Месть дикаря: в Подмосковье ревнивец поджёг свою бывшую, чтобы проучить

В итоге потушили горящую девушку прохожие. Они же вызвали ей скорую помощь. Жертва ревности была госпитализирована в клинику с ожогами тела и рук.

Сейчас ревнивца разыскивают, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство".