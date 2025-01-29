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Шутки и мемы про ЖКХ

Шутки и мемы про ЖКХ

Автор:
29 января 2025 08:47
Сообщество : ЖКХ
Метки: ЖКХ   Прикол   Юмор   жилье   квартира   подборка   шутки   
1503
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Зимние месяцы — самые тяжёлые для финансов. Не успеваешь оправиться от праздников, как уже приходят счета за коммунальные услуги. А поскольку январь и декабрь — холодные месяцы, суммы там могут вас изрядно удивить.

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Метки: ЖКХ   Прикол   Юмор   жилье   квартира   подборка   шутки   
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sedoisever 11 минут назад
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И он за неё заплакал...
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Infinite
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