В Китае растут первые дети с искусственно изменённой ДНК

Но не все учёные разделяют такой энтузиазм. Любые манипуляции над ДНК, перед тем, как использовать на людях, должны проходить многочисленные проверки и согласования. Неизвестно, как обернётся опыт, а это живые люди. Также кто-то сможет начать злоупотреблять генной инженерией.

Хэ Цзянькуй сел на три года. Ему пришлось выплачивать штраф размером в 430 000 долларов и навсегда забыть о генной инженерии в сфере медицинской репродукции. Ещё различные сроки получили два его помощника. Сейчас все трое уже на свободе.

Что стало с тремя детьми с модификацией гена - неизвестно, так как власти решили скрыть их имена.