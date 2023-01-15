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17 забавных чёрно-белых иллюстраций от чилийского карикатуриста, которые умеет видеть необычное в обычном

17 забавных чёрно-белых иллюстраций от чилийского карикатуриста, которые умеет видеть необычное в обычном

Автор:
15 января 2023 09:28
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   иллюстрация   карикатура   рисунки   черно-белое   
596
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Лёгкие иллюстрации с иронией и необычным взглядом на мир — то, что нужно, чтобы отвлечься от дел и улыбнуться.

Сегодня мы покажем вам подборку работ чилийского карикатуриста Карло Фердона, который создаёт короткие чёрно-белые комиксы, помещая привычные предметы в непривычные обстоятельства. Получается очень забавно!


Прогулка с собакой

×
×

Монстры под кроватью принтера

Воспитание

Поцелуй

Как остановить такси

Когда ребёнок вырос незаметно

Лунная походка

Кто знает, может именно так Майкл Джексон и выгуливал бы домашних питомцев, применяя свою лунную походку даже в таких простых житейских вещах.


Курьер пеликан

Закладка пирата

Вместо морковки

А что, наушники очень мотивируют, если вокальные способности всадника оставляют желать лучшего.


Ключевой рай

Яичница Монро

Масочный режим

Модная шляпка

Сладость или гадость?

Выгорание

Новогодняя ёлочка

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Метки: Юмор   забавно   иллюстрация   карикатура   рисунки   черно-белое   
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9k
GROMOZEKA 2 часа назад
Своеобразный юмор
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Павел 38 минут назад
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