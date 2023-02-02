Сын чиновника из Чувашии затравил учительницу географии и уволил директора школы

Думаете буллинг - это проклятье исключительно детских коллективов? А вот и нет. В Чебоксарах после скандала с сыном директора филиала Росреестра Чувашии Игоря Татура из кадетского корпуса уволилась учительница географии. По словам педагога, она была вынуждена уйти с работы из-за травли со стороны учеников, выпускников и даже коллег.
"В нашей программе главная шлюха страны. У неё даже нет мужика, который будет её банально возить. Единственное, что обидно, я сейчас соляру трачу на эту шлюху".
Так о своей учительнице географии говорит Георгий Татур, сын директора филиала Росреестра в Чувашии Игоря Татура. Парню настолько не понравилась плохая оценка в кадетской школе, что он устроил за женщиной слежку. Об истории непростых взаимоотношений ученика и учительницы одной из школ в Чебоксарах рассказал ТГ-канал MASH. Там же появилось видео, которое заснял подросток, преследовавший женщину на своём (!) "Ниссане".
Ехал за такси преподавательницы, оскорблял её и снимал всё на видео. Запись попала в сеть только в декабре, уже после того, как Георгий выпустился из школы. В марте прошлого года ему исполнилось 18 лет.
Публикация вызвала скандал, и юноше даже пришлось извиняться. Но дело на этом не закончилось.
Учительницу вынудили уволиться. Вслед пришлось уйти и директору, которая за неё заступилась. Обеих стали травить ученики и коллеги.
25 января та самая учительница географии по фамилии Калаева написала заявление на увольнение из Чувашского кадетского корпуса, - сообщает MASH.
Она говорит — виной всему развязанная травля после того самого ролика. Издевались ученики, выпускники и коллеги. Женщина не успела даже выпустить свой девятый класс, где была классной руководительницей. Директор корпуса Тимофеева пыталась защитить Калаеву, но безрезультатно. Её тоже "ушли" под предлогом завершения срока трудового договора".
Мальчик, кстати, по обычным меркам "неплохой", награжден грамотой от ДОСААФ России за активную работу в военно-спортивном клубе "Юный патриот". Был даже приглашен на главный парад ВМФ в Балтийске "благодаря хорошей учебе и активному участию в военно-патриотических мероприятиях".
После этого инцидента Минобразования Чувашии рекомендовало усилить профилактику буллинга, осудило и «вседозволенность, которая идет из семьи», и неэтичное поведение по отношению к педагогам.
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"Учительницу и директору стали травить ученики и коллеги, и им пришлось уволиться" - хотелось бы узнать что это за директор такой, что не может постоять за себя. Наверное, и не нужно ему быть директором.
Кстати, я сам работал преподавателем и у нас было чувство локтя: нахамил ученик одному преподу - начинаем сообща чморить его на экзаменах. Ну а если действительно попался такой гнилой коллектив - то конечно лучше искать другой.
И особенно это касается удаленных регионов, там все мелкие чинуши и их отпрыски и приближенные - боги.
умный, но как личность - сволочь.