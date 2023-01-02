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В Китае растут первые дети с искусственно изменённой ДНК

В Китае растут первые дети с искусственно изменённой ДНК

Автор:
02 января 2023 17:57
Сообщество : Наука
Метки: Генетика   Учёные   дети   интересное   наука   технологии   эксперименты   
1364
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В 2018 году сообщение китайского биофизика Хэ Цзянькуя вызвали бурю в научном мире. Биофизик провёл секретный эксперимент и удалил ген CCR5 у трёх эмбрионов.
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Метки: Генетика   Учёные   дети   интересное   наука   технологии   эксперименты   
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7  комментариев
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6k
Горец Ю 40 минут назад
Люди старались, выводили вирусы,...
А тут какой-то выскочка всю работу... Столько бабок коту под хвост!(((.
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2k
Aleksandr 3 минуты назад
А вы представьте, если кто-нибудь создаст человека с иммунитетом к кариесу. Это уничтожит бизнес на ТРИЛЛИОНЫ баксов в год...
Да такие убытки тянут 3 года строго расстрела!
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9k
alex9845 4 минуты назад
Он сделал прорыв,и очень даже возможно следущий шаг был бы успешный по борьбе с раком,ведь рак это так то не болезнь,а наша "поломка".Такому человеку надо было присудить Нобелевскую и пожурить за опрометчивый шаг,но нет.В нашем мире Нобелевскую дают чёрному просто потому что он первый чёрный президент или выдвигают на премию девочку аутистку,которая не ходит в школу а сидит на улице с плакатом. Никто не боится экспериментировать со свиньями,овощами-фруктами,птицей,которых человек потом ест.Пичкать скотину безумным количеством антибиотиков,но вот как попытаться что то сделать в генах человека для его благополучия,так сразу вой. Мне кажется дело совсем не в том что он сделал, а в том нужно ли это в масштабе сильным мира сего?
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4k
Александр 24 минуты назад
Это действительно очень тонкая дорожка. Малюсенький шаг в сторону рискует обратить человечество в ничто. Не зря многие до дрожи в коленях боятся этих "игр в бога". Хотя, как по-мне, развитие не должно останавливаться. И в данном случае, я на стороне этого китайца. ИМХО.
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1k
Lexx 24 минуты назад
Доктора наук в тюрягу, как вора или убийцу какого нибудь. Могли бы другое наказание придумать, и дать ему работать, хотя бы в другой сфере. А так, тупо гробят талант. Недалёкие идиоты расправились над гением.
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