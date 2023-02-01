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25 зданий из архитектурной эпохи брутализма

25 зданий из архитектурной эпохи брутализма

Автор:
01 февраля 2023 18:58
Сообщество : Урбанистика всякая
Метки: архитектура   архитектурный стиль   брутализм   здания и строения   необычные здания   познавательно   стиль   стиль архитектуры   факты   
1130
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Брутализм — это архитектурный стиль, в котором предпочтение отдается голым строительным материалам и конструктивным элементам, а не декоративному дизайну. Обычно он ассоциируется с грубыми, необработанными поверхностями, необычными формами и брутальным внешним видом и сегодня.
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Метки: архитектура   архитектурный стиль   брутализм   здания и строения   необычные здания   познавательно   стиль   стиль архитектуры   факты   
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5  комментариев
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7k
Роман 42 минуты назад
))) Ну чувашский театр в реальности несколько более позитивный, я даже загуглил, но все ровно как какой то укрепленный форт.
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1k
Seryi_spb 3 минуты назад
СПб
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NIS 19 минут назад
Чувашский государственный театр оперы и балета.. не дай бог приснится такое ….
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17k
Сергей Полчаса назад
Брутализм? Может все же конструктивизм?
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