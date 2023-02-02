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Сын чиновника из Чувашии затравил учительницу географии и уволил директора школы

Сын чиновника из Чувашии затравил учительницу географии и уволил директора школы

Автор:
02 февраля 2023 23:01
Сообщество : Жизнь
Метки: буллинг   подросток   росреестр   травля   учительница географии   чебоксары   чувашия   
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Думаете буллинг - это проклятье исключительно детских коллективов? А вот и нет. В Чебоксарах после скандала с сыном директора филиала Росреестра Чувашии Игоря Татура из кадетского корпуса уволилась учительница географии. По словам педагога, она была вынуждена уйти с работы из-за травли со стороны учеников, выпускников и даже коллег.

"В нашей программе главная шлюха страны. У неё даже нет мужика, который будет её банально возить. Единственное, что обидно, я сейчас соляру трачу на эту шлюху".

Так о своей учительнице географии говорит Георгий Татур, сын директора филиала Росреестра в Чувашии Игоря Татура. Парню настолько не понравилась плохая оценка в кадетской школе, что он устроил за женщиной слежку. Об истории непростых взаимоотношений ученика и учительницы одной из школ в Чебоксарах рассказал ТГ-канал MASH. Там же появилось видео, которое заснял подросток, преследовавший женщину на своём (!) "Ниссане".

Ехал за такси преподавательницы, оскорблял её и снимал всё на видео. Запись попала в сеть только в декабре, уже после того, как Георгий выпустился из школы. В марте прошлого года ему исполнилось 18 лет.

Публикация вызвала скандал, и юноше даже пришлось извиняться. Но дело на этом не закончилось.
Учительницу вынудили уволиться. Вслед пришлось уйти и директору, которая за неё заступилась. Обеих стали травить ученики и коллеги.
25 января та самая учительница географии по фамилии Калаева написала заявление на увольнение из Чувашского кадетского корпуса, - сообщает MASH.

Она говорит — виной всему развязанная травля после того самого ролика. Издевались ученики, выпускники и коллеги. Женщина не успела даже выпустить свой девятый класс, где была классной руководительницей. Директор корпуса Тимофеева пыталась защитить Калаеву, но безрезультатно. Её тоже "ушли" под предлогом завершения срока трудового договора".

Мальчик, кстати, по обычным меркам "неплохой", награжден грамотой от ДОСААФ России за активную работу в военно-спортивном клубе "Юный патриот". Был даже приглашен на главный парад ВМФ в Балтийске "благодаря хорошей учебе и активному участию в военно-патриотических мероприятиях".

После этого инцидента Минобразования Чувашии рекомендовало усилить профилактику буллинга, осудило и «вседозволенность, которая идет из семьи», и неэтичное поведение по отношению к педагогам.

Источник:

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Метки: буллинг   подросток   росреестр   травля   учительница географии   чебоксары   чувашия   
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19  комментариев
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87k
Taras Kozalupko 41 минуту назад
Папку его неплохо бы проверить, Росреестр та еще кормушка для мздоимства
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8k
Serjio 8 минут назад
А полиция что? Оскорбление опубликовано.
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439
Alexander Sar 12 минут назад
Потом когда срочники расстреливают подобных офицеров как собак начинаются расследования - как же так получилось. А вот так и получилось. Что все начинается задолго до того как окончено училище...
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3k
Палыч 16 минут назад
Люди, что творится? Сраные малолетние пид.орасы возомнившие себя из-за своих выбля.дков родителей пупами земли травят учителей и им за это ни хера не делают.А потом жалуемся что преподавать некому...
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88
Kos Полчаса назад
Простая училка и человек-гавно из Росреестра.. Кто победит? кто сильнее? Тот, за кем правда,- тот и сильнее... Так что ли?
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1k
Vladislav Grigorenko Полчаса назад
Это будущий офицер? Серьёзно?
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17k
Bill Полчаса назад
Опять реклама телеграм-канала mash. Там публикуют любую херню без проверки. И каждую неделю кто-нибудь тащит сюда это говнище.
"Учительницу и директору стали травить ученики и коллеги, и им пришлось уволиться" - хотелось бы узнать что это за директор такой, что не может постоять за себя. Наверное, и не нужно ему быть директором.
Кстати, я сам работал преподавателем и у нас было чувство локтя: нахамил ученик одному преподу - начинаем сообща чморить его на экзаменах. Ну а если действительно попался такой гнилой коллектив - то конечно лучше искать другой.
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51
twincam Полчаса назад
Надо писать Бастрыкину, ибо сейчас по другому не решается.
И особенно это касается удаленных регионов, там все мелкие чинуши и их отпрыски и приближенные - боги.
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2k
Вальдемар Полчаса назад
Ржавую проволку в пузо и папаше и имбецилу. И всё это желательно онлайн
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4k
Трям Полчаса назад
Пора на практику ему ехать, в зону СВО, на передовую.
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439
Alexander Sar Трям 11 минут назад
и зачем? продать там всех и подставить под верную смерть? на другое такие просто не способны. В принципе. Нет, от армии а тем более от СВО таких надо держать подальше.
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5k
Гур 42 минуты назад
Распустить нахрен это кадетское училище. Урода в окопы.
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28k
albedo 46 минут назад
Типичный пример, когда человек:
умный, но как личность - сволочь.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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