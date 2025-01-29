Шутки и мемы про ЖКХ

Зимние месяцы — самые тяжёлые для финансов. Не успеваешь оправиться от праздников, как уже приходят счета за коммунальные услуги. А поскольку январь и декабрь — холодные месяцы, суммы там могут вас изрядно удивить.
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