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Месть дикаря: в Подмосковье ревнивец поджёг свою бывшую, чтобы проучить

Месть дикаря: в Подмосковье ревнивец поджёг свою бывшую, чтобы проучить

Автор:
25 сентября 2023 08:10
Сообщество : Криминал
Метки: Поджог   Подмосковье   месть   ожоги   отомстил   ревность   серпухов   
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Уроженец Азербайджана подкараулил девушку у её дома, облил бензином и чиркнул зажигалкой, после чего убежал.

49-летний уроженец Азербайджана Алиев Айят Гариб Оглы узнал, что у его бывшей девушки новые отношения и решил её проучить. 23 сентября он дождался, пока та вернётся домой и попытался расправиться с экс-возлюбленной прямо у её подъезда дома по ул. Космонавтов в Серпухове. Бутылку с бензином и зажигалку азербайджанский отелло выбросил в кусты и убежал.


В итоге потушили горящую девушку прохожие. Они же вызвали ей скорую помощь. Жертва ревности была госпитализирована в клинику с ожогами тела и рук.


Сейчас ревнивца разыскивают, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство".

Источник:

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Метки: Поджог   Подмосковье   месть   ожоги   отомстил   ревность   серпухов   
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29  комментариев
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31k
Teodor Час назад
Вот читаешь заголовок и сразу: "что за нах!?", потом про "уроженец" и все становится понятно...
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1k
Просто чувак в интернете Минуту назад
Бабы никак не научатся.
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2k
Lena 20 минут назад
Сжечь мерзавца нужно. А всем бабам урок - не фиг давать мужикам из ближнего зарубежья!!! У нас и своих придурков хватает, давайте им! А то этот сейчас уедет и все... А нашего нашли бы быстрей.
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2k
BAMBRA 20 минут назад
Были ведь в Америке когда то полезные движения. Ку-клукс-клан например. Не пора ли перенять всё лучшее от наших заокеанских друзей. )
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60k
pynh 23 минуты назад
Извинится и отпустят
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70
Алексей Петров Полчаса назад
Женщинам надо урок усвоить, встречайтесь со своими.
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4k
Alex Полчаса назад
Срочно отпустить, он же мега-ценный специалист
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100
ruslan d Полчаса назад
Жесть какая ..
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27k
Matrosskin Полчаса назад
А зачем диких зверят домой тащить ? Они не социализированы, у них инстинктивное поведение, это что, новость ? У некоторых ещё и бешенство.
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0
зурна Matrosskin 4 минуты назад
это электорат фюры пут лерца ...
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216
Михаил Полчаса назад
Давайте больше мигрантов! А то недостаточно нам перфоманса на улицах! (Сарказм) Псдц товарищи! Конечно нам и своих дебилов хватает, но тенденция невеселая...
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285
deadDEVIL 42 минуты назад
Что-то азеры распустились совсем. Пора их всех на родину отправлять.
Мерзкие людишки, ссыкливые делишки.
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22k
babuby 44 минуты назад
Новые отношения ..... Не с армянином часом?
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6k
livaneth 46 минут назад
Был бы русским - сел бы. А этого диаспора отмажет. Надо всё-таки что-то менять, чтоб не чувствовать себя человеком второго сорта у себя дома.
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3k
* You All 58 минут назад
достойная плата за то что чернильница
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9k
The Dude Час назад
Интересно, а вот за него тоже азербайджанское ОПГ (диаспора) будут впрягаться и пробовать решить всё деньгами, как с тем приматом, что девушку в шортах? Он сразу и неполноценный оказывается (как неожиданно) и "давайте по-человечески договоримся".
И что такое должно произойти, чтобы наше наимудрейшее руководство государства поняли, что от "иностранных специалистов" только преступность уверенно растёт.
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392
Александр Богомолов Андрей 21 минуту назад
Ну так есть у нас объединения правых. От умеренных до "неумеренных". Был же пост где толпа русских приехали впрягаться за пару у которых произошел конфликт с "иностранными специалистами". Вступай и в путь. Только это в обе стороны работает. Тоже будь готов через 5 минут подъехать к кому то у кого проблемы появятся. Или денег опять же скинуть на адвоката или взятки кому то.
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64k
Александр Ломовицкий Час назад
нехер с чурками связываться. это все равно что бабы трахались бы с обезьянами , противоестественно . пусть со своими вонючими шмарами живут.
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15k
Kostick Час назад
чот мне кажется, что "новые отношения" тоже закончатся.
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10k
Борис Карабанов Час назад
Вот такие они, "отношения".
Как, всё-таки, сегодня всё культурно, чинно-благородно. Не скажут "новый половой партнёр (ё...рь)", а "новые ОТНОШЕНИЯ"! Не скажут "я сожительствую", а "я нахожусь в гражданском браке"
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