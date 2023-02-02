Сын чиновника из Чувашии затравил учительницу географии и уволил директора школы

"В нашей программе главная шлюха страны. У неё даже нет мужика, который будет её банально возить. Единственное, что обидно, я сейчас соляру трачу на эту шлюху".

Так о своей учительнице географии говорит Георгий Татур, сын директора филиала Росреестра в Чувашии Игоря Татура. Парню настолько не понравилась плохая оценка в кадетской школе, что он устроил за женщиной слежку. Об истории непростых взаимоотношений ученика и учительницы одной из школ в Чебоксарах рассказал ТГ-канал MASH. Там же появилось видео, которое заснял подросток, преследовавший женщину на своём (!) "Ниссане".

Ехал за такси преподавательницы, оскорблял её и снимал всё на видео. Запись попала в сеть только в декабре, уже после того, как Георгий выпустился из школы. В марте прошлого года ему исполнилось 18 лет.