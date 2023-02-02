Американская мечта или как обмануть всех и выйти сухим из воды

Следующим этапом была покупка того самого Шевроле. Его он умудрился купить за 17 тысяч наличными плюс чек на ещё 3700 долларов и место главы команды Райта. Тем самым глупцом, который попался на этот обман оказался молодой Стерлинг Марлин. Впоследствии он стал известным гонщиком.

Когда машина и спонсор были в кармане у Райта он и «скормил» свою фейковую историю журналисту, подкупив его названием команды. Дело в том, что Music City было устоявшимся прозвищем Нэшвилла. Уж слишком все символично было, а ведь журналисты любят красивые истории с говорящими заголовками. Вот и эта заметка вызвала интерес, но на горе Л. В. Райта, она привлекла внимание адвоката одного из кантри-легенд, который был указан в качестве спонсора гоночной команды. Гэри Бейкер обратился к журналисту, опровергнув информацию о своем клиенте. Журналист, естественно позвонил Райту, но тот успокоил его, сославшись на то, что все находится на стадии согласования. Так псевдогонщик чуть не попался, но опять ушел от разоблачения благодаря наивности и отсутствию упёртости участников истории.