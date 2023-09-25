Месть дикаря: в Подмосковье ревнивец поджёг свою бывшую, чтобы проучить

Уроженец Азербайджана подкараулил девушку у её дома, облил бензином и чиркнул зажигалкой, после чего убежал.
49-летний уроженец Азербайджана Алиев Айят Гариб Оглы узнал, что у его бывшей девушки новые отношения и решил её проучить. 23 сентября он дождался, пока та вернётся домой и попытался расправиться с экс-возлюбленной прямо у её подъезда дома по ул. Космонавтов в Серпухове. Бутылку с бензином и зажигалку азербайджанский отелло выбросил в кусты и убежал.
Осторожно! Видео содержит сцены жестокости!
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В итоге потушили горящую девушку прохожие. Они же вызвали ей скорую помощь. Жертва ревности была госпитализирована в клинику с ожогами тела и рук.
Сейчас ревнивца разыскивают, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство".
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Мерзкие людишки, ссыкливые делишки.
И что такое должно произойти, чтобы наше наимудрейшее руководство государства поняли, что от "иностранных специалистов" только преступность уверенно растёт.
Как, всё-таки, сегодня всё культурно, чинно-благородно. Не скажут "новый половой партнёр (ё...рь)", а "новые ОТНОШЕНИЯ"! Не скажут "я сожительствую", а "я нахожусь в гражданском браке"