17 забавных чёрно-белых иллюстраций от чилийского карикатуриста, которые умеет видеть необычное в обычном

596
18
Лёгкие иллюстрации с иронией и необычным взглядом на мир — то, что нужно, чтобы отвлечься от дел и улыбнуться.
Сегодня мы покажем вам подборку работ чилийского карикатуриста Карло Фердона, который создаёт короткие чёрно-белые комиксы, помещая привычные предметы в непривычные обстоятельства. Получается очень забавно!
Прогулка с собакой
×
×
Монстры под кроватью принтера
Воспитание
Поцелуй
Как остановить такси
Когда ребёнок вырос незаметно
Лунная походка
Кто знает, может именно так Майкл Джексон и выгуливал бы домашних питомцев, применяя свою лунную походку даже в таких простых житейских вещах.
Курьер пеликан
Закладка пирата
Вместо морковки
А что, наушники очень мотивируют, если вокальные способности всадника оставляют желать лучшего.
Ключевой рай
Яичница Монро
Масочный режим
Модная шляпка
Сладость или гадость?
Выгорание
Новогодняя ёлочка
Источник:
Ссылки по теме:
- Художник с юморком обыгрывает образы знаменитых людей и персонажей
- Семейная жизнь, какая она есть: 20 весёлых иллюстраций
- Иллюстратор рисует карикатуры знаменитостей, намеренно делая это максимально нелепо
- Комиксы о забавных инопланетных существах, которые воспринимают жизнь слишком буквально
- Увлекательные будни обаятельного Кота-Бизнесмена: 18 смешных комиксов
Новости партнёров