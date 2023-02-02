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Американская мечта или как обмануть всех и выйти сухим из воды

Американская мечта или как обмануть всех и выйти сухим из воды

Автор:
02 февраля 2023 22:51
Сообщество : Истории
Метки: NASCAR   Мерл Хаггард   афера   гонки   звезды   интересно   машины   обман   
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История, которая произошла в Талладег штата Алабама более чем сорок лет назад, сейчас может показаться какой-то небылицей. Но все, это было на самом деле.

Представьте себе, вы журналист из Нэшвилла, к вам обращается мужчина, предлагая написать о себе материал такого характера: Гонщик из Нэшвилла Л.В Райт, за плечами которого 43 старта топ-лиге гонок Grand National планирует участвовать в старте этапа Winston, проходящего в Талладеге. Он будет представлять команду Music City Racing, которую спонсируют звезды кантри-музыки Ти Джи Шеппард и Мерл Хаггард. Последний и вовсе приедет поддержать гонщика, который поедет на Chevrolet Monte Carlo 81 года.

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Скорее всего первым делом вы возьмёте и проверите эту информацию в социальных сетях или поисковиках. Но нет, журналист этого не сделал. Более того, он даже не задал уточняющих вопросов, чтобы узнать у организаторов. Да, собственно, это бы ему не помогло, поскольку Райт подошёл к своей главной афере в жизни основательно. Перед тем, как звонить в издание The Tenneseean, новоиспечённый гонщик пришла в офис местной компании Space Age Marketing и рассказал о своих планах участвовать на одном из этапов самой популярной и именитой гоночной лиги страны. Правда, он не упомянул, что вся его легенда выдумка. Опьяненный перспективой стать спонсором и соответственно прорекламировать свою компанию Берни Террелл согласился не раздумывая и не сомневаясь выдать 37 500 долларов Райту.

Следующим этапом была покупка того самого Шевроле. Его он умудрился купить за 17 тысяч наличными плюс чек на ещё 3700 долларов и место главы команды Райта. Тем самым глупцом, который попался на этот обман оказался молодой Стерлинг Марлин. Впоследствии он стал известным гонщиком.

Когда машина и спонсор были в кармане у Райта он и «скормил» свою фейковую историю журналисту, подкупив его названием команды. Дело в том, что Music City было устоявшимся прозвищем Нэшвилла. Уж слишком все символично было, а ведь журналисты любят красивые истории с говорящими заголовками. Вот и эта заметка вызвала интерес, но на горе Л. В. Райта, она привлекла внимание адвоката одного из кантри-легенд, который был указан в качестве спонсора гоночной команды. Гэри Бейкер обратился к журналисту, опровергнув информацию о своем клиенте. Журналист, естественно позвонил Райту, но тот успокоил его, сославшись на то, что все находится на стадии согласования. Так псевдогонщик чуть не попался, но опять ушел от разоблачения благодаря наивности и отсутствию упёртости участников истории.

Осталось дело за малым — получить гоночную лицензию. Для этого он пришел в офис NASCAR рассказал о своих былых достижениях, показал машину и заметку из газеты и получил её, заплатив 1500 долларов пошлины. Сейчас бы Райт не смог попасть даже в офис компании. А тогда все прошло как по маслу благодаря тому, что данные хранились в бумажном виде и не в одном месте.

И вот настал тот день, когда Райт оказался на гоночной трассе. В первый день были так называемый квалификационный заезд, на котором Райт приехал 36 из 40. Для понимания везучести парня, важно знать, что он на первом же своем круге развил скорость в 186 миль в час. На этих же соревнованиях, кстати, был впервые преодолен барьер в 200 миль в час гонщиком Бенни Парсонсом.

На втором круге фортуна покинула Райта, и он врезался в стену. Машина требовала серьезного ремонта, а запасной машины у него попросту не было. До третьего раунда было не так много времени, лишь чудо помогло ему подготовить машину к старту.

Он выехал на трассу, но на 13 круге ему бросили черный флаг, что означало схождение с дистанции. Официальной причиной была неисправность, но все прекрасно понимали, что находясь на гоночном треке Райт создает угрозу аварий. Его попросту обходили круг за кругом, а впереди было еще более 170.

Съехав с дистанции, Райт вылез из машины и сел в фургон, на котором привез гоночный болид и скрылся в неизвестном направлении. До сих пор его не смогли найти. После этой истории разгорелся жуткий скандал, который сулил серьёзными репутационными потерями для всех сторон. Поэтому спустя некоторое время было решено замять это дело. А гонщик Л.В. Райт вошёл в истории NASCAR, как призрачный.

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Метки: NASCAR   Мерл Хаггард   афера   гонки   звезды   интересно   машины   обман   
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crazyvantuz 18 минут назад
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Денис 3 минуты назад
40 лет назад .... Вы проверите эту информацию в соцсетях... Дядь . Ты дурак???
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