дёсны сосаться" на улице, при честном народе, а сейчас на всех наплевать.
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11k
Джон Уик 41 минуту назад
Ну да да.
В каждом временном потоке сходили сума по своему.
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11k
Алексей Час назад
Великий опус
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4k
Egoro 2 часа назад
С 20 лет сплю только голым. Чем это плохо?
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10
Николай 2 часа назад
Какие-то выдумки автора. Как бы грех и нагота - разные вещи. Василий Блаженный, чей храм стоит на Красной площади в Москве, вообще всегда ходил голым по улице, в любую погоду - и летом, и зимой. Почитайте о нем. И ничего, почитаемый святой нашей церкви.
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28k
Levyathan 2 часа назад
Ни осилил даже по диагонали. Что-за говно-историк это написал? Прокрутил вниз, понятно, это же с дзена утащено.
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29k
Aqueronte 2 часа назад
Христанутые вообще ненормальные люди. Славяне-язычники прекрасно жили, судя по всему, такими глупостями не заморачивались.
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1k
LisA 3 часа назад
Если говорить о языческих обрядах Руси до принятия христианства, то мы вообще мало, что можем сказать об этом в связи с практически полным отсутствием письменных источников.
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17k
Наталья 4 часа назад
"Женщина во время полового акта должна была оставаться в НИЖНЕМ БЕЛЬЕ".

И тут же расплывчатое "когда-то". )
Конкретно хотя бы в каком веке у женщин было нижнее белье, в котором она "должна была оставаться" во время "полового акта" ?
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99
Grigory Наталья 2 часа назад
ага трусы холщевые? )) или ночнушка??
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29k
Владимир 4 часа назад
То у них домострой реально был и использовался как методичка в семейной жизни, то теперь это..
То у них домострой реально был и использовался как методичка в семейной жизни, то теперь это..
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16k
Alex 4 часа назад
Смотря где спать )))
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