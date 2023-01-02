В Китае растут первые дети с искусственно изменённой ДНК

1364
7
В 2018 году сообщение китайского биофизика Хэ Цзянькуя вызвали бурю в научном мире. Биофизик провёл секретный эксперимент и удалил ген CCR5 у трёх эмбрионов.
Эмбрионы выжили и выросли в трёх здоровых девочек. Вот только для учёного этот эксперимент закончился печально: ему запретили заниматься генетическими исследованиями, выписали огромный штраф и посадили за решётку.
Но почему же люди оказались не рады такому колоссальному прорыву?
Но почему же люди оказались не рады такому колоссальному прорыву?
Хэ Цзянькуй работал в Южном университете науки и технологий. В 2017 он возглавил исследовательскую группу по внедрению генных технологий во вспомогательную репродуктивную медицину.
В Китае, в частности, запрещено заводить детей семейным парам, если один из партнёров болен ВИЧ. Запрет, в общем-то логичный, в плане отягчённой наследственности.
В Китае, в частности, запрещено заводить детей семейным парам, если один из партнёров болен ВИЧ. Запрет, в общем-то логичный, в плане отягчённой наследственности.
×
×
Учёный и предложил таким парам экстракорпоральное оплодотворение, совмещённое с редактированием генов их эмбрионов.
За восприимчивость организма к вирусу иммунодефицита отвечает мутация в гене CCR5. Есть предположения, что эта мутация появилась 2,5 тысячи лет назад. Также она ответственна за уязвимость перед лихорадкой Западного Нила, рассеянным склерозом и несколькими другими редкими заболеваниями. Мутация широко распространилась по миру и её можно встретить у 15% человеческой популяции.
За восприимчивость организма к вирусу иммунодефицита отвечает мутация в гене CCR5. Есть предположения, что эта мутация появилась 2,5 тысячи лет назад. Также она ответственна за уязвимость перед лихорадкой Западного Нила, рассеянным склерозом и несколькими другими редкими заболеваниями. Мутация широко распространилась по миру и её можно встретить у 15% человеческой популяции.
Хэ Цзянькуй удалил этот ген у эмбрионов, то есть сделав детей неуязвимыми не только перед ВИЧ, но и перед многими другими болезнями.
Испытуемые пошли на эксперимент добровольно - всего их было семь пар. У двух из них всё получилось и на свет родились три ребёнка: двойняшки и одна девочка. Опыт проводил не молодой учёный, а опытный генетик, доктор наук, который до этого работал в сфере секвенирования генома для людей, больных раком.
Испытуемые пошли на эксперимент добровольно - всего их было семь пар. У двух из них всё получилось и на свет родились три ребёнка: двойняшки и одна девочка. Опыт проводил не молодой учёный, а опытный генетик, доктор наук, который до этого работал в сфере секвенирования генома для людей, больных раком.
Эксперимент проводился скрытно, в частной лаборатории за стенами университета. Цзянькуй не только нарушил китайское законодательство, но и морально-этический кодекс генетиков - не экспериментировать над людьми.
В 2018 году учёный неожиданно опубликовал свои исследования из-за утечки информации. Генетик собирался раскрыть этот секрет позже а Международном саммите генетиков в Гонконге. Но вместо триумфальной речи на сцене, пришлось выпустить на ютубе ряд роликов.
Через два часа после публикации видео Южный университете объявил о временном отстранении учёного от должности доцента. К вечеру сотрудник Государственного комитета КНР заявил о возбуждении уголовного дела против генетика.
В 2018 году учёный неожиданно опубликовал свои исследования из-за утечки информации. Генетик собирался раскрыть этот секрет позже а Международном саммите генетиков в Гонконге. Но вместо триумфальной речи на сцене, пришлось выпустить на ютубе ряд роликов.
Через два часа после публикации видео Южный университете объявил о временном отстранении учёного от должности доцента. К вечеру сотрудник Государственного комитета КНР заявил о возбуждении уголовного дела против генетика.
А вот общественность, в целом, отреагировала противоречиво на достижения Хэ Цзянькуя. Он создал прецедент и теперь о дублировании этого исследования заговорили по всему миру, включая Россию. В июне 2019 года Денис Ребриков из Национального медицинского исследовательского центра акушества объявил о том, что возможно изменить ген GJB2, вызывающий глухоту.
Но не все учёные разделяют такой энтузиазм. Любые манипуляции над ДНК, перед тем, как использовать на людях, должны проходить многочисленные проверки и согласования. Неизвестно, как обернётся опыт, а это живые люди. Также кто-то сможет начать злоупотреблять генной инженерией.
Хэ Цзянькуй сел на три года. Ему пришлось выплачивать штраф размером в 430 000 долларов и навсегда забыть о генной инженерии в сфере медицинской репродукции. Ещё различные сроки получили два его помощника. Сейчас все трое уже на свободе.
Что стало с тремя детьми с модификацией гена - неизвестно, так как власти решили скрыть их имена.
Хэ Цзянькуй сел на три года. Ему пришлось выплачивать штраф размером в 430 000 долларов и навсегда забыть о генной инженерии в сфере медицинской репродукции. Ещё различные сроки получили два его помощника. Сейчас все трое уже на свободе.
Что стало с тремя детьми с модификацией гена - неизвестно, так как власти решили скрыть их имена.
Источник:
Ссылки по теме:
- Новая технология показала самых загадочных существ океана в деталях
- Генетики попытались пересадить обезьяне человеческие мозги
- Сила феромонов: почему самки мышей сходят с ума от запаха самцов?
- Тихоходка: что это за жуть рядом с нами и как ее убить
- Научный эксперимент над собственным сыном: а оно точно того стоило?
Новости партнёров
А тут какой-то выскочка всю работу... Столько бабок коту под хвост!(((.
Да такие убытки тянут 3 года строго расстрела!