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Трёхмерные карикатуры знаменитостей и персонажей поп-культуры

Трёхмерные карикатуры знаменитостей и персонажей поп-культуры

Автор:
02 февраля 2023 09:22
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: 3d   Габриэль Соареш   забавно   знаменитости   изображение   карикатура   талант   фигурка   
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Габриэль Соареш — талантливый бразильский художник, сочетающий цифровую живопись и 3D-программы для создания персонажей поп-культуры в своем собственном стиле.

Демонстрируем вам работы бразильского художника и 3D-моделлера Габриэля Соареша. Он создаёт приятные глазу трёхмерные карикатуры знаменитостей и персонажей поп-культуры.

Профессиональные навыки художника привлекли таких клиентов, как Ubisoft, Netflix, Warner Bros и Nickelodeon. Поэтому, наверное, и вам будет интересно взглянуть на то, как он обыгрывает внешность известных людей.


Джон Леннон

×
×

Энтони Кидис


Тимоти Шаламе


Винсент Ван Гог


Элтон Джон


Роберт Плант


Звезда ТикТока Хаби Лейм


Стив Джобс


Генри Кавилл и его пёс Кал-Эл


Снуп Догг

Терри Крюс

Николас Кейдж в несостоявшемся фильме о Супермене

Фильм «Супермен жив» с Кейджем в главной роли и Тимом Бёртоном в качестве режиссёра мог выйти в конце 90-х, но так и не был снят.

Майкл Джексон

Дуэйн Джонсон

Именно в таком рестлинговом образе он получил прозвище Скала.


Фредди Меркьюри

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Метки: 3d   Габриэль Соареш   забавно   знаменитости   изображение   карикатура   талант   фигурка   
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1  комментарий
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8k
mbr Минуту назад
Стив Жобс не похож.
Вот настоящий Жобс

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Anarasius

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