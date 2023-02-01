25 зданий из архитектурной эпохи брутализма

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01 февраля 2023 18:58
Брутализм — это архитектурный стиль, в котором предпочтение отдается голым строительным материалам и конструктивным элементам, а не декоративному дизайну. Обычно он ассоциируется с грубыми, необработанными поверхностями, необычными формами и брутальным внешним видом и сегодня.
1. Здание Torres Blancas в Мадриде. Архитектор: Франсиско Хавьер Саэнс де Оиса, 1961 г.
2. Здание Элион-Хитчинс, Северная Каролина, США. Архитектор Пол Рудольф, 1972 г. Снесено в 2021 году
3. Чувашский государственный театр оперы и балета, Чувашская Республика (архитектурный стиль - советский модернизм, выросший на основе брутализма)
4. Штаб-квартира Bank of London and South America в Буэнос-Айресе, Аргентина. 1966 г.
5. Университет Ист-Англии, Норидж, Великобритания. Дэнис Ласдан, 1970 г.
6. Башня Понте (Апартаменты Понте-Сити), Йоханнесбург, ЮАР, 1975 г. Манфред Хермер, Мэнни Фельдман, Родни Гросскопф
7. Хабитат 67, Монреаль, Канада
8. Колледж Черчилля, Кембридж, Великобритания
9. Здание Секретариата, Чандигарх, Индия, часть объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО
11. Бостонский архитектурный колледж, США
12. Ллевеллин-холл, Канберра, Австралия
13. Офисное здание, Сингапур
14. Отель Hyatt Regency, Сан-Франциско, 1973 г.
15. Здание MacMillan Bloedel, Ванкувер. Артур Эриксон, 1965 г.
16. Dunelm House - Дарем, Великобритания, строительство завершено в 1966 году
17. Библиотека Луптона в Чаттануге, Теннесси. Здание снесено в 2014 году
18. Национальная библиотека Аргентины
19. Суд штата Санта-Катарина (Бразилия)
20. Дома на Бруннадернштрассе, Берн, Швейцария, спроектированные Atelier 5 в 1970 году
21. Балфрон Тауэр, Лондон
22. Здание Лестера Б. Пирсона, Оттава
23. Большой концертный зал Красноярской краевой филармонии
24. Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Блохина, Москва
25. Военно-медицинская академия в Белграде, Сербия. 1981 г.
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